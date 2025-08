Het Japanse Metaplanet heeft opnieuw Bitcoin toegevoegd aan zijn balans en zet daarmee een stap die doet denken aan de strategie van MicroStrategy. Met de aankoop van ongeveer 1,6 miljoen dollar aan BTC vergroot het bedrijf zijn reserve tot ruim 141 Bitcoin. Daarmee positioneert Metaplanet zich niet alleen als koploper in Japan, maar ook als een van de meest actieve Bitcoin-investeerders onder beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

Opvallend is dat Metaplanet als eerste beursbedrijf in Japan openlijk kiest voor een maandelijks aankoopbeleid. Bitcoin wordt hiermee niet langer gezien als speculatief bezit, maar als strategisch onderdeel van het kasbeheer. In een tijd waarin steeds meer bedrijven nadenken over alternatieven voor traditionele valutareserves, kiest Metaplanet expliciet voor digitaal eigenaarschap en schaarste.

Metaplanet has acquired 463 BTC for ~$53.7 million at ~$115,895 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 459.2% YTD 2025. As of 8/4/2025, we hold 17,595 $BTC acquired for ~$1.78 billion at ~$101,422 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/9EyuDIMsqq — Simon Gerovich (@gerovich) August 4, 2025

Metaplanet wil maandelijks BTC kopen

De stap is opvallend in een regio waar institutionele adoptie van crypto nog relatief terughoudend is. Door in navolging van bedrijven als MicroStrategy publiekelijk een Bitcoin-reserve op te bouwen, stuurt Metaplanet een krachtig signaal richting de Japanse financiële sector. De onderneming noemt het volatiele monetaire beleid van de Japanse centrale bank en de structurele zwakte van de yen als belangrijke redenen om uit te wijken naar BTC als alternatieve store of value.

Volgens de officiële aankondiging wil Metaplanet maandelijks investeren in Bitcoin, afhankelijk van marktomstandigheden en beschikbaar kapitaal. Daarmee wordt het bedrijf mogelijk een katalysator voor bredere adoptie van crypto binnen Japan, waar regelgeving de afgelopen jaren stap voor stap is versoepeld. Hoewel het bedrijf nog relatief klein is in vergelijking met Amerikaanse tegenhangers, groeit de interesse onder lokale beleggers snel.

Reactie van de markt en bredere trend

Op de markt leidde het nieuws tot een opleving in het sentiment rond Bitcoin. De BTC koers beweegt momenteel rond de $115.000, waarmee het digitale activum zich stevig boven eerdere weerstandsniveaus heeft genesteld. Analisten wijzen erop dat het groeiende aantal institutionele kopers zorgt voor structurele prijsondersteuning. Zeker nu ook andere Aziatische spelers voorzichtig hun eerste stappen richting digitale activa zetten, zou Metaplanet als voorbeeldfunctie kunnen fungeren.

Internationaal past de zet van Metaplanet in een bredere trend waarin bedrijven publieke transparantie tonen over hun cryptobezittingen. Door aankopen te melden via officiële kanalen bouwt een onderneming niet alleen aan vertrouwen, maar draagt het ook bij aan de normalisering van Bitcoin als balansactief. In Japan is dat bijzonder relevant, gezien de tot nu toe afwachtende houding van veel institutionele partijen.

Bitcoin koers krijgt steun van whales en instellingen

Bovendien valt de timing van de aankopen op. Metaplanet doet zijn inkopen in een fase waarin de koers nog onder het all-time high ligt, maar het vertrouwen onder langetermijninvesteerders toeneemt. De recente stijging van het aantal adressen met meer dan 1.000 BTC wijst op accumulatie door grotere partijen. Daarmee lijkt het bedrijf in te spelen op de verwachting dat Bitcoin in de komende marktcyclus opnieuw terrein wint als strategisch digitaal bezit.

Nieuwe initiatieven versterken de beweging naar digitaal eigenaarschap

De keuze van Metaplanet om structureel in Bitcoin te investeren past binnen een bredere trend. Steeds meer gebruikers, instellingen en projecten zoeken naar directe controle over hun digitale vermogen. Waar Metaplanet dit doet via maandelijkse aankopen en balansbeheer, ontstaan er ook steeds meer bottom-up initiatieven die dezelfde waarden van eigenaarschap en decentralisatie omarmen, maar dan vanuit de gemeenschap zelf.

