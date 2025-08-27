De Bitcoin koers staat momenteel rond $111.000 na een flinke instroom van BTC naar exchanges. Er werd vrij recent voor ruim $477 miljoen aan longposities geliquideerd. Dit zet extra druk op de Bitcoin markt en vergroot ook de volatiliteit. Kan de BTC koers hierdoor verder terugvallen?

De Bitcoin koers staat onder druk door hoge funding rates

Volgens data van CryptoQuant bleven de funding rates hoog op de Binance exchange in augustus, ondanks de dalende Bitcoin koers. Funding rates zijn kosten die traders betalen om leveraged posities open te houden.

Het gemiddelde lag tussen 0,005 en 0,008, wat als hoog wordt beschouwd. Dit wijst erop dat veel traders, ondanks het neerwaartse prijspatroon, op longposities bleven inzetten. Deze mismatch gaf aan dat de futures traders optimistisch bleven, terwijl de spotmarkt daar weinig steun voor bood.Long liquidaties bereiken hoogste punt in maanden

Deze hoge leverage leidde tot een golf van liquidaties. Het ging in totaal om ongeveer 4.300 BTC aan longposities, goed voor zo’n $477 miljoen.

Een long squeeze ontstaat wanneer een koersdaling leveraged posities uit de markt dwingt. Deze gedwongen verkopen zorgen voor een extra BTC aanbod en versterken zo de neerwaartse beweging. Het recente liquidatieniveau was het hoogste in vier maanden.

De spotmarkt laat een verkoopdruk zien

Waar de futures traders bleven inzetten op een koersstijging, verkochten de spot investeerders juist meer. Van 17 tot en met 25 augustus registreerde CryptoQuant een netto instroom van Bitcoin naar exchanges, met uitzondering van 26 augustus.

Een instroom naar exchanges betekent dat holders hun tokens eerder klaarzetten om te verkopen. Deze trend bevestigde dat een deel van de markt risico’s wilde beperken of winsten veiligstellen. Historisch gezien leidt dit vaak tot extra druk op de koers.

Het verschil tussen de futures en spotmarkt blijft groot

Ondanks de liquidaties liet de Taker Buy Sell Ratio een lichte verbetering zien: van 0,89 naar 0,96. Deze indicator meet de verhouding tussen agressieve kopers en verkopers in de futuresmarkt. Een hogere ratio betekent dat kopers meer invloed krijgen.

Toch blijft het verschil tussen de futures en spotmarkt groot. Zolang de spot investeerders blijven verkopen terwijl de futures traders nieuwe longposities openen, blijft het risico op nieuwe BTC liquidaties bestaan.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale