Bullish crypto nieuws komt uit de hoek van de Federal Reserve: de kans op een renteverlaging is in de afgelopen dagen flink toegenomen. Op Polymarket schat men de kans op een 0,25% cut inmiddels op 91%.

Crypto markt wacht Fed renteverlaging af

Op 9 of 10 december maakt de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (FED), bekend welk rentebesluit het voor de komende periode heeft genomen. De crypto markt wacht vol spanning op deze bekendmaking, want het algemene geloof is dat een nieuwe verlaging van de rente de koersen een boost kan geven en mogelijk zelfs een Bitcoin rally kan veroorzaken.

Een Fed renteverlaging wordt doorgaans doorgevoerd om de economie aan te zwengelen. De theorie is dat door minder rente te rekenen, consumenten en bedrijven meer ruimte krijgen om te investeren. Dit kan zorgen voor goedkopere hypotheken, meer ruimte om werkgelegenheid te creëren en meer geld dat in (bijvoorbeeld) aandelen of crypto gestopt kan worden. Het nadeel hiervan is wel dat de Amerikaanse dollar door lagere rentes meer inflatie kent.

Tot de bekendmaking van het rentebesluit, op 9 of 10 december door FED voorzitter Jerome Powell, lijkt de crypto markt behoorlijk op slot te zitten. In de afgelopen 24 uur was er sprake van een 1,55% stijging voor crypto als geheel, nadat gisteren juist een behoorlijke val werd genoteerd.

Kans op bullish crypto nieuws stijgt

Een Fed renteverlaging zou zodoende goed nieuws zijn om de crypto markt weer een slinger te geven. Uit gegevens van Polymarket blijkt dat de kans op dit financiële besluit toeneemt. Inmiddels wordt door investeerders op dit platform de kans op een 25 bps cut (-0,25% rente) ingeschat op 91%. Vorige week was dit nog 50%.

Deze kansen stijgen omdat het niet goed gaat met de Amerikaanse economie. De werkloosheid steeg naar 4,4%, terwijl de banengroei met 119.000 nieuwe fulltime posities tegenviel; hier werden minstens 180.000 nieuwe jobs verwacht. Governor Christopher Waller, een van de leden van de Federal Reserve die de rentebeslissing zal moeten maken, zei dat de economie ‘geen tekenen van herstel’ vertoont.

De kans op een verlaging van 0,50% of een verhoging van de rente is minimaal. Investeerders op Polymarket stellen dat dit vrijwel uitgesloten is, met voor beide scenario’s minder dan 0,5% waarschijnlijkheid.

Wat gaat crypto doen?

In het verleden hebben renteverlagingen door de FED sterke gevolgen gehad voor de crypto markt als geheel. Historisch gezien stijgt de Bitcoin koers met 20-40% na een renteverlaging.

Whales lijken zich nu al voor te bereiden op een groei van crypto, onder meer door enorme stablecoin reserves aan te leggen: de reserves op exchanges staan inmiddels op een ATH van $45 miljard.

Ondanks al het enthousiasme zijn er ook risico’s: wanneer voorzitter Jerome Powell geen renteverlaging bekend maakt in december kan de Bitcoin koers verwachting omlaag duiken, waarschijnlijk richting $80.000 of zelfs $60.000.

Dit hoeft gelukkig nog niet het einde te betekenen van crypto als geheel. Er staat in de komende periode genoeg bullish crypto nieuws op de rol. Zo zal Trump nog voor kerst bekendmaken wie de nieuwe voorzitter van de FED zal worden (de termijn van Powell eindigt in mei 2026), en komt er mogelijk ook meer duidelijkheid over de Amerikaanse Bitcoin treasury. Ook bij andere tokens, zoals Ethereum (Fusaka-upgrade) staat er genoeg te gebeuren.

Bitcoin Hyper: ondersteuning voor Bitcoin koers

Wanneer Bitcoin in waarde gaat stijgen, valt ook een flinke verhoging van het aantal transacties te verwachten. Ook kan de overige activiteit op de blockchain flink toenemen. Dit is traditioneel gezien een risico voor de grote token, aangezien het netwerk hier totaal niet op berekend is. Trage transacties, een lage schaalbaarheid en zeer hoge transactiekosten zijn dan het gevolg.

Gelukkig staat er met Bitcoin Hyper een oplossing klaar: dit ambitieuze platform is bezig met de ontwikkeling van een Layer-2, waarmee de snelheid en de technologische mogelijkheden van Solana richting Bitcoin gebracht worden. Hierdoor kunnen gebruikers Bitcoin traden zonder de problemen die hier in bullish periodes bij komen kijken. Gevolg: meer flexibiliteit en een hoger rendement.

Bitcoin Hyper heeft een eigen token, $HYPER, die gebruikt zal worden om het platform te ondersteunen. Deze cryptomunt bevindt zich momenteel nog in de presale. Het vertrouwen onder investeerders is groot, volgens sommigen is het zelfs mogelijk dat $HYPER in 2026 de top 50 beste altcoins zal betreden. Het feit dat in korte tijd al $28,8 miljoen opgehaald worden voor deze token onderstreept deze gedachte.

Wie ook wil instappen bij deze nieuwe crypto met potentie moet er snel bij zijn, want de presale is bijna voorbij. Wacht dus niet tot de mogelijke renteverlaging op 10 december om in crypto te investeren, want dan ben je te laat!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale