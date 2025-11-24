De New York Stock Exchange trekt vandaag de aandacht: Grayscale’s XRP- en Dogecoin-ETF’s gaan live op NYSE Arca. Voor het eerst kunnen beleggers XRP en DOGE via een gereguleerd beursproduct kopen en daarbij gaat één vraag gepaard: gaat dit het startschot zijn voor een nieuwe prijsstijging?

XRP en Dogecoin maken hun eerste stap op de beurs

De bevestiging kwam dit weekend naar buiten, toen analist Eric Balchunas liet weten dat de beurs de laatste handtekening had gezet. Het gaat om de Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) en de Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Beide producten volgen direct de prijs van de coin zelf. Bij Dogecoin wordt zelfs een bestaande trust omgezet in een echte ETF, waardoor de coin toegankelijker wordt voor grotere beleggers.

Grayscale Dogecoin ETF $GDOG approved for listing on NYSE, scheduled to begin trading Monday. Their XRP spot is also launching on Monday. $GLNK coming soon as well, week after I think pic.twitter.com/c6nKUeDrtI — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 21, 2025

Opvallend is dat deze lancering midden in een zwakke markt plaatsvindt. Crypto zit al weken in een dalende trend en veel handelaren zijn voorzichtig. Toch zien experts de Dogecoin en XRP ETF’s als een belangrijke stap richting meer professionele adoptie. Bij eerdere ETF-introducties, zoals bij Bitcoin en Ethereum, kwamen er binnen korte tijd grote handelsvolumes op gang. De vraag is nu of de XRP koers en Dogecoin koers hetzelfde kunnen bereiken.

Wat verwachten experts van de eerste handelsdag?

Voor Dogecoin wordt een eerste dagvolume van rond de $11 miljoen genoemd. Dat is een stuk lager dan het succes van Canary Capital’s XRP-ETF, die eerder dit jaar ruim $250 miljoen aantrok op de eerste dag. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de marktomstandigheden nu veel minder gunstig zijn. De liquiditeit is lager en beleggers nemen minder risico.

Voor XRP wordt het bovendien meteen dringen. Naast Grayscale komt Franklin Templeton vandaag met een eigen XRP-ETF en WisdomTree staat klaar om snel te volgen. Dat betekent dat er direct meerdere producten om dezelfde asset concurreren. Dat kan zorgen voor extra aandacht, maar ook voor meer verdeeldheid in de instroom.

Ondanks alle positieve headlines is XRP sinds november ongeveer 18 procent in waarde gedaald, terwijl ook Dogecoin onder druk staat. Dat maakt deze ETF-lancering een interessante test: is goed nieuws genoeg om het sentiment te draaien?

Crypto nieuws: Waarom komen de ETF’s juist nu?

Veel mensen vragen zich af waarom vermogensbeheerders ervoor kiezen om nu deze producten te lanceren. Volgens analisten heeft dat te maken met verwachtingen voor volgend jaar. In Q1 2026 wordt mogelijk meer duidelijk over renteverlagingen en economisch herstel. Als risicovolle markten dan weer aantrekkelijker worden, willen partijen alvast een sterke positie hebben opgebouwd.

Daarnaast zien grote instellingen steeds meer potentie in crypto als onderdeel van het financiële systeem. XRP wordt gezien als een snelle betaaloplossing en Dogecoin als een liquid asset met een grote community. Daardoor zijn beide munten geschikt als handelsproduct, ook al is de markt op dit moment somber.

Waar letten traders technisch op na lancering crypto ETF?

Technische analisten kijken vooral naar belangrijke prijsniveaus. Voor XRP ligt de steun rond $1,80, terwijl een XRP rally boven $2,20 kan wijzen op een mogelijke stijging richting $2,60. Bij Dogecoin wordt $0,14 gezien als ondersteuning en $0,18 als eerste weerstand. Pas boven dat niveau ontstaat er meer ruimte voor verdere stijging.

Tegelijkertijd kijken veel beleggers breder naar kansen binnen de markt. Er wordt steeds vaker gespeculeerd over welke crypto gaat stijgen, waarbij thema’s zoals altcoins, marktcycli en nieuwe trends centraal staan. Dat maakt de ETF-lancering niet alleen relevant voor XRP en DOGE, maar voor de bredere marktbeweging.

Wat gaat er vandaag gebeuren na het Dogecoin nieuws?

Het antwoord blijft afwachten. De lancering van de ETF’s is zonder twijfel belangrijk nieuws, maar het is nog niet duidelijk of dat meteen effect heeft op de koersen. Mocht het handelsvolume hoger uitpakken dan verwacht, dan kan dat een teken zijn dat de markt weer wat optimistischer wordt. Valt de reactie juist tegen, dan kan het nog even duren voordat XRP of DOGE echt in beweging komt.

De komende dagen zullen daarom veel zeggen over hoe groot de impact van deze ETF’s echt is. Eén ding staat vast: vandaag wordt een spanningsmoment voor zowel XRP als Dogecoin, en misschien ook voor de rest van de cryptomarkt.

