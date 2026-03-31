Ripple nieuws: recordcijfers op alle fronten

CEO Brad Garlinghouse maakte op 27 maart bekend dat Ripple afstevent op het beste kwartaal ooit. De omzet van Ripple Prime, de prime brokerage tak na de overname van Hidden Road, is verdrievoudigd. Fortune 500 bedrijven draaien op Ripple’s betaalinfrastructuur via GTreasury en het totale betalingsvolume overschreed de $100 miljard.

Op 11 maart werd via een aandeleninkoop van $750 miljoen de waardering vastgesteld op $50 miljard. Daarmee staat Ripple tussen bedrijven als SpaceX en OpenAI. Grote banken zoals Deutsche Bank, Aviva Investors en Société Générale zijn in februari gestart met Ripple’s technologie. Ook RLUSD, de stablecoin van Ripple, groeide naar een marktkapitalisatie van $1,56 miljard.

Waarom stijgt Ripple niet ondanks dit succes?

Hier zit het probleem. Ripple als bedrijf is niet hetzelfde als de XRP token. Wie XRP koopt, bezit geen stukje van Ripple. Alle inkomsten uit Hidden Road, GTreasury en andere divisies gaan naar aandeelhouders van het private bedrijf, niet naar XRP houders.

De XRP koers staat rond $1,34 en is daarmee ruim 60% gedaald sinds de piek van $3,65 in 2025. De reden is simpel: banken die Ripple gebruiken, betalen via RLUSD en fiatvaluta. Ze hoeven XRP niet aan te raken. Het enige product dat daadwerkelijk vraag naar XRP creëert is On-Demand Liquidity (ODL). Maar ODL wordt voornamelijk gebruikt door kleinere partijen zoals SBI Remit in Japan en Bitso in Latijns Amerika, niet door de grote banken. Standard Chartered verlaagde om die reden het koersdoel van $8 naar $2,80.

CLARITY Act: de ontbrekende schakel voor XRP kopen

Wat gaat Ripple doen om de kloof tussen bedrijfssucces en tokenwaarde te dichten? Veel hangt af van de CLARITY Act. Deze Amerikaanse wet moet digitale activa een permanent juridisch kader geven. Als de wet doorgaat, kunnen banken ODL inzetten met XRP zonder juridische onzekerheid. Dat zou de eerste echte brug slaan tussen Ripple’s groei en directe vraag naar de token.

Het wetsvoorstel is door het Huis aangenomen maar zit vast in de Senaat. Garlinghouse schoof zijn verwachte tijdlijn recent op naar eind mei. Senator Moreno waarschuwde dat uitstel voorbij april betekent dat de wet er in 2026 niet meer komt. Voor beleggers die via een crypto exchange XRP willen kopen, is de CLARITY Act daarom het belangrijkste om te volgen.

