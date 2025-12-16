Volgens Grayscale kan de Bitcoin koers in 2026 naar een nieuwe all time high stijgen. Ondanks de recente Bitcoin crash blijft het lange termijn beeld sterk volgens Grayscale. Dit heeft voornamelijk te maken met het herstel van institutionele instroom, gezonde fundamentals en terugkerend vertrouwen. Deze voorspelling zorgt voor een golf van positief Bitcoin nieuws.

Grayscale blijft positief ondanks recente Bitcoin crash

De Bitcoin crash heeft voor veel onrust gezorgd onder zowel retail investeerders als grote partijen. Toch ziet Grayscale deze crash als een tijdelijke correctie en blijft het positief over het lange termijn beeld van de Bitcoin koers. Volgens het bedrijf hoort deze periode bij de beweging van de markt.

Daarnaast bouwen grote partijen hun positie niet massaal af. Data wijst er zelfs op dat deze partijen rustig blijven zitten en zelfs bijkopen tijdens de dip. Dit patroon is niet nieuw, het werd eerder gezien bij correcties van de Bitcoin koers.

Wat drijft de Bitcoin koers naar zijn all-time high?

In de verwachting van Grayscale komen een paar belangrijke kenmerken naar voren. Een van die kenmerken is de rol van institutionele investeerders. Sinds de Bitcoin ETF’s zijn goedgekeurd, blijft er structureel kapitaal vanuit traditionele markten stromen. Dit zorgt ervoor dat de markt stabieler is dan tijdens eerdere cycli.

Volgens Grayscale zorgt deze instroom voor een stevigere bodem voor de Bitcoin koers. Grote bedrijven zoals pensioenfondsen krijgen gereguleerde toegang tot Bitcoin, zonder zelf Bitcoin te hoeven kopen. Dit vergroot de vraag en verkleint tegelijkertijd de korte termijn paniek.

BREAKING: Grayscale predicts #Bitcoin will reach a new all-time high in H1 2026, fueled by rising institutional demand and clearer US regulations.🔅 pic.twitter.com/1LpsgjiFF1 — Marzell (@MarzellCrypto) December 16, 2025

Daarnaast wijst Grayscale op de gezonde fundamentals van Bitcoin. Het vaste maximale aanbod speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is de halving in 2024 nog altijd belangrijk in het huidige marktbeeld. Historisch gezien volgt er na een halving vaak een explosieve stijging, maar wel met vertraging.

Ook het Bitcoin nieuws blijft een belangrijk onderdeel van de Bitcoin koersverwachting. Hoewel de Bitcoin koers op korte termijn voornamelijk beweegt op sentiment, dus op Bitcoin nieuws, verandert het de kern van het netwerk niet. Volgens Grayscale blijft Bitcoin aantrekkelijk als waardeopslagmiddel, vooral in een omgeving met aanhoudende inflatiedruk.

Hoeveel is Bitcoin waard straks?

Ondanks dat de lange termijn verwachting van Grayscale erg positief is, zitten er ook risico’s aan. De verwachting blijft speculatief. Er zijn veel aspecten die vaak directe impact hebben op de Bitcoin verwachting, zoals rente en inflatie. Ook kunnen politieke spanningen druk leggen op de markt.

Hoeveel Bitcoin waard kan zijn is daarom ook lastig te voorspellen. Wat wel duidelijk is, is dat steeds meer grote partijen Bitcoin serieus overwegen als strategisch bezit.

Nieuwe alternatieven liften mee op Bitcoin nieuws

Niet alleen grote tokens profiteren van positief Bitcoin nieuws, ook nieuwe cryptomunten met veel potentie liften mee. Projecten als Bitcoin Hyper profiteren van hun directe koppeling met Bitcoin. Bitcoin Hyper heeft als doel om het netwerk van Bitcoin flexibeler en toegankelijker te maken.

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert zichzelf als de technische aanvulling van Bitcoin. Het wil smart contracts, snellere transacties en lagere kosten naar Bitcoin brengen. Dit doet het project door middel van een eigen Layer 2 netwerk. Op dit Layer 2 netwerk kunnen ontwikkelaars met tools als SDK en API hun eigen producten ontwikkelen en lanceren.

Dankzij de integratie van SVM (Solana Virtual Machine) kan dit op een razendsnel tempo plaatsvinden. Wanneer het tijd is om alles op te slaan, wordt het teruggestuurd naar het netwerk van Bitcoin. Daar kan het profiteren van de veiligheid.

In het project staat $HYPER centraal, dit is de native token. Deze token kan worden ingezet voor transactiekosten, staking en goedkope en snelle BTC transacties. Dit maakt $HYPER veel meer dan alleen een meme coin. Tijdens de presale kan deze token tegen de laagst mogelijke prijs worden gekocht. Dit verhoogt de kans op een explosief rendement na lancering.

