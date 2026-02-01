Flare Network maakte onlangs bekend dat er een grote hoeveelheid XRP on-chain is gezet en actief wordt ingezet. Deze ontwikkeling lijkt een positief teken voor de toekomst van XRP. Wat gaat Ripple doen in reactie op deze ontwikkelingen?

Flare Network is een Layer 1 blockchain die compatibel is met de Ethereum Virtual Machine en zich richt op interoperabiliteit. Zo doet het onder andere een poging om smart contracts mogelijk te maken binnen het XRP ecosysteem.

Deze stap van Flare zorgt ervoor dat XRP niet alleen meer een valuta is die gebruikt kan worden voor snelle, goedkope en internationale transacties. Flare helpt om van XRP een crypto te maken die gezien kan worden als yield genererende asset.

Ripple nieuws: 91 miljoen XRP overgemaakt naar Flare Network

Recentelijk maakte Flare bekend dat er maar liefst 91,96 miljoen XRP is overgemaakt naar haar netwerk. En dat maar liefst 75% hiervan actief on-chain is gebracht. Dit betekent dat men lijkt te geloven in het plan van Flare. En dat investeerders hun XRP graag omzetten naar yield-bearing crypto.

How @FlareNetworks is becoming the center of XRP DeFi: 91M+ XRP bridged.

Een belangrijke reden achter deze cijfers is de nieuwe Flare XRP Yield Vault. Dit systeem wist in 30 dagen tijd een TVL te bereiken van maar liefst $10,54 miljoen. Deze Vault maakt het erg makkelijk voor gebruikers om hun XRP om te zetten in een actieve asset die winst kan doormaken.

Het feit dat Flare Network in korte tijd dit soort indrukwekkende cijfers kan presenteren, is een optimistisch teken voor een toekomstige XRP rally. Het lijkt erop dat hiermee een eerste zet wordt gedaan om van XRP een nog aantrekkelijkere crypto te maken.

Hoe Flare en Ripple Stablecoin XRP koers omhoog kunnen helpen

Ondanks de nodige volatiliteit is de XRP koers ten opzichte van vorige maand niets verloren in waarde. Het is zelfs met 0,34% gestegen. Toch lijkt deze minimale stijging een teken te zijn dat Ripple het op dit moment moeilijk heeft.

Op dit soort momenten zijn juist ontwikkelingen zoals het Flare Network erg belangrijk om de koers omhoog te helpen. XRP moet erin slagen om zijn functionaliteit uit te breiden. De stappen van Flare Network zijn hierbij een voorbeeld.

Ook ontwikkelingen zoals de Ripple stablecoin spelen hier echter een belangrijke rol bij.

Stablecoins vormen een belangrijk aspect in de volwassenheid van een ecosysteem. Het kan een fundament vormen voor een solide platform. Het geeft XRP houders de toegang tot een solide DeFi crypto systeem dat kan rekenen op betrouwbaarheid en veiligheid. Dit zorgt weer voor een optimistische toekomst.

Wat gaat Ripple doen: XRP koers richting $2,50-$3?

De recente ontwikkelingen binnen het ecosysteem van Ripple zijn uiteraard een optimistisch teken voor de toekomst van XRP. Toch kan het nog wel even op zich laten wachten voordat dit soort ontwikkelingen terug zijn te zien in de koers van deze crypto.

In plaats van koopsignalen zijn er op dit moment namelijk juist veel verkoopsignalen terug te vinden. Ondanks dat de RSI zich op neutraal terrein bevindt met een waarde van 40, geven de momentum indicator en het MACD-histogram namelijk een verkoopsignaal af.

De koers is daarnaast ook onder al zijn belangrijkste EMA’s gezakt. Normaal een teken dat er verdere verliezen verwacht kunnen worden. Zelfs bij een eventuele stijging zullen deze EMA’s belangrijke weerstand gaan bieden. Op de korte termijn zal een stijging voorbij de $2 dan ook de nodige weerstand met zich meebrengen.

Op de langere termijn lijkt er echter meer mogelijk te zijn. Mocht het ecosysteem van Ripple zich in dit rappe tempo blijven ontwikkelen, dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat de XRP koers zijn weg omhoog zet. In dat geval kan de koers al snel op weg gaan naar zijn 13-weekse hoogtepunt bij de $2,50. Een doorbraak van deze weerstand kan de koers vervolgens zelfs richting de $3,13 brengen. Hiermee zal het een van de beste altcoins op de markt blijven.

Een stijging van de XRP koers lijkt dus nog altijd een realistische mogelijkheid, maar investeerders lijken geduld te moeten hebben. Voor investeerders die dit geduld niet hebben, zijn er uiteraard ook altijd alternatieven terug te vinden die op de kortere termijn meer winstpotentieel met zich meebrengen. Een voorbeeld hiervan is Bitcoin Hyper.

