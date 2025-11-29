De hoeveelheid Bitcoin in handen van short term holders is, volgens on-chain data van eind november, gestegen van ongeveer 2,44 miljoen BTC naar rond de 2,67 miljoen BTC. Dat is een toename van bijna 10%, het hoogste niveau in zes maanden. Deze groep bestaat uit wallets die hun Bitcoin tokens meestal binnen enkele weken tot maanden verplaatsen. Dit wijst vaak op meer verkoopdruk wanneer de volatiliteit toeneemt. Wat doet de Bitcoin koers hiermee?

Bitcoin koers: de structuur hiervan toont een zwakke rebound

De recente grafiek laat een scherpe koersdaling zien tussen 11 en 21 november. Deze neerwaartse beweging vormt de zogenaamde ‘pole’. Daarna bewoog de BTC prijs langzaam omhoog binnen een smalle prijszone die als ‘flag’ dienstdoet.

Een flag ontstaat wanneer de markt na een sterke koersdaling tijdelijk binnen een smal kanaal stabiliseert. Volgens technische analyses kan een doorbraak onder de onderkant van deze structuur vaak een nieuwe neerwaartse koersbeweging veroorzaken die ongeveer even groot is als de eerdere daling.

In dit geval bedroeg de vorige koersdaling ongeveer 25%. Dit betekent dat een doorbraak onder de flag onder een vergelijkbare druk kan vallen, al is dit patroon op zichzelf nooit een bevestiging. Het signaal wordt sterker wanneer andere indicatoren dezelfde richting op wijzen.

Druk vanuit leverage versterkt de risicozone voor de BTC koers

De liquidatiemap van Binance laat zien dat er rond $2.240.000.000 aan longposities onder de huidige prijszone ligt. Daartegenover staat ongeveer $536.000.000 aan shortposities boven de markt.

Dit betekent dat ongeveer 81% van het liquidatierisico bij de longs ligt. Wanneer de prijs onder het lagere deel van de flag komt, kunnen veel leveraged posities worden gesloten. Dit kan een kettingreactie veroorzaken waarbij extra verkoopdruk ontstaat.

Een belangrijk prijsniveau ligt rond $89.100. Een koersdaling daaronder breekt de flag en opent de weg naar steun rond $80.500. Als de verkoopdruk daarna doorgaat, wijst de volledige projectie van dit BTC patroon richting ongeveer $66.600.

Aan de bovenkant ligt een belangrijk niveau rond $95.900. Een stijging van de Bitcoin koers daarboven maakt het patroon ongeldig en biedt ruimte voor een poging richting ongeveer $107.400.

Technische risicogebied Bitcoin koers blijft van kracht

De huidige BTC koersbeweging bevindt zich tussen beide niveaus. Een duidelijke doorbraak onder $89.100 maakt de neerwaartse route waarschijnlijker. Een beweging boven $95.900 schakelt de druk uit en geeft de bulls opnieuw de controle.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad, omdat de combinatie van oplopende shortterm supply en het grote liquidatierisico onder de huidige prijszone het neerwaartse Bitcoin scenario sterker maakt dan een neutrale benadering.

Waar anderen vooral kijken naar het vasthouden van de grijze steunzone en een mogelijke doorbraak boven de dalende trendlijn, zien wij juist dat de Bitcoin markt in een squeeze structuur zit waarin kleine koersbewegingen snel kunnen omslaan.

De confluence rond de prijszone van $94.000 tot $96.000 blijft zwaar, terwijl de druk richting $89.000 en $88.000 duidelijk aanwezig blijft zolang de BTC longposities het grootste liquidatierisico dragen.

