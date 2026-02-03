De mogelijke benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve zorgt meteen voor spanning op de cryptomarkt. Dit crypto nieuws raakt direct de Bitcoin koers en zet beleggers aan het denken over de volgende stap. Gaat dit zorgen voor nieuwe druk, of juist voor herstel?

Crypto nieuws zet markt op scherp na Warsh signaal

De eerste reactie liet weinig ruimte voor twijfel. Onzekerheid rond Warsh leidde tot ongeveer $1,7 miljard aan uitstroom uit Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Dat is veel geld dat normaal juist voor stabiliteit zorgt. Als dit soort kapitaal vertrekt, wordt de markt gevoeliger. Kleine bewegingen worden groter. Emoties nemen het over van rust.

De reden is simpel. Warsh staat bekend als iemand die streng is op geldbeleid. Beleggers vertalen dat direct naar minder liquiditeit. En minder liquiditeit betekent vaak druk op crypto. Verder is er nog groot nieuws over de Ripple EU overname in 2026 dankzij hun goedgekeurde EMI licentie.

Bitcoin koers onder druk door angst voor strakker beleid

De Bitcoin koers reageerde snel op het nieuws. Niet alleen door verkoop, maar vooral door twijfel. Beleggers proberen vooruit te kijken. Ze vragen zich af of de Fed onder Warsh de teugels aantrekt.

$BTC is showing some signs of recovery. ETFs also had a big inflow yesterday, which is a good sign. Now, Bitcoin needs to reclaim the $80,000 level for a rally towards the $84,000-$85,000 zone, which also has a CME gap. pic.twitter.com/PMaYACza3Q — Ted (@TedPillows) February 3, 2026

Zo’n fase draait minder om cijfers en meer om verwachtingen. Zelfs zonder concrete besluiten kan de markt al bewegen. Dat zie je nu terug. Altcoins zoals ADA en SOL bewegen mee, meestal met grotere uitslagen dan Bitcoin zelf.

Wat gaat Bitcoin doen volgens Carol Alexander?

De vraag wat gaat Bitcoin doen houdt veel mensen bezig. Carol Alexander van de Universiteit van Sussex kiest voor een rustige benadering. Zij verwacht geen duidelijke trend omhoog of omlaag, maar een brede zijwaartse beweging.

Haar bandbreedte ligt tussen $75.000 en $150.000, met een zwaartepunt rond $110.000. Dat wijst op consolidatie. Veel schommelingen, maar geen instorting. Ook geen directe euforie. Voor veel beleggers voelt dat als wachten, maar het past bij een markt die zoekt naar richting. Deze voorspelling past bij de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Fed rente als sleutel in scenario van Butterfill

De Fed rente speelt een hoofdrol in het verhaal van James Butterfill van CoinShares. Hij kijkt vooral naar de tweede helft van 2026. In zijn scenario kan Bitcoin stijgen richting $120.000 tot $170.000.

Daar zit wel een duidelijke voorwaarde aan vast. Het beleid moet zachter worden. Minder focus op strikte discipline en meer ruimte voor groei. Als de Fed die kant op beweegt, komt risico weer in beeld. Crypto profiteert daar vaak als eerste van.

Crypto nieuws waarschuwt voor diepere bodem

Niet iedereen deelt dat optimisme. In het crypto nieuws waarschuwen analisten van Compass Point voor een lagere bodem. Hun basisscenario ligt tussen $60.000 en $68.000. Dat zijn niveaus waar eerder veel kopers instapten.

Maar ze noemen ook een risico. Als aandelenmarkten echt onderuit gaan, kan Bitcoin verder zakken. Zelfs $55.000 sluiten ze dan niet uit. Dat maakt duidelijk hoe sterk crypto nog altijd meebeweegt met de bredere markt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Bitcoin voorspelling blijft verdeeld door het Warsh crypto nieuws

Elke Bitcoin voorspelling staat of valt nu met beleid. De berichten op X laten dat goed zien. In het eerste zie je een bericht van het Witte Huis. Kevin Warsh wordt daar neergezet als de juiste keuze, met een foto in het Oval Office waar hij Trump de hand schudt. Het straalt vertrouwen en controle uit.

KEVIN WARSH IS THE RIGHT CHOICE FOR THE FED. 🇺🇸 pic.twitter.com/YIrUTrVKoZ — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

De tweede tweet komt van Michael Saylor. Hij noemt Warsh zelfs de eerste pro-Bitcoin Fed voorzitter. Woorden die positief klinken voor crypto.

Soon, Kevin Warsh will be the first pro-Bitcoin Chairman of the Federal Reserve.pic.twitter.com/afEBrBFeWX — Michael Saylor (@saylor) January 30, 2026

Tussen die twee berichten zit de echte spanning. Op korte termijn kan angst overheersen door strak beleid. Op langere termijn kan duidelijkheid juist rust brengen. En rust is vaak de basis voor een nieuwe beweging. Of dat een pump of een dump wordt, hangt minder af van tweets en meer van daden.

De komst van DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin

Naast de komst van Kevin Warsh naar de Fed kan de lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk ook een katalysator zijn voor de Bitcoin koers. Het nieuwe Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert deze na hun presale en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

In een korte tijd heeft de presale van Bitcoin Hyper al meer dan $31 miljoen aan vroege investeringen opgehaald. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren op Bitcoin.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale