Gary Gensler ligt opnieuw onder vuur in de XRP-community. Op X gaat een oude clip rond waarin hij rustig en duidelijk praat over de functie van XRP. Tegelijk delen accounts e-mails uit de zogeheten “Epstein Files”, waarin de naam van Jeffrey Epstein opduikt in discussies waar ook Ripple en Stellar worden genoemd. Dat zorgt voor onrust. En dus kijkt iedereen weer naar de XRP koers.

Gary Gensler en het oude XRP fragment dat nu rondgaat

De clip die nu viraal gaat, wordt gebracht als “bewijs” dat Gary Gensler de waarde van XRP al vroeg zag. In de video zit hij op een panel en legt hij in normale woorden uit waar XRP voor bedoeld is. Dat is op zichzelf niet zo gek. Hij gaf jarenlang les en sprak vaker over crypto in brede zin.

Yes, Gary Gensler knew of XRP’s potential before pursuing a bad-faith federal case against Ripple. This is a rare clip of Gary eloquently explaining the utility of XRP. Listen closely and judge for yourself. 😶‍🌫️👇 https://t.co/6qf1UNpwum pic.twitter.com/YH0Y3BXCkd — SMQKE (@SMQKEDQG) January 31, 2026

Wat wel meespeelt is dat veel mensen het raar vinden dat iemand die XRP zo kan uitleggen, later aan het hoofd stond van een harde lijn richting Ripple. Daar zit de emotie. Dit nieuws komt naar buiten net nu XRP DeFi explodeert met 91 miljoen tokens dat het verhaal vertellen.

Jeffrey Epstein duikt op in mails, maar wat zegt dat echt?

In de berichten op X zie je een oude mail uit 2014. Daarin wordt gesproken over investeerders die tegelijk geld stoppen in projecten die elkaar beconcurreren. Jeffrey Epstein staat in de cc. Dat klinkt meteen groot en donker, maar het belangrijkste is het feit dat iemand die in de cc staat nog niet bewijst dat die persoon iets aanstuurt.

The sad part is, we really are all in this together and this kind of attitude hurts everyone in the space. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) January 31, 2026

Ook David Schwartz, de bekende naam binnen Ripple, zegt dat hij geen directe link kent tussen Jeffrey Epstein en Ripple of XRP. Tegelijk noemt hij het wel een teken van hoe hard de sector toen al was. Veel ego’s. Veel kampen.

XRP koers zakt terug naar steun op de weekgrafiek

Dan de grafiek, want die vertelt nu het meeste. Op de weekgrafiek zie je dat de XRP koers flink is afgekoeld na de piek van 2025. De daling ging snel. Daarna kwam er een duidelijke bounce vanaf een steunzone rond het gebied waar de koers nu ook weer staat.

Op de chart staat de prijs rond $1,59. Je ziet ook de twee belangrijke blauwe EMA’s lager in de grafiek. De eerste ligt rond $1,60 als zone waar de koers nu tegenaan schuurt. De tweede ligt rond $1,40 als volgende stevige steun. Bovenin staan weerstanden, rond $3,40 en nog hoger, rond $3,66. Dat zijn niveaus waar eerder veel handel zat.

XRP koers verwachting volgens RSI en MACD

De RSI staat laag met waarden rond 33 en 40. Dat is onder de 50 en zelfs onder de 40. Dat zegt meestal dat verkopers de controle hebben, maar de markt kan ook “moe” raken van verkopen.

De MACD staat onder nul en blijft rood. Dat wijst op neerwaarts momentum. Tegelijk zie je dat de afstand tussen de lijnen kleiner wordt. Als dat doorzet, kan de druk afnemen. Geen garantie, wel iets om in de gaten te houden. Ondanks dit blijft de Ripple verwachting voor de lange termijn positief.

Wat gaat XRP doen als de markt opnieuw schrikt en hoeveel kan XRP waard worden?

Hier komt het simpele punt. Als de koers boven die steun blijft, dan kan dit een normale correctie zijn. Een harde, maar wel eentje die past bij crypto. Als de koers erdoorheen zakt, dan kan de verkoopdruk snel terugkomen. Zeker omdat veel traders nog steeds zenuwachtig zijn na de snelle drop.

De markt let nu op of er rust komt of blijft elke hype op social media een nieuwe klap geven? In zulke fases zie je vaak dat de koers eerst zijwaarts gaat, met snelle prikken omhoog en omlaag. Dat is typisch. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

De vraag hoeveel kan XRP waard worden, hangt nu af van twee stappen. Eerst moet XRP bewijzen dat de steun houdt. Daarna moet de koers terug boven de EMA zones komen. Pas dan komt herstel richting de weerstanden in beeld.

