De Cardano koers staat opnieuw onder druk. Na een lichte daling handelt ADA momenteel rond de $0,95. Ondanks tekenen van whale activiteit blijft de markt bearish, waarbij analisten waarschuwen voor een verdere correctie richting $0,84. Toch zien sommigen dit als een mogelijke voorbereiding op een nieuwe rebound richting de psychologische grens van $1.

Cardano verkopen met verlies

On-chain data laten zien dat steeds meer investeerders hun tokens met verlies verkopen. De Network Realized Profit/Loss (NPL) zakte maandag scherp naar -26,56 miljoen, wat wijst op oplopende paniekverkopen. Historisch gezien zijn dit momenten waarbij capitulatie plaatsvindt. Oftewel, een korte koersdaling gevolgd door een stevige opleving.

Ook de Taker CVD data versterkt dit beeld. Deze indicator staat al dagen negatief, wat erop wijst dat verkooporders domineren. Met andere woorden: het sentiment is verzwakt en kopers wachten af, terwijl verkopers de toon zetten.

De technische indicatoren bevestigen het algemene beeld. De Relative Strength Index (RSI) zakte na een afwijzing in de overbought zone terug naar 64, wat duidt op afnemend momentum. Ook de MACD indicatoren zijn aan het dalen, een teken dat de opwaartse kracht afneemt. Veel traders zien dit moment ook als de ideale plek om te kopen.

Toch blijft de steunzone rond $0,84 cruciaal. Als ADA hier standhoudt, kan dat een nieuw instappunt vormen voor grote spelers en whales die op lagere niveaus accumuleren. In dat scenario is een herstel richting de psychologische grens van $1 nog altijd reëel.

Whale activiteit

Ondanks de koersdruk wijzen sommige analisten erop dat whales hun posities uitbreiden. Dit kan strategisch zijn: door te accumuleren tijdens dips versterken grote spelers hun langetermijnposities. Eerdere cycli lieten zien dat zulke accumulation zones vaak voorafgingen aan stevige koersstijgingen zodra de verkoopdruk afnam.

Did you see Cardano $ADA is still in rally mode.

Price is around $0.91, up 171% in a year. As long as it stays above $0.84, the rally is safe. The next big test is $1.01. If $ADA can break that, the next target is $1.15 (about 25% higher). Why $1.15 matters:

1️⃣Lots of traders… pic.twitter.com/dE13r3gFyr — Toknex (@Toknex_xyz) August 19, 2025

Voor traders is het dus een dubbelzijdig. Op de korte termijn blijft de kans groot dat ADA naar $0,84 zakt, maar op de middellange termijn kan dit juist het startpunt zijn voor een nieuwe fase van herstel.

Wat gaat de Cardano koers doen?

Met een recente piek boven $1 en de huidige terugval naar $0,91 blijft Cardano een van de meest volatiele grote altcoins. De komende dagen zullen dan ook cruciaal zijn. Houdt de steunzone stand, of volgt een verdere correctie die nieuwe dieptepunten opent?

Voor traders die ADA op lange termijn volgen, kan dit negatieve momentum juist een kans zijn om in te stappen. Voor kortetermijnhandelaren blijft voorzichtigheid geboden zolang verkoopdruk overheerst. Handel dus vooral niet impulsief tijdens deze fluctuerende fases, maar houd goed de markt in de gaten.

Dit is echter ook een goed punt om te kijken naar andere crypto die gaan stijgen. Presales kunnen hierbij ook een goede oplossing bieden. Deze projecten (die zich nog in een vroeg stadium bevinden) geven vroege investeerders vaak allerlei beloningen en voordelen. Voor echte meme coin fanaten is er nu: Snorter Bot ($SNORT).

Snorter Bot ($SNORT)

Welkom in de wereld van Snorter Bot ($SNORT), de Telegram-native trading suite die meme chaos combineert met echte utility. Terwijl andere meme coins blijven hangen in hype, levert $SNORT een volledige trading stack. Swaps, snipes, copy-trading en portfolio tracking, allemaal rechtstreeks in Telegram.

Met $SNORT krijgen gebruikers toegang tot de laagste fees in de markt (van 1,5% naar 0,85%), razendsnelle sniping bij nieuwe token launches en unieke rugpull + honeypot detectie met 85% succes in closed beta. Dit maakt Snorter Bot meer dan een gimmick, het is een meme coin die daadwerkelijk werkt.

De kracht van $SNORT zit in de multi-chain design. Gelanceerd op Solana, maar klaar om uit te breiden naar Ethereum, BNB, Polygon en Base. One snout. Every chain. Voeg daar copy-trading tools, real-time portfolio dashboards en staking beloningen aan toe, en je hebt een ecosysteem gebouwd voor echte degens die snelheid, veiligheid en eenvoud eisen.

Nu naar de Snorter presale