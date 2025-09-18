Vandaag knalt de Dogecoin (DOGE) koers met 5,52% opwaarts en sprint daarmee opnieuw richting de target van $0,30. Dit niveau bood eerder deze maand nog weerstand, maar de technische setup wijst deze keer op een mogelijke doorbraak. Er zijn zelfs signalen dat de waarde van DOGE nog voor december met 150% stijgt. Betekent dit dat Dogecoin midden in een bull run zit of staat de meme coin nog maar aan het begin van een mega rally?

Dogecoin nieuws: DOGE koers pumpt door belangrijke niveaus

De grootste meme coin op de markt steeg vandaag met maar liefst 5,52% naar een huidige waarde van $0,28082. Dogecoin doorbrak hierdoor het weerstandsniveau van $0,26983 en passeerden ook de 20-daagse, 50-daagse en 100-dagen exponential moving averages (EMA’s). De kortere EMA’s passeerden beide de 100-daagse EMA waardoor het momentum nog een extra boost kreeg.

De meme coin hikt echter tegen het weerstandsniveau van $0,30 aan. Dit blijkt een belangrijk niveau voor Dogecoin, want op het moment dat DOGE dit niveau naderde, vond er toch een correctie plaats. De crypto geeft zich echter niet snel gewonnen en heeft steun opgebouwd op het $0,27658 punt. Met deze support kan Dogecoin de klim verder opwaarts maken.

Dogecoin koers verwachting volgens crypto expert

Het weerstandsniveau op $0,30 is voor Dogecoin dus behoorlijk. Dit betekent echter ook dat de meme coin hard door kan pumpen als hij het weerstandsniveau eenmaal doorbroken heeft. Een doorbraak zit er elk moment aan te komen, want de dalen worden steeds hoger en dat stemt investeerders optimistisch.

Volgens crypto expert Ali Martinez (@ali_charts) zat Dogecoin de afgelopen dagen in een consolidatiefase. Volgens hem zal de meme coin kunnen stijgen naar $0,45. Hij wijst hierbij naar weerstand op $0,29. Een doorbraak door dit niveau, brengt volgens hem een rally op gang.

Dogecoin $DOGE may consolidate for a bit, then expect the next leg up toward $0.45! pic.twitter.com/uynq9IF4wd — Ali (@ali_charts) September 14, 2025

Op diezelfde dag liet Martinez in een andere post op X ook weten dat Dogecoin eerst de $0,355 zal moeten verslaan. Volgens hem is dit een cruciaal weerstandsniveau voor Dogecoin.

Begin van mega crypto rally met 150% pump?

Mocht Dogecoin heelhuids uit het gebied tussen de $0,30 en $0,355 komen, dan kan DOGE tijdens het huidige kwartaal van 2025 al naar $0,045 rallyen. De eerstvolgende target zit dan tussen de $0,60 en $0,70, die mogelijk in Q4 nog behaald zal worden. Dit illustreert een stijging van 150%.

Een 150% stijging voor december zit er goed in door de recente ontwikkelingen. Zo heeft de SEC net besloten dat exchanges niet meer door een lange goedkeuringsprocedure hoeven om een commidity-based ETF te lanceren. Daarnaast kondigde de Fed gisteren een renteverlaging aan en is de verwachting dat er nog 2 verlagingen aankomen dit jaar. Verder ligt er ook nog een aanvraag van een spot DOGE ETF op tafel bij de SEC. In oktober is de uitslag hiervan, maar de kans op een goedkeuring is inmiddels bijna 100% volgens Polymarket.

Moet Dogecoin oppassen voor deze nieuwe meme coin met spierballen?

Hoewel de vooruitzichten voor DOGE positief zijn, krijgt de meme coin binnenkort te maken met een geduchte tegenstander genaamd Maxi Doge ($MAXI). Terwijl Dogecoin zich al 12 jaar op de markt bevindt, is de presale van Maxi Doge nog maar net begonnen. Dit betekent dat er met deze coin mogelijk nog grotere winsten te behalen zijn.

Wanneer Maxi Doge namelijk op de crypto exchanges komt, dan kan de meme coin gaan exploderen. Investeerders die er voor deze launch al bij zijn, profiteren dan het meest. En het leuke is, iedereen kan gemakkelijk meedoen door naar de site te gaan en $MAXI tokens te kopen.

Hoewel de meme coin dus nog nieuw is, heeft Maxi Doge een heftige geschiedenis waarin hij opgroeide in de schaduw van zijn populaire neef Dogecoin. Terwijl Dogecoin alle aandacht opeiste met zijn vriendelijke lach, werd Maxi genegeerd. Hij gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Hij gooide de boeg om en ging naar de gym om al zijn spieren te trainen.

Chef dawg in the kitchen we be cooking. pic.twitter.com/xE0i4aorsD — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 17, 2025

Nu heeft Maxi zijn ego gered. Hij is klaar om de strijd tegen zijn neef aan te gaan en de enige echte alpha doge te worden. Maxi Doge heeft dan ook het allereerste PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning.

Ben jij een meme coin liefhebber met gym-bro humor en een competitieve geest? Dan zul jij je vast en zeker gaan thuis voelen in de community van deze doge met spierballen. Maxi Doge organiseert zelfs trading competities zodat ook jij je spierkracht kan tonen. Wacht dus niet langer en bemachtig vandaag nog jouw $MAXI tokens voordat het project op de exchanges gelanceerd wordt.