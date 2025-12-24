De Bitcoin koers is weer onder de $87.000 gezakt. Je ziet dat de markt twijfelachtig blijft en dat kopers niet echt doorpakken. Daardoor zakt Bitcoin terug naar een zone waar eerder nog steun lag.

Waarom daalt Bitcoin? Verkoopdruk blijft hangen onder $87.000

Die $87.000 was de laatste dagen een soort vangnet. Nu de koers daaronder staat, voelt elke kleine bounce kwetsbaar. Op de grafiek zie je ook waarom. Bitcoin probeerde meerdere keren omhoog te komen, maar werd telkens teruggeduwd.

$BTC is still in no trading zone. Either Bitcoin needs to reclaim the $90,000 zone, or another retest of the $84,000-$85,000 support zone will happen. pic.twitter.com/BbNx5ntZyJ — Ted (@TedPillows) December 24, 2025

Dat ’terugduwen’ zie je goed aan die lange wick naar boven. De koers schoot even omhoog, maar werd direct weer omlaag gedrukt. Dat is vaak een teken dat verkopers actief zijn. Niet per se paniek. Wel veel mensen die er nu liever aan denken te verkopen, dan dat ze later lager moeten. Lees ook ons artikel over JPMorgan dat cryptohandel onderzoekt– duwt dit de Bitcoin koers direct naar $90.000?

Risk-off en dunne handel spelen mee voor Bitcoin koers

Als mensen vragen waarom crypto vandaag daalt, gaat het bijna altijd eerst over Bitcoin. BTC trekt de hele markt mee. En als Bitcoin zwak oogt, durven veel traders minder risico te nemen. Dan zie je dat altcoins vaak harder meebewegen.

Daar komt bij dat de handel nu dun kan zijn. Rond feestdagen zie je vaak minder volume. Minder volume betekent ook dat een paar stevige orders de prijs sneller kunnen laten schuiven. Dan krijg je sneller van die “stop jagers” bewegingen, waarbij levels net worden aangetikt en iedereen tegelijk reageert.

Dit zegt de Bitcoin koers over steun en weerstand

Technisch ligt de focus nu op twee dingen. De eerste is de oude steun rond $87.000. Die moet Bitcoin snel terugpakken als bulls weer controle willen. De tweede is weerstand boven de koers, waar de eerdere afwijzingen lagen. Daar zie je meerdere zones waar de koers eerder niet doorheen kwam.

Ook de moving averages liggen dicht bij elkaar en boven de huidige koers. Dat werkt vaak als een plafond. Zolang de koers daaronder blijft, worden rallies sneller verkocht. Dan krijg je een patroon van lagere toppen. En dat is precies wat je nu ziet op de 1 uurs grafiek.

Volume helpt ook niet mee. Je ziet geen sterke koopgolf die de dip meteen opvangt. Het is meer “tikkie terug, tikkie terug”. Dat klinkt saai, maar het is juist gevaarlijk. Want zo’n glijdende daling kan ineens versnellen als een level breekt. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Bitcoin daalt door ETF stromen en sentiment dat de markt drukt

De daling heeft ook een fundamentele kant. Bitcoin wordt steeds meer gezien als risk-asset. Dus als het sentiment draait, voelt BTC dat snel. Een belangrijke factor is de stroom bij spot Bitcoin ETF’s.

Volgens de data van SoSoValue, stond er een dagelijkse netto uitstroom van ongeveer $188,64 miljoen. Dat is niet meteen een mega klap, maar het is wel een signaal. Minder instroom betekent minder “vaste koper” in de markt. En juist dat maakt traders voorzichtig. Want als niemand stevig koopt, krijgen verkopers meer ruimte.

Winstnemingen spelen ook mee. Na weken van zijwaarts bewegen is er vaak een groep die liever winst pakt en even afwacht. Zeker als macrocijfers geen positief gevoel geven. Dan gaat geld eerder naar veilige plekken, zoals cash of soms goud. En dat tikt door in crypto.

Waarom die $87.000 zo belangrijk voelt voor de Bitcoin koers

Dat getal is niet magisch, maar het is wel een level waar veel ogen op staan. Als de koers eronder blijft, gaan mensen sneller twijfelen. Dan wordt elke bounce verdacht. En dan krijg je sneller “sell the rip”.

Toch is het ook simpel, want als Bitcoin snel terug boven $87.000 komt en daar blijft, kan dit gewoon een shake-out zijn. Dan zie je vaak dat shorts klem komen te zitten en dat de koers even lucht neemt. Maar zolang dat niet gebeurt, blijft de markt gevoelig. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Wat moet er gebeuren voor herstel of extra daling?

Noem je dit al een Bitcoin crash? Dat woord is groot. Op dit moment lijkt het meer op aanhoudende druk dan op pure paniek. Maar het kan wel omslaan als steun na steun breekt en niemand nog wil kopen.

Herstel is dus mogelijk, maar dan moet het tempo omhoog aan de koopkant. Een snelle reclaim van het level, beter sentiment en iets meer volume. Gebeurt dat niet, dan is verdere daling niet uitgesloten zolang de verkoopdruk aanhoudt.

