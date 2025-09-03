Cardano oprichter Charles Hoskinson heeft weer voor opschudding gezorgd. In een recent interview met Blockworks host Jason Yanowitz claimde hij dat ADA (de native token van het Cardano) een betere investering is dan Bitcoin. Ook beweerde hij dat ADA sinds de lancering in 2017 Bitcoin al met ruim 200% heeft overtroffen in rendement. Een gedurfde uitspraak, maar onderbouwd met opvallende cijfers.

Cardano versus Bitcoin

Hoskinson wijst op een indrukwekkend rendement: ADA steeg van $0,02 naar $0,82 tussen 2017 en 2025, goed voor een totale winst van +4000%. De Bitcoin koers groeide in die tijd van $4.337 naar ongeveer $110.000, een stijging van +2400%. Volgens Hoskinson bewijst dit dat een asset met technologische innovatie en community participatie meer waarde kan opleveren dan een schaarse reserve asset.

Really enjoyed this conversation with @IOHK_Charles We covered a lot: politics, psychedelics, his bison + black hawk, his alien search, Japan’s influence on Cardano, personal security, and of course… Why he believes ADA is a better investment than BTC.pic.twitter.com/rB26dLLVpP — Yano 🟪 (@JasonYanowitz) July 28, 2025

Nog opvallender is dat de 108.000 BTC die in het begin in Cardano werden geïnvesteerd, vandaag een marktwaarde heeft van circa $30 miljard. Dat is bijna drie keer zoveel als wanneer diezelfde Bitcoins waren aangehouden. Voor critici die voorstellen om Cardano’s treasury om te zetten naar Bitcoin, heeft Hoskinson dan ook weinig sympathie: “Dat zou een verlies aan rendement zijn.”

Heeft ADA meer groeipotentieel?

Charles Hoskinson gelooft niet dat Bitcoin waardeloos is. Hij ziet zelfs ruimte voor een mogelijke stijging naar $1 miljoen per BTC. Maar zijn visie op ADA gaat verder: hij voorspelt een potentiële groei van 100x tot 1000x, wat zou neerkomen op een marktwaarde van wel $28 biljoen.

Deze projectie is niet gebaseerd op schaarste, maar op bruikbaarheid. Cardano is ontworpen als een programmeerbare infrastructuur, en geen digitale kluis. Dankzij een modulair ecosysteem, DeFi oplossingen, smart contracts en schaalbaarheid via sidechains, kan ADA zich volgens Hoskinson ontplooien tot het fundament van een nieuwe digitale economie.

Projecten als Midnight (gericht op privacy) en Cardano’s mogelijke rol als infrastructuur voor Bitcoin applicaties, benadrukken die visie. Waar Bitcoin blijft steken in een narratief van digital gold, positioneert Cardano zich als een economisch ecosysteem met echte toepassingen.

ADA koersverwachting

De ADA koers blijft, net als de rest van de markt, gevoelig voor macro-economische factoren. Toch tonen deze uitspraken van Hoskinson dat de langetermijnstrategie van Cardano meer gericht is op structurele adoptie dan op hype. ADA’s rendement sinds 2017 overtreft niet alleen Bitcoin, maar ook veel andere coins in de top 10 zoals XRP. Die token wist in dezelfde periode onder de +1000% te blijven hangen.

Waar traders bij Bitcoin vooral inzetten op schaarste en marktpositie, spelen bij ADA andere factoren mee. Innovatie, governance, en een actieve developer community zijn veel belangrijker. Dat kan aantrekkelijk zijn voor wie verder kijkt dan alleen koersen.

Toch is voorzichtigheid geboden. ADA heeft ook perioden van underperformance gekend en staat momenteel ver onder zijn all-time high. Wie nu instapt, moet begrijpen dat de groeiprognoses van Hoskinson optimistisch zijn. Echter zijn ze wel consistent met Cardano’s technologische roadmap.

Of ADA Bitcoin daadwerkelijk zal inhalen als “beste asset aller tijden” is nog onzeker. Maar het punt van Charles Hoskinson is duidelijk: in de strijd tussen utility en schaarste, wedt hij op utility. En wie vroeg in die visie meegaat, zou daar in de toekomst weleens stevig voor beloond kunnen worden.

