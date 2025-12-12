Vandaag ziet de cryptomarkt opnieuw een scherpe crypto crash, en dat terwijl veel beleggers hoopten dat de recente renteverlaging van de Federal Reserve juist zou leiden tot een eindejaarsrally. In plaats daarvan zorgde Powell’s zogenaamde ‘hawkish cut’ voor ongekende exit liquidity en massale liquidaties. In de afgelopen 24 uur alleen al verdwenen meer dan $514 miljoen aan posities door margin calls en stop-loss triggers, een teken dat zelfs goed nieuws voor sommige spelers een katalysator voor paniek kan worden.

Wat gaat crypto doen nu de markt deze klap krijgt? Vooral de Bitcoin koers, Ethereum koers en XRP koers laten pijnlijke dieptepunten zien.

Waarom de Fed renteverlaging een crash triggerde in plaats van een rally

Vrijwel iedereen verwachtte een traditionele renteverlaging, een daling van 25 basispunten, en de consensus was dat dit de liquiditeit zou verhogen en risico beleggingen zoals crypto zou opdrijven. Maar wat er gebeurde was precies het tegenovergestelde. In plaats van te kopen, begonnen smart money tradities juist te verkopen in de hoop dat retail hetzelfde zou doen.

Deze renteverlaging werd door markten gezien als ‘hawkish’. Daarbij communiceerden Powell en de Fed tegelijkertijd dat verdere cuts onzeker waren en dat de economie steviger stond dan gedacht. In de praktijk betekent dat beleggers die op zoek waren naar een echte stimuleringsimpuls teleurgesteld zijn en vervolgens uit posities stappen.

Voor de crypto sector werkt zo’n situatie als exit liquidity, een moment waarop grote spelers hun posities liquideren tegen prijzen waarop retail en langetermijnhouders vaak vastzitten, wat de volatiliteit en liquidaties alleen maar vergroot.

Bitcoin koers daalt onder $90K ondanks renteverlaging

Bitcoin, dat lange tijd boven de $95.000 handelde, brak meerdere ondersteuningszones en zakte onder de $90.000. Dit is niet alleen een technisch signaal, maar ook een psychologisch belangrijk niveau. Wanneer BTC dit soort steun verliest, heeft dat vaak een domino effect op altcoins.

De snelle daling duidde erop dat de markt niet in staat was om de renteverlaging te absorberen als positief nieuws. In plaats van kopen bij dips, zagen we een kettingreactie van stop-loss orders en liquidaties op futures markten. Zelfs lange posities die al lange tijd vastzaten, werden uitgeveegd toen de prijs door kritieke niveaus brak.

Het resultaat is een scherpe correctie in Bitcoin, die investeerders dwingt opnieuw te evalueren of macro factoren echt gunstig zijn voor crypto op korte termijn.

Ethereum koers onder druk, ETH worstelt door volatiliteit

Nadat ETH boven de $3400 handelde, zakte de prijs terug onder $3200, wat bij veel traders pijnpunten activeerde. Ethereum reageert vaak gevoeliger op macro stress dan Bitcoin, omdat het netwerk naast belegging ook intensief wordt gebruikt voor applicaties en DeFi activiteiten.

Deze daling is niet alleen een prijscorrectie; ze weerspiegelt ook bredere onzekerheid in de markt. Wanneer macrodata niet levert wat traders verwachten, vertalen risicobeleggers dat snel naar verkoopdruk op ETH, vooral op derivaten markten.

XRP koers worstelt rond $2 te midden van crypto crash

Nadat Ripple’s token aanvankelijk steun vond rond de $2, verloor het momentum en zakte het terug in een range die kwetsbaar is voor verdere daling. XRP reageert minder direct op macrogegevens dan Bitcoin of Ethereum, maar in een brede crypto crash als deze blijft ook het token niet gevrijwaard.

$XRP HISTORY IS REPEATING. AND JUST LIKE 2017, NOBODY BELIEVES IT UNTIL IT’S TOO LATE! 👇 pic.twitter.com/V3ZnDZurFs — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 12, 2025

Veel traders interpreteren dit als een teken dat het sentiment in de markt breder negatief is en niet beperkt blijft tot Bitcoin of Ethereum. Wanneer grote macro moves zoals renteverlagingen niet leiden tot koopdruk, hebben kleinere tokens vaak minder weerstand tegen neerwaartse bewegingen.

Bitcoin Hyper: coin met ambitie

De kern van Bitcoin Hyper draait om het Layer-2 concept. Gebruikers kunnen BTC overzetten naar een speciale brug, waarna een equivalent op het Bitcoin Hyper netwerk wordt gecreëerd, een token dat binnen dit tweede niveau snelle verwerking en lage kosten mogelijk maakt. Die Layer-2 staat los van de originele Bitcoin blockchain, maar moet uiteindelijk wel periodiciteit naar de Bitcoin hoofdketen behouden om veiligheid te waarborgen.

Het is bedoeld als utility en governance token voor het netwerk zodra het volledig live is. Tijdens de lopende presale kan $HYPER zonder dat het al op grote beurzen genoteerd staat worden gekocht via Web3 compatibele wallets. De presale heeft al miljoenen aan investeringen aangetrokken en kan worden gezien als financieringsfase voor verdere ontwikkeling van de infrastructuur.

