Arthur Hayes heeft opnieuw crypto verkocht. In totaal ging er zo’n $2,55 miljoen de deur uit, precies midden in de huidige crypto crash. Dat zet druk op de markt en zorgt voor nieuwe vragen over de Bitcoin koers, de Ethereum koers en de XRP koers.

Arthur Hayes verkoopt miljoenen tijdens paniek

De gegevens van Lookonchain laten duidelijk zien dat Hayes een grote lading ETH stuurde naar B2C2, meestal een teken dat er verkocht wordt. Dit past in een reeks van eerdere verkopen. De markt is nerveus, de koersen vallen hard en het sentiment is slecht.

Arthur Hayes(@CryptoHayes) has sold 1,480 $ETH ($4.7M) over the past 2 days — but he’s not good at trading $ETH. The last time he sold $ETH was on Aug 1, right at the bottom, and just 9 days later, he bought $ETH back at a higher price.https://t.co/tr9zRlJBkd pic.twitter.com/YyE6wv5rEl — Lookonchain (@lookonchain) November 17, 2025

Juist dan valt het op dat een bekende naam als Hayes extra coins naar een market maker stuurt. Veel traders zien dit als bevestiging van de angst die al speelt. Anderen kijken vooral naar zijn timing en dat is waar het verhaal interessant wordt.

Arthur Hayes en zijn slechte timing op Ethereum

Zijn Ethereum trades zijn al jaren onderwerp van spot. De laatste keer dat hij veel ETH verkocht, deed hij dat precies op de bodem. Negen dagen later kocht hij weer in, maar tegen een hogere prijs. Lookonchain laat in dezelfde tweet nog eens zien dat Hayes en timing niet samen gaan.

Dat maakt deze nieuwe verkoop opvallend. De Ethereum koers zit net boven een belangrijke steunzone. De grafiek laat zien dat ETH nu rond het 200-daags gemiddelde bungelt, vlak bij een niveau waar eerder sterke koopdruk lag. De indicatoren staan laag en bewegen richting oversold.

Dat soort signalen zie je vaak rond een lokale bodem. Als verkopers moe worden, kan er zomaar een felle bounce komen. Daarom zien sommige handelaren een verkoop van Hayes juist als een “omgekeerd signaal”. Als hij verkoopt, draait de markt vaak kort daarna. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Bitcoin koers onder druk door death cross

De Bitcoin koers ziet er zwakker uit. Op de daggrafiek is een death cross verschenen. Dat is een punt waarop het korte gemiddelde onder het lange gemiddelde kruist, vaak een teken van verlies aan kracht.

BTC heeft meerdere steunlijnen verloren en blijft onder het 200-daags gemiddelde hangen. Dat maakt elke opleving kwetsbaar. Zolang de koers onder die oude zones blijft, is het lastig om een echte bodem te vormen. Extra stress, zoals grote verkopen of nieuwe liquidaties, kan dan snel effect hebben. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

XRP koers op een belangrijk punt

Ook de XRP koers laat weinig kracht zien. De token hangt boven een zone die eerder tijdens de flash crash in oktober steun bood. Maar de structuur blijft zwak. De toppen liggen lager en ook XRP heeft nu een death cross.

Als deze steun breekt, kan de daling harder gaan. Houdt de zone stand, dan kan XRP juist snel herstellen richting hogere niveaus, zeker als het sentiment in de markt iets draait. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Volgen whales Arthur Hayes of niet?

De markt geeft gemengde signalen. Aan de ene kant zien we grote outflows uit ETF’s, veel liquidaties en extreem lage sentiment scores. Dat past bij een stevige crypto crash. Het raakt de Bitcoin koers, de Ethereum koers en de XRP koers allemaal tegelijk.

Maar aan de andere kant blijven grote partijen juist kopen. Grote treasuries en fondsen zoals Strategy en Bitmine hebben de afgelopen weken nog steeds BTC en ETH toegevoegd. Zij zien dit als een normale dip in een grotere bullmarkt. Niet iedereen volgt Hayes dus.

Hayes is één datapunt. Een grote naam, maar geen richting bepaler. Zijn timing is historisch slecht, vooral bij ETH. Daardoor kijken veel traders nu naar de vraag of hij weer coins verkoopt vlak voor een draai omhoog. Lees ook ons artikel over Franklin Templeton dat vandaag de XRP ETF lanceert.

Wat betekent dit nu?

De markt staat op spanning. De Bitcoin koers, de Ethereum koers en de XRP koers staan allemaal dicht bij belangrijke steunniveaus. Als die het houden, kan dit achteraf een typisch moment zijn waarop de markt te ver is doorgeschoten.

En als Hayes weer verkeerd zit, kan het zomaar dat hij straks opnieuw hoger moet inkopen.

