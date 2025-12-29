Volgens een recente post op social media stelt Peter Schiff dat Bitcoin energie verspilt en geen energie kan opslaan. Zijn kritiek richt zich vooral op een populair verhaal onder Bitcoin bulls waarin BTC als een soort energieopslag wordt gezien. Kan dit spanningsveld direct gevolgen hebben voor de Bitcoin koers?

Bitcoin koers onder vuur door energiedebat

Schiff zegt dat de energie die nodig is om Bitcoin te minen direct wordt verbruikt en nooit weer terugkomt. Volgens hem kun je geen elektriciteit uit BTC ‘terughalen’. Als het stroomnet uitvalt, levert 1 BTC geen watt aan energie op. In die zin is Bitcoin volgens Schiff geen opslag van energie, maar alleen een digitaal bewijs dat er ooit energie voor is gebruikt.

Deze uitspraak sluit aan bij een breder debat binnen het Bitcoin nieuws. De discussie gaat niet alleen over duurzaamheid, maar ook over wat geld eigenlijk is. Voor de bears onderstreept dit het idee dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. De bulls zien het juist als een verkeerd begrepen metafoor.

Bitcoin doesn't store any energy it just wastes it. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 28, 2025

Elon Musk ziet energie als een harde grens

Elon Musk kijkt anders naar dit onderwerp. Hij zei eerder dat geld altijd gekoppeld is aan fysieke beperkingen, waarbij energie een centrale rol speelt. Volgens Musk kan een economisch systeem niet losstaan van natuurwetten. Energie bepaalt wat er geproduceerd kan worden en tegen welke kosten.

In dat kader noemt hij Bitcoin een vorm van geld die direct aan energieverbruik verbonden is. Het netwerk dwingt schaarste af via rekenkracht. Tegelijk denkt Musk dat geld op de lange termijn minder belangrijk wordt. Volgens hem zullen AI en automatisering overvloed creëren, waardoor de klassieke economische prikkels vervagen.

BTC koers en het idee van economische energie

Michael Saylor gaat zelfs nog een stap verder. Hij noemt Bitcoin een batterij voor economische energie. Volgens Saylor stop je arbeid en tijd in je werk. Het loon dat je krijgt, wordt als economische energie opgeslagen. Fiatgeld verliest die energie door inflatie, terwijl Bitcoin deze waarde volgens hem beter bewaart.

In zijn visie is Bitcoin digitaal, schaars en wereldwijd overdraagbaar. Dat maakt het volgens hem geschikter dan goud. Tegenstanders wijzen er echter op dat dit een theoretisch model is en geen fysiek proces. Toch blijft dit verhaal invloedrijk bij grote investeerders en Bitcoin whales die BTC als een lange termijn opslag van waarde zien.

Wat gaat Bitcoin binnen nieuwe ecosystemen doen

Het debat over energie valt samen met een verschuiving binnen het Bitcoin netwerk. Er verplaatst zich steeds meer activiteit naar oplossingen bovenop Bitcoin zelf. Een goed voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is een Layer-2 netwerk dat snelle en goedkope transacties mogelijk maakt en BTC inzetbaar maakt in DeFi, NFT’s, RWA’s en meme coins.

Het $HYPER token speelt binnen dit ecosysteem een centrale rol voor governance en netwerkgebruik. De combinatie van Bitcoin als basislaag en een flexibele Layer-2 sluit aan bij de discussie over efficiënt energiegebruik. In plaats van alleen waarde vast te leggen, wordt BTC nu actief binnen applicaties gebruikt.

Deze ontwikkeling is relevant voor wie zich afvraagt wat Bitcoin op langere termijn gaat doen. Niet alleen het energiedebat, maar ook de manier waarop BTC technisch wordt benut, beïnvloedt hierdoor hoe de Bitcoin koers zich verder kan ontwikkelen.

