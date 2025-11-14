De eerste spot XRP ETF op Nasdaq is live en de cijfers vliegen direct om de oren. Het Canary XRP ETF product sloot zijn debuutdag af met $58 miljoen handelsvolume, meer dan welk ander ETF dat dit jaar op de markt kwam. Voor 2025 een nieuw record, en volgens een data-analyse door GPT-5 mogelijk pas het begin van een grotere XRP koers rally.

Het nieuwe model achter Chatgpt kreeg de ruwe ETF data, historische cijfers van Bitcoin en Ethereum ETF lanceringen en on-chain statistieken. De uitkomst is opvallend. Op basis van volume ten opzichte van marketcap en eerdere patronen bij BTC en ETH ziet het algoritme ruimte voor een stijging van ongeveer 300% in de komende zes maanden. In het meest optimistische scenario schuift de XRP koers richting $9 tot $10.

GPT-5 duikt in ETF data

Waar traditionele analisten tabellen en grafieken doorploegen, verwerkt GPT-5 miljoenen datapunten tegelijk. In de simulatie die voor deze analyse is gebruikt, werden de eerste handelsdagen van grote spot ETF’s naast elkaar gelegd. Bij Bitcoin zorgden de eerste weken ETF instroom voor een sprong van ongeveer 70% boven de eerdere top, Ethereum kreeg na de eigen ETF lancering een meer geleidelijke, maar duidelijke trend omhoog.

Het model kijkt vooral naar de verhouding tussen het volume van de eerste dag en de totale waarde van de onderliggende asset. Bij de XRP koers leverde het Canary ETF een volume op dat vergelijkbaar is met de beste Bitcoin en Ethereum lanceringen, maar bij een relatief lagere marketcap. Het algoritme registreert hierdoor een aanzienlijk hogere ‘volume shock’, iets dat in eerdere cycli vaak voorafging aan flinke prijsversnellingen.

Volgens de projectie groeit de vraag vooral vanuit institutionele accounts die regelgevingsvriendelijke toegang nodig hebben. Het ‘machine learningmodel’ koppelt dit aan eerdere patronen in ETF flows en concludeert dat een verdrievoudiging van de prijs statistisch binnen bereik ligt als het huidige tempo van instroom aanhoudt.

Brad Garlinghouse ziet langverwachte doorbraak

Voor Brad Garlinghouse voelt de ETF lancering als bevestiging van jarenlange strijd. De Ripple CEO reageerde op X met de woorden “It’s finally happening” en verwees daarmee naar zijn eerdere overtuiging dat er onvermijdelijk een XRP beleggingsproduct voor grote partijen zou komen. Tijdens de rechtszaak met de SEC bleef hij herhalen dat echte institutionele adoptie uiteindelijk volgt zodra de juridische mist optrekt.

Dat moment lijkt nu aangebroken. De combinatie van een afgeronde rechtszaak, duidelijke classificatie voor retail transacties en het eerste ETF product maakt het Ripple nieuws rond deze lancering groter dan alleen één fonds. In de input voor het model is opgenomen dat eerdere juridische onzekerheid de instroom van kapitaal sterk afremde. Met die blokkade weg ingevoerd, registreert het algoritme een sprongetje in het aantal institutionele adressen dat XRP exposure opbouwt via gereguleerde producten.

De Canary ETF is waarschijnlijk niet het eindpunt. Aanvragen van onder meer Bitwise en Franklin Templeton liggen al klaar. Een marktexpert rekende eerder uit dat twaalf XRP ETF’s samen in theorie bijna $3 miljard per dag binnen zouden trekken zodra alles draait. GPT-5 gebruikt deze scenario’s als alternatieve paden in het model en ziet een duidelijke versnelling van de instroom zodra er meerdere fondsen naast elkaar gelist worden.

Daarnaast verschijnen deze belangrijke fundamentele factoren in lijsten met nieuwe cryptomunten die in de slipstream van grote ‘payment coins’ meeliften. GPT-5 koppelt deze observaties aan stijgende zoekvolumes en social data, wat het signaal rond institutionele interesse verder versterkt.

Hoe GPT-5 de 300% XRP rally projecteert

De 300% voorspelling ontstaat niet uit een enkele indicator. GPT-5 combineert meerdere lijnen. Ten eerste de verhouding tussen ETF volume en totale marktkapitalisatie. Daarnaast is de snelheid waarmee eerdere ETF’s nieuwe all-time highs forceerden ook een factor. Ten derde de huidige liquiditeit op beurzen, gemeten aan orderboekdiepte en het percentage XRP dat al in cold storage of staking producten zit.

Door deze variabelen samen te nemen, projecteert het model verschillende paden voor de XRP koers. Bij een basisscenario schuift de koers in zes maanden richting $7, bij aanhoudende toestroom in de buurt van het huidige niveau. In het meer agressieve scenario, waar meerdere extra ETF’s live zijn en de bredere markt opnieuw in een macro bull fase draait, belandt XRP volgens de simulatie ergens tussen $9 en $10. In beide trajecten speelt een cruciale rol dat er een beperkt aantal liquide tokens beschikbaar blijft op centrale exchanges, waardoor relatief kleine netto aankopen al een sterke impact op de koers krijgen.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor beleggers die zich oriënteren op de volgende cyclus geeft de analyse vooral één boodschap. De rol van data-gedreven modellen groeit snel. Waar vroeger vooral op gevoel werd gehandeld, helpen AI systemen nu bij het inschatten van risico en potentieel. Toch blijft het essentieel om zelf onderzoek te doen en informatie uit meerdere bronnen te halen, bijvoorbeeld via uitgebreide gidsen over de beste altcoins en educatieve artikelen die diep ingaan op tokenomics en gebruikscases.

GPT-5 biedt een interessant perspectief, maar geen zekerheid. De cryptomarkt blijft volatiel, regelgeving verschuift en macro-economie verrast regelmatig. Wie de voorspelling van een 300% stijging gebruikt als onderdeel van een bredere strategie, houdt rekening met scenario’s waarin de ETF instroom afzwakt of de markt opnieuw geconfronteerd wordt met risico.

