De recente stappen van Grayscale Investments suggereren dat SUI steeds meer aandacht trekt van institutionele investeerders. Met de lancering van nieuwe investeringsproducten die focussen op de Sui blockchain, komt de SUI token weer prominent in de spotlights te staan.

Is SUI de volgende grote crypto die door institutionele beleggers omarmd wordt?

Nieuwe Grayscale Trusts brengen DeepBook en Walrus binnen handbereik

Op 12 augustus 2025 kondigde Grayscale de lancering aan van twee nieuwe investeringstrusts: de Grayscale DeepBook Trust en de Grayscale Walrus Trust. Deze trusts bieden beleggers directe blootstelling aan de native tokens $DEEP en $WAL, die respectievelijk de kern vormen van de DeepBook en Walrus protocollen binnen het Sui ecosysteem.

DeepBook fungeert als een native central limit order book op Sui en biedt een infrastructuur voor snelle en schaalbare DeFi handel, vergelijkbaar met traditionele beursplatforms. Walrus richt zich op een wereldwijde data layer voor on-chain applicaties. Hiermee wordt veilig, schaalbaar en programmeerbaar databeheer mogelijk voor sociale apps, gaming en productiviteitstools. Samen vormen deze protocollen de financiële en datagerichte ruggengraat van Sui. Dit maakt de weg vrij voor bredere adoptie van het ecosysteem.

Volgens Rayhaneh Sharif-Askary, Head of Product & Research bij Grayscale, helpen DeepBook en Walrus bij het aandrijven van de volgende generatie schaalbare blockchain applicaties. Voor institutionele beleggers betekent dit dat ze nu kunnen investeren in kerncomponenten van Sui zonder direct de onderliggende tokens te hoeven kopen.

SUI verwachting: wat betekent dit voor de SUI token?

De SUI verwachting blijft bullish nu institutionele interesse groeit. De introductie van Grayscale’s nieuwe trustproducten lijkt direct invloed te hebben op de SUI koers en het sentiment rondom de SUI coin. Sinds de aankondiging is de altcoin met meer dan 6,65% gestegen. Momenteel wordt het verhandeld rond de $3,95. Hiermee laat het een maandelijkse herstelstap van zo’n 20% zien.

Analisten bekijken de huidige SUI verwachting en wijzen op technische patronen zoals een 3 drives-formatie en een cup-and-handle. Deze gaan vaak voor aan grotere koersbewegingen. Sommige modellen voorzien zelfs een potentiële stijging richting $5–$10, mits het momentum aanhoudt.

RSI en MACD SUI – Bron: TradingViewBovendien ondersteunen sterke marktindicatoren deze bullish verwachting. De RSI staat op 57, wat aangeeft dat SUI nog niet overgekocht is. De MACD toont stijgende koopdruk. Het 24-uurs handelsvolume bedraagt inmiddels $1,4 miljard, wat wijst op groeiende interesse van zowel retail als institutionele partijen.

Institutionele adoptie door Grayscale en de toekomst van Sui

De komst van Grayscale’s DeepBook en Walrus Trusts markeert een bredere institutionele integratie van de Sui blockchain. Naast directe investeringsmogelijkheden in DEEP en WAL, neemt de interesse van financiële instellingen toe in gereguleerde trading en custody producten op Sui. Dit versterkt niet alleen het vertrouwen in de blockchain, maar kan ook de algehele adoptie van de Sui coin op de lange termijn ondersteunen.

Desalniettemin waarschuwen sommige analisten voor een mogelijke korte termijn correctie. Na recente rally’s kan SUI terugvallen naar $3,11–$3,36 voordat het momentum hervat. Voor beleggers is dit een normaal patroon in markten die snel bewegen, maar het laat wel het risico zien van volatiliteit bij digitale activa.

Is Sui coin de volgende grote crypto die door institutionele beleggers wordt omarmd?

Grayscale zet met de lancering van de DeepBook en Walrus Trusts een belangrijke stap in het ondersteunen van de infrastructuur van het Sui ecosysteem. Beleggers krijgen hiermee eenvoudig toegang tot twee veelbelovende protocollen, wat de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van de SUI token versterkt.

Dat SUI door institutionele beleggers omarmd zou kunnen worden, lijkt hierdoor steeds realistischer. De nieuwe truststructuren van Grayscale bieden directe exposure aan DeepBook en Walrus. Zo wordt het platform aantrekkelijk voor grotere investeerders en de adoptie van Sui in DeFi, social en gaming versnelt. Voor de SUI coin kan dit een opstapmoment betekenen naar hogere koersniveaus en bredere marktacceptatie.

Of SUI daadwerkelijk uitgroeit tot de volgende grote crypto hangt af van de verdere groei van het ecosysteem, het succes van de kernprotocollen en de mate waarin zowel institutionele als particuliere gebruikers het netwerk omarmen. De recente ontwikkelingen wijzen er echter op dat SUI klaar is voor serieuze aandacht van professionele beleggers, wat het een interessant project maakt voor zowel traders als lange termijn investeerders. De SUI verwachting blijft positief zolang institutionele interesse en ecosysteemgroei hand in hand gaan.

Snorter Bot: meme coin voor individuele crypto beleggers

Ondertussen ontstaan er ook tools voor individuele crypto beleggers. Snorter Bot is een meme coin die volledig geïntegreerd is in Telegram. Het biedt automatische swaps, snipen en copy trading. Op deze manier kunnen ook minder ervaren traders strategieën van professionals volgen.

Met $SNORT tokens krijgen gebruikers toegang tot exclusieve functies, lagere handelskosten en bescherming tegen rugpulls en MEV. Op termijn wordt $SNORT een governance token. Hiermee hebben houders invloed op beslissingen zoals fee structuren en nieuwe blockchain integraties.

De presale is momenteel live. De tokens worden per stap iets duurder, waardoor vroeg instappen voordeel biedt. Terwijl SUI door Grayscale institutionele aandacht trekt, biedt Snorter Bot dus een laagdrempelige manier voor individuele traders om professioneel te handelen.