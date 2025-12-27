Fidelity strateeg Jurrien Timmer meldde deze week op X dat zowel BTC als goud in 2026 mogelijk een pauze nemen, terwijl centrale banken nog steeds reserves verschuiven en de hoop op een zogenoemde ‘Fed pivot’ de markt beïnvloedt. Die combinatie zorgt voor een spanningsveld tussen traditionele en digitale schaarse activa. Kan de Bitcoin koers hierdoor voorlopig achterblijven?

Timmer ziet pauze voor Bitcoin en goud in 2026

Jurrien Timmer staat bekend als een uitgesproken voorstander van zowel goud als Bitcoin. Toch verwacht hij dat beide activa in 2026 minder dominant zijn. Volgens hem hebben goud en Bitcoin een sterke periode achter de rug, waarna een fase van consolidatie logisch is.

Hij sluit niet uit dat ze daarna opnieuw leiderschap tonen, maar eerst is er mogelijk tijd nodig om de oververhitting af te bouwen.

Die verwachting komt niet uit de lucht vallen. Handelsmarkten bewegen vaak in golven waarin de sterke stijgers tijdelijk ruimte maken voor andere activca. Dat geldt volgens Timmer nu voor zowel goud als Bitcoin.

As for the 40, I continue to be a superfan of gold and Bitcoin, but I suspect that both of them may take a year off before potentially dominating the scene once again. As the chart shows below, gold has only just started what could be another super cycle against equities. And… pic.twitter.com/gO4UaQZvrq — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) December 26, 2025

Bitcoin koers en goud hebben grote kloof in 2025

In 2025 liep het verschil duidelijk op. Goud steeg ongeveer 70% en bereikte meerdere all-time highs. Die prijsstijging kwam niet door één factor, maar door een combinatie van geopolitieke spanningen, verwachtingen rond een ruimer Fed beleid en centrale banken die minder Amerikaanse staatsobligaties aanhouden.

De Bitcoin koers bleef achter. Bitcoin staat dit jaar lager en gaat richting een van de zwakste vierde kwartalen ooit. Terwijl de S&P nieuwe all-time highs neerzet, lukt het Bitcoin niet om mee te bewegen. Daarmee valt Bitcoin op als een van de weinige grote activa die onderpresteren.

Macro drivers achter de verschuiving in prestaties

De kracht van goud komt vooral voort uit onzekerheid. Conflicten, schuldenniveaus en twijfel over fiatgeld spelen goud in de kaart. Centrale banken kopen goud om hun reserves te spreiden en minder van de dollar afhankelijk te zijn.

Bitcoin profiteert hier minder direct van. De institutionele stromen blijven wisselend en het narratief van Bitcoin als digitale veilige haven wordt niet op korte termijn door data bevestigd. Dat voedt de discussie over de bekende vierjarige cycli. Timmer denkt niet dat die cycli verdwenen zijn, maar wel dat de piek van deze BTC cyclus mogelijk al is gezien.

Technische signalen drukken op de BTC koers

Naast macrofactoren spelen ook de technische signalen een rol. Op de weekgrafiek van Bitcoin ontwikkelt zich een bearish patroon. Dat wijst op een fase waarin vraag en aanbod opnieuw in balans moeten komen. Zo’n periode betekent dat snelle koersstijgingen minder voor de hand liggen zolang de liquiditeit beperkt blijft.

Onze analyse: wij verwachten iets meer druk op Bitcoin dan Timmer schetst, vanwege de aflopende liquiditeit rond de optiesafloop en het uitblijven van een duidelijke on-chain kapitaalinstroom.

Wat dit voor beleggers betekent en een nieuwe infrastructuur

Voor investeerders betekent dit dat de verwachtingen realistischer moeten worden. Grote trends komen meestal pas terug zodra de macro-economische rust en liquiditeit aantrekken. Tegelijkertijd verschuift de aandacht steeds meer naar infrastructuur die boven op Bitcoin wordt gebouwd.

Projecten zoals Bitcoin Hyper ($HYPER) spelen hierop in door Bitcoin inzetbaar te maken binnen DeFi, RWA’s, NFT’s en meme coins, zonder de beperkingen van het hoofdnetwerk. In een fase waarin de Bitcoin koers consolideert, verschuift het kapitaal vaker naar ecosystemen die gebruik en rendement mogelijk maken zonder een directe koersstijging nodig te hebben.

Dat maakt deze periode vooral interessant voor wie verder kijkt dan alleen prijsbewegingen en focust op waar de liquiditeit en activiteit zich langzaam opnieuw opbouwen.