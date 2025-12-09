Nieuwe Fed data laat zien dat de kans op een renteverlaging morgen oploopt door zwakkere liquiditeit in het banksysteem en stijgende verwachtingen voor extra stimulering. CME FedWatch geeft een kans van 86% op een verlaging van 25 basispunten, terwijl een kleinere groep traders rekent op 50 basispunten als de Fed sterker wil reageren. Kan de Bitcoin koers hierdoor richting $100.000 bewegen?

Bitcoin koers: de impact van de FOMC beslissing

Een renteverlaging van 25 basispunten wordt gezien als het basisscenario. Dit kan vooral bevestigen dat de Fed een nieuwe cyclus van versoepeling inzet, maar zonder een agressieve draai. Voor de Bitcoin koers betekent dit vooral een stabieler liquiditeitsbeeld.

Een eventuele verlaging van 50 basispunten geeft echter een ander signaal. Dit zou erop wijzen dat de Fed sneller wil ingrijpen en extra liquiditeit in het monetaire systeem wil pompen.

Crypto-analisten van London Crypto Club zeggen dat dit neerkomt op ‘balans groei via creatieve obligatieaankopen’, wat extra liquiditeit betekent zonder officiële kwantitatieve versoepeling (QE). Volgens hen kan dat de Bitcoin koers sterker omhoog brengen, zeker als dit wordt gekoppeld aan meerdere renteverlagingen in 2025.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan de London Crypto Club, vanwege de beperkte bankreservegroei en het ontbreken van een sterke BTC ETF instroom deze week.

Technische analyse laat belangrijke BTC zones zien

Op basis van de recente candles op de daggrafiek blijft de trend van Bitcoin opwaarts. De prijszone rond $92.000 fungeerde eerder als weerstand en werd afgelopen maandag kort doorbroken. De volgende zone waar de bulls op letten ligt rond $98.000, met daarboven pas ruimte richting het psychologische prijsniveau van $100.000.

De RSI op de daggrafiek beweegt rond neutrale waarden, wat betekent dat er zonder overbought signalen nog ruimte is voor een koersbeweging omhoog. Daarnaast blijft de liquiditeitszone onder de huidige prijs beperkt, waardoor eventuele koersdalingen waarschijnlijk snel worden opgekocht door grote wallets.

De whales kopen nog steeds geleidelijk BTC bij rond het onderste steunbereik, wat wijst op vertrouwen dat de Bitcoin trend intact blijft zolang er geen grote macro verrassing komt.

Wat betekent dit voor de BTC holders die nieuwe kansen zoeken?

Veel BTC houders zoeken extra rendement zonder hun Bitcoin te verkopen. De druk richting de FOMC meeting versterkt dit, omdat volatiliteit zowel kansen creëert als risico’s verhoogt.

FOMC bepaalt de toon, maar nieuwe kansen ontstaan elders

De Bitcoin markt focust zich momenteel op de Fed en de kans op extra liquiditeit. Een verlaging van 25 basispunten ondersteunt de trend, terwijl 50 basispunten een sterkere impuls kan geven.

