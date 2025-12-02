Op het eerste gezicht lijkt er weinig te gebeuren bij de XRP koers: de prijs hangt al dagen rond de $2. Maar volgens Gemini, één van de meest besproken vormen van crypto AI, is dit juist het stilte-voor-de-storm-moment. Achter de schermen komen drie krachtige ontwikkelingen samen die het Ripple nieuws domineren: een enorme instroom in de nieuwe XRP ETF, politieke steun vanuit het kamp rond Trump crypto, en een belangrijke licentie-uitbreiding voor Ripple in Singapore. Volgens Gemini AI versterken deze factoren elkaar zó sterk dat XRP in een compleet nieuwe fase terecht kan komen — een scenario waarin analisten zich opnieuw afvragen: kan Ripple 10 dollar worden?

ETF’s zorgen voor krapte op de markt

Gemini AI ziet de extreme interesse in de nieuwe XRP ETF als het startpunt van een mogelijke XRP rally, iets wat ook zichtbaar is in recente ontwikkelingen rond het toenemende XRP ETF volume. In de eerste week kwam er bijna $800 miljoen binnen, waardoor grote hoeveelheden XRP van de markt verdwenen.

$XRPC at $26m in volume in first 30min, wow, gonna blow away my $17m guess. Has good shot at beating $BSOL's $57m as biggest Day One of any launch this year. pic.twitter.com/UrbHsRYxYV — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Zodra tokens naar custodians verhuizen, worden ze langdurig vastgezet, wat de vrije voorraad drukt. Volgens Gemini is dit precies het soort dynamiek dat de Ripple koers in korte tijd flink kan laten bewegen.

Trump’s miljarden in crypto veranderen het speelveld

Daar komt nog een tweede factor bij: de politiek. Uit recent Ripple nieuws en rapportages uit Washington blijkt dat Trump en zijn familie een crypto-portefeuille bezitten die piekte op zo’n $11,6 miljard. Dat dit gebeurt terwijl Trump crypto steeds vaker een verkiezingsthema wordt, maakt de impact nog groter.

Gemini AI verwacht dat een regering met zulke belangen sneller regelgeving zal versoepelen die de adoptie van XRP ondersteunt. Hierdoor krijgt zowel de Ripple koers als de use case van Ripple meer zichtbaarheid en vertrouwen.

Een dovish Fed onder Hassett geeft extra rugwind

Ook monetair ziet Gemini AI belangrijke signalen. Kevin Hassett, een uitgesproken dove econoom die positief staat tegenover innovatie in crypto, geldt als mogelijke Fed-voorzitter onder Trump. Een dovish Fed voedt normaal gesproken extra liquiditeit richting risicovolle activa zoals crypto-ETF’s. Volgens Gemini AI kan juist deze combinatie — institutionele adoptie en lagere rentes — het antwoord zijn op de vraag: kan Ripple 10 dollar worden, vooral richting Q1 2025.

Ripple wordt een concurrent van SWIFT in Azië

Ondertussen bouwt Ripple verder in Azië. De uitgebreide vergunning van de MAS in Singapore geeft het bedrijf veel meer ruimte om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden. Dit nieuws wordt breed besproken in internationaal Ripple nieuws, omdat Singapore één van de belangrijkste financiële hubs ter wereld is.

Volgens Gemini AI verschuift Ripple hiermee steeds meer richting een moderne concurrent van SWIFT, vooral nu banken XRP actief kunnen inzetten voor snelle grensoverschrijdende betalingen. Deze structurele adoptie maakt een toekomstige XRP rally geloofwaardiger, zeker als de Aziatische markt sneller groeit dan verwacht.

Hoe XRP volgens Gemini naar $10 kan stijgen

Wanneer je alle elementen combineert — de instroom in XRP ETF’s, de politieke rugwind via Trump crypto, een mogelijke dovish Fed en Ripple’s groei in Azië — ontstaat een scenario waarin de XRP koers veel sneller kan stijgen dan de meeste beleggers nu verwachten. Vooral de bredere XRP verwachting laat zien hoe gevoelig de markt tegenwoordig reageert op institutionele bewegingen, waardoor zelfs kleine verschuivingen in liquiditeit een stevig effect kunnen hebben.

Gemini AI ziet in het mildere scenario een stijging richting $3–$4,50. Maar in een bullish variant, waarin institutionele adoptie en versoepeld monetair beleid elkaar versterken, is een koers van $8 tot $10 volgens de AI goed mogelijk.

Gemini’s drie belangrijkste katalysatoren

Gemini AI noemt drie factoren die samen de basis kunnen leggen voor een explosieve fase voor XRP: de groeiende ETF-instroom, een dovish Fed onder Hassett, en Ripple’s nieuwe positie als SWIFT-concurrent. Deze combinatie vormt volgens de AI de kern van de mogelijke XRP rally waar de markt op wacht.

PEPENODE wint aandacht naast XRP

Tot slot wijst Gemini AI op PEPENODE ($PEPENODE), een nieuwe Mine-to-Earn meme coin die werkt met een gamified presale. In plaats van passief wachten bouwen gebruikers een digitale mining-setup, waarbij een deel van de tokens wordt verbrand. Dat maakt het project schaars en speels tegelijk, iets wat volgens Gemini en andere crypto AI-analyses goed aansluit bij de huidige markttrends.

Het is geen vervanger voor XRP, maar eerder een project dat een heel andere doelgroep aanspreekt: traders die naast grote coins ook kleinere, snellere kansen willen meepakken.