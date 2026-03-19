K33 Research waarschuwt dat Strategy’s STRC gedreven Bitcoin accumulatie structurele risico’s introduceert die afhankelijk zijn van marktsentiment. STRC financierde $1,18 miljard van de $1,57 miljard aan BTC aankopen vorige week. Het model vereist dat zowel STRC rond $100 handelt als dat Strategy’s aandeel een premium boven NAV behoudt, condities die tegelijk kunnen verslechteren.

K33 waarschuwt voor sentiment gedreven structurele risico’s

K33 Research analist Vetle Lunde publiceerde een rapport waarin hij waarschuwt dat Strategy’s agressieve Bitcoin accumulatie via STRC structurele risico’s introduceert. STRC is een perpetual preferred share ontworpen om rond $100 te handelen terwijl het een variabel maandelijks dividend biedt van circa 11,5% geannualiseerd. Het instrument staat Strategy toe om vraag naar yield om te zetten in Bitcoin aankopen.

Maar de stabiliteit hangt af van het behouden van die target prijs en aanhoudend marktvertrouwen. STRC holders hebben beperkt opwaarts potentieel via dividenden maar downside risico tijdens drawdowns. Het instrument ervoer al meerdere dalingen van 5% tot 10%. Als STRC langdurig onder de target prijs handelt, kan het vertrouwen in de return to par dynamiek verzwakken en verschuift het gedrag van een stabiel yield product naar een credit achtig risicoprofiel.

STRC financierde 55% van de $2,85 miljard aan BTC aankopen

Strategy voegde 40.331 BTC toe in twee weken, de vierde grootste aankoop over een dergelijk tijdvak ooit. Van de $2,85 miljard die werd opgehaald kwam 55% uit STRC. De aankoop van vorige week van 22.337 BTC was een top vijf wekelijkse acquisitie voor het bedrijf.

Risk-adjusted performance continues to improve for $STRC. Sharpe Ratio: 3.1 — all-time high

30-day volatility: 2.5% — all-time low

1-month VWAP: $99.93 — all-time high You can now track these metrics live on the STRC page. pic.twitter.com/lWGmTRtNlI — Michael Saylor (@saylor) March 11, 2026

In sterkere markten creëert het mechanisme een feedback loop: kapitaal opgehaald via STRC uitgifte ondersteunt voortgezette Bitcoin aankopen. Maar de risico’s stapelen zich op. Het model vereist dat zowel STRC rond $100 handelt als dat Strategy’s equity een premium boven NAV behoudt. Beide condities zijn sentiment gedreven en kunnen tegelijkertijd verslechteren in zwakkere markten.

Strategy houdt circa $2,25 miljard in cash, genoeg voor ongeveer 25 maanden aan dividendbetalingen. Lunde benadrukte de toegevoegde complexiteit vergeleken met directe spot Bitcoin exposure die deze afhankelijkheden vermijdt.

Is STRC een systeemrisico voor de BTC koers?

Lunde concludeert dat de structuur nog steeds incrementele vraag naar Bitcoin kan ondersteunen onder gunstige omstandigheden en dat het geen onmiddellijk systeemrisico vormt dankzij Strategy’s sterke cash buffer. Bitcoin steeg circa 13% sinds 27 februari terwijl de Nasdaq en S&P 500 daalden. K33 schrijft die relatieve kracht deels toe aan eerdere positionering: na maanden van underperformance was Bitcoin underowned, overshorted en oversold.

De BTC koers draagt nu het gewicht van Strategy’s $57,6 miljard aan Bitcoin holdings. Zolang STRC rond $100 handelt en de markt positief is, versnelt het mechanisme de accumulatie. Zodra het sentiment draait, stopt niet alleen de aankoopmachine maar verschijnt het risico dat STRC holders hun posities verlaten en de feedback loop omkeert.