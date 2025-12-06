Metaplanet meldt een nieuwe lening van $50 miljoen binnen de bestaande kredietlijn, bedoeld voor uitbreiding van Bitcoin activiteiten. Dit omvat extra BTC aankopen en het verdienen van stabiele inkomsten via het verkopen van Bitcoin opties, waarbij een deel van de middelen als onderpand wordt gebruikt. Met deze mix van lenen, kopen en verdienen blijft de focus op groei van de Bitcoin positie. Profiteert de Bitcoin koers hier op korte termijn ook van?

De uitbreiding van Metaplanets BTC koers positie

Metaplanet heeft momenteel 30.823 BTC in bezit, met een totale waarde van meer dan $2,82 miljard. De enterprise value ligt daardoor vrijwel gelijk aan de waarde van de Bitcoin holdings. De onderneming heeft inmiddels $280 miljoen van de kredietfaciliteit van $500 miljoen ingezet, inclusief een eerdere tranche van $130 miljoen.

Het bedrijf gebruikt deze middelen voor nieuwe aankopen en het uitbreiden van andere activiteiten die inkomsten opleveren. Ook worden mogelijk share buybacks overwogen wanneer dit strategisch voordeel biedt.

Deze aanpak heeft geleid tot een jaaropbrengst van 496,4%, maar het aandeel sloot desondanks 0,76% lager op 392 JPY. De aandelenkoers staat over de afgelopen zes maanden zelfs nog steeds 70% in de min.

Tegelijkertijd ziet Metaplanet een verandering in het sentiment. Bitcoin daalde afgelopen week met 1,62%, wat een minder sterke koersbeweging is dan eerder gemeld.

De MTPLF sloot desondanks 0,80% hoger op $2,52. Deze lagere handelsvolumes passen volgens analisten bij een fase waarin investeerders letten op bredere macrofactoren. Vanguard blijft een grote houder met 27,2 miljoen aandelen ter waarde van $69 miljoen.

Bitcoin koers: effect op de technische BTC niveaus

Volgens crypto-commentator Brain2jene is het belangrijk dat Bitcoin opnieuw krachtig boven $93.036 sluit om een verdere koersstijging mogelijk te maken. Hij verwacht dat Bitcoin binnen een week boven de $100.000 kan uitkomen, terwijl de intraday dalingen volgens hem tot normale fluctuaties behoren.

Onze analyse: wij zien een andere BTC structuur dan de verwachting van Brain2jene. De Bitcoin koers beweegt rond een samensnoerende zone tussen de oplopende steun vanuit $81.000 en de dalende trendlijn vanaf $94.000, met een belangrijke horizontale steun rond $88.000.

Dit niveau hield recent stand en vormt samen met de trendlijn een belangrijke prijszone. Een herovering van de voormalige hoogste waarde tussen $90.000 en $92.000 ondersteunt volgens ons eerder een hertest van $94.000, terwijl een duidelijke doorbraak onder $88.000 eerder richting $86.000 wijst.

Door de beperkte ruimte tussen de trendlijnen verwachten wij binnen één tot drie dagen een duidelijke uitbraak.

De marktpositie van Metaplanet in veranderende omstandigheden

Metaplanets strategie focust zich volledig op groei door het verzamelen van Bitcoin en de opbrengsten uit opties. Dit model werkt vooral goed in periodes van sterke prijstrends. De recente BTC koersdaling van circa 13% in de afgelopen maand laat zien dat volatiliteit een directe invloed heeft op de financieringsruimte van bedrijven die leverage gebruiken.

De onderneming blijft echter inzetten op een mix van aankopen, leverage en optiepremies om de balans te versterken en haar groeistrategie voort te zetten.

