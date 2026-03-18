De XRP koers staat vandaag in de spotlight door een belangrijk besluit uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse centrale bank maakt vandaag haar nieuwe rentebesluit bekend. Dit moment zorgt vaak voor beweging op de cryptomarkt.

Het besluit wordt vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd verwacht. XRP handelt rond de 1,50 dollar en laat lichte schommelingen zien. Beleggers wachten af hoe de markt reageert.

Waarom het FOMC besluit belangrijk is

De Amerikaanse centrale bank bepaalt met de rente hoe duur geld lenen is. Dit heeft invloed op investeringen. Een hogere rente maakt risico minder aantrekkelijk. Een lagere rente zorgt vaak voor meer interesse in crypto.

Crypto-handelaren letten daarom sterk op dit moment. Niet alleen het besluit telt, maar ook de uitleg van de centrale bank. De voorzitter geeft vaak extra toelichting die invloed heeft op de markt.

Als de bank streng blijft, kan dat druk geven op de cryptomarkt. Als de toon milder is, kan dat juist zorgen voor meer vertrouwen bij beleggers.

XRP netwerk groeit ondanks onzekerheid

Ondanks de spanning rond het rentebesluit groeit het gebruik van het XRP netwerk. Volgens data van Santiment, een analysebedrijf voor blockchain data, steeg het aantal actieve wallets naar 46.767.

👫 XRP Ledger now has more than 7.7M holders (non-empty wallets) for the first time in its 13+ year history, as its usage continues to grow. 📈 Additionally, Monday closed with a 5-week high of 46,767 active addresses as $XRP's price jumped +14% in 48-hour span, breaching $1.60. pic.twitter.com/SKTO5L4W6o — Santiment (@santimentfeed) March 17, 2026

Actieve wallets zijn adressen die transacties uitvoeren. Een stijging betekent vaak meer gebruik en interesse in het netwerk.

Daarnaast zijn er nu meer dan 7,7 miljoen wallets met XRP. Dit is het hoogste aantal ooit. Dit laat zien dat steeds meer mensen XRP vasthouden.

Tegelijk ziet CryptoQuant, een data platform, dat meer XRP terug naar exchanges stroomt. Exchanges zijn platforms waar crypto wordt verhandeld. Wanneer meer munten naar exchanges gaan, kan dat wijzen op verkoop. Dit kan zorgen voor extra druk op de koers.

XRP verwachting op langere termijn

Naast het korte termijn nieuws kijken sommige analisten ook naar het grotere plaatje voor XRP. Op het platform X delen handelaren signalen dat de trend nog steeds sterk blijft.

Een analist kijkt naar de XRP verwachting en ziet dat de koers boven een belangrijk prijsniveau blijft. Dit wordt gezien als een positief teken. Volgens hem is het belangrijk dat de koers verder ruimte maakt richting ongeveer 1,80 dollar.

Voor deze XRP verwachting legt hij uit dat een sterke stijging vaak in vijf duidelijke fases verloopt. Dit wordt ook wel een vijfdelige beweging genoemd. Als XRP deze structuur volgt, kan dat wijzen op een gezonde opwaartse trend.

Blijft de beweging beperkt tot een kortere stijging, dan kan dat juist wijzen op een zwakker herstel. Binnen deze XRP verwachting blijft het belangrijkste dat XRP boven het huidige niveau standhoudt.

Wat betekent dit voor vandaag

De combinatie van het rentebesluit en de on-chain data zorgt voor spanning. On-chain data is informatie die direct van de blockchain komt.

Aan de ene kant groeit het netwerk. Aan de andere kant neemt mogelijke verkoopdruk toe. Dit maakt de situatie onzeker.

Sommige analisten blijven positief over de langere termijn en verwachten verdere stijging als de markt rustig blijft. Tegelijk houden andere rekening met een daling als het rentebesluit tegenvalt.

Crypto-handelaren letten vandaag vooral op het moment rond 19:00 uur. Na het besluit kan de markt snel bewegen.