XRP trekt vandaag opnieuw de aandacht in de cryptomarkt. De munt van Ripple brak boven 1,45 dollar en steeg daarna door richting 1,50 dollar. Daarmee herstelt XRP verder na een zwakkere periode eerder deze maand.

De koersstijging ging samen met veel meer handel. Het 24 uurs handelsvolume liep op tot ruim 3,5 miljard dollar, wat duidelijk hoger ligt dan eerder. Ook de bredere cryptomarkt kleurde groen, met winst voor onder meer Bitcoin en Ethereum.

XRP breekt door belangrijk prijsniveau

XRP steeg in 24 uur met ongeveer 5% tot 6% en noteerde rond 1,50 dollar. Dat is belangrijk, omdat het niveau van 1,45 dollar eerder meerdere keren als weerstand werkte. Weerstand is een prijszone waar een koers vaak moeite heeft om verder te stijgen.

Door de doorbraak boven dat niveau oogt het sentiment rond XRP sterker. Sentiment laat zien hoe beleggers zich voelen over de markt. Als dat verbetert, durven handelaren vaak sneller in te stappen.

Handelaren nemen weer meer positie in

Niet alleen de spotmarkt liet meer activiteit zien. Ook in derivaten, zoals futures, nam de interesse toe. Futures zijn contracten waarmee handelaren speculeren op een toekomstige prijs.

De open interest bij XRP futures kwam uit rond 2,6 miljard dollar. Open interest is het totale bedrag aan openstaande contracten. Zo’n stijging wijst vaak op meer betrokkenheid van handelaren, al kan dat ook voor extra schommelingen zorgen.

Niet alle signalen staan dezelfde kant op

De koers van XRP stijgt, maar niet elk deel van de markt beweegt mee. XRP ETF’s en andere beleggingsproducten zagen recent ongeveer 76 miljoen dollar aan uitstroom.

Dat verschil valt op. De koers loopt op en handelsactiviteit neemt toe, terwijl grote beleggers juist geld uit XRP-producten halen. De huidige stijging lijkt daardoor vooral gedreven door actieve handel.

Analist Bird ziet ruimte voor verdere stijging

In zijn recente analyse kijkt analist Bird naar wat er kan gebeuren na de doorbraak boven 1,45 dollar. Hij ziet signalen dat XRP mogelijk verder kan herstellen als het momentum aanhoudt.

1,50 dollar: eerste zone waar XRP nu doorheen probeert te breken

1,65 dollar: belangrijk niveau waar veel handelaren naar kijken

1,83 dollar: volgende prijszone bij aanhoudende koopdruk

2 dollar: psychologisch niveau dat bij sterke stijging in beeld komt

Het gaat om een scenario van één analist en niet om een vaste uitkomst. Deze XRP verwachting blijft afhankelijk van sentiment en snelle koersbewegingen in de cryptomarkt.

Belangrijkste punten

• Analist Bird ziet ruimte voor verdere stijging van XRP

• Het niveau rond 1,65 dollar geldt als belangrijk weerstandspunt

• XRP test momenteel hogere prijszones na recente doorbraak

• Beleggers kijken naast XRP ook naar nieuwe crypto projecten