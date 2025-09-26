Tether, de huidige zwaargewichtkampioen van de stablecoin-uitgevers, hoopt een bedrag tot wel 20 miljard dollar op te halen. Of dit ook gaat lukken is nog maar de vraag. Waar de ene coin namelijk door het dak gaat na lancering, is de ander juist weer aan het kelderen. Dit laatste is ook wat er gebeurde met HYPE. Waarom zijn nieuwe product launches niet altijd bullish voor tokens? En kan een daling soms juist het moment zijn om in te stappen?

Wat speelt er op dit moment in de cryptomarkt?

Voordat er verder in wordt gezoomd op Hyperliquid, is het eerst belangrijk om de brede marktsituatie van de coins te bekijken. Deze gebeurtenissen zijn namelijk ook van invloed op HYPE. Allereerst is het goed om te weten dat Bitcoin en Ether langzaamaan steeds meer terrein weten te winnen nadat Bitcoin zich steeds beter weet te verdedigen. In vier uur tijd is er bijvoorbeeld een daling van 0,11 procent geweest. Ether-liquidaties vertonen bovendien een uiteenlopend patroon. Voor het eerst in drie weken heeft de CMC, De Crypto Fear & Greed Index, zich voor het eerst in het zogenoemde angst gebied begeven.

Daarnaast ziet Aster DEX, de crypto van de gelijknamige decentrale exchange, een toename in het aantal geïnteresseerden. Dit is te zien aan de explosieve cijfers van een groei van 33.500% alleen al in dit kwartaal. Zo blijkt uit gegevens van CoinGlass, dat stablecoins analyseert. De totale waarde in beheer ligt rond de $2,01 miljard.

En dit terwijl het 24-uur volume ruim boven de $29 miljard ligt. Ook Tether heeft plannen om een kapitaal van zo’n $20 miljard op te halen. Waarschijnlijk zullen op korte termijn verschuivingen zichtbaar zijn in deze markt, veroorzaakt door SEC versoepelingen.

Hoe is het mogelijk dat de HYPE koers daalt met 25%?

Eén van de belangrijkste oorzaken voor deze daling is de concurrentie van Aster DEX. Door de explosieve populariteit is het ontzettend moeilijk voor Hyperliquid om marktaandeel vast te houden. Ook het officiële nieuws over de lancering van HYPER zorgt ervoor dat veel handelaren winst nemen. Dit is een klassieke situatie die vaak voorkomt zodra nieuws live gaat. En tot slot niet te vergeten: wellicht is de markt al verzadigd? Onder andere USDT, USDC, DAI en meer hebben al een grote plek ingenomen. Om geaccepteerd te worden is het belangrijk om te beschikken over een sterk onderscheidend karakter.

Welke crypto nu kopen?

Ook al klinkt een daling van 25% van de Hyperliquid koers niet hoopgevend, toch kan dit het juiste moment zijn om in te stappen. Wel is het belangrijk om geduld te hebben. De verwachting is namelijk dat op lange termijn de winsten weer zullen oplopen. Belangrijk is dat Hyperliquid zich in ieder geval blijft innoveren om een sterke basis te leggen, zodat groei mogelijk is. Om deze basis te kunnen leggen, is betrokkenheid van tokenhouders essentieel. Dit kan immers bijdragen aan duurzame groei.

Niet Hyperliquid zorgt voor interessante mogelijkheden voort investeerders, ook kleinere cryptomunten zijn de moeite waard om te onderzoeken. Een van deze nieuwe cryptomunten is een meme coin genaamd Maxi Doge.

Maxi Doge succes dankzij hilarische omgeving.

Bij het Maxi Doge project maakt de schattige en bekende Doge plaats voor zijn neefje, een sterke brute bodybuilder. Door het creeren van een ‘gymbro cultuur’ hoopt het de gemiddelde mindset van de meme coin trader te prikkelen. Dankzij de tokenomics weet Maxi Doge ook indruk te maken binne de crypto community.

In tegenstelling tot menig andere concurrente cryptoprojecten heeft Maxi Doge een duidelijke verdeling van zijn $MAXI tokens. Zoals hieronder in de afbeelding is aangegeven.

De presale van Maxi Doge heeft inmiddels al meer dan $2,4 miljoen aan investeringen weten op te halen. Tijdens deze presale kosten $MAXI tokens op dit moment slechts $0,00002585 per stuk. Deze prijs zal echt nog een paar keer stijgen, dus weer er vroeg bij.

