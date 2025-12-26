De Amerikaanse spot BTC ETFs zien al acht dagen op rij een netto uitstroom, samen goed voor ongeveer $825 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de jaarafsluiting bij instellingen, gecombineerd met het afbouwen van BTC posities rond de kwartaalopties. Dit wijst op een tijdelijke herpositionering, niet op een structurele exit uit Bitcoin. Kan de Bitcoin koers zich herstellen zodra deze druk wegvalt?

Bitcoin koers onder druk door BTC ETF uitstroom

De aanhoudende uitstroom uit Amerikaanse BTC ETF’s komt vooral door belastingoptimalisatie. Instellingen verkopen hun verlieslatende posities om de winsten ervan elders te compenseren. Dit effect speelt vrijwel elk jaar in de laatste weken van december. Daarnaast verminderen deze fondsen ook hun risico richting de kwartaalopties op Bitcoin, wat tot een extra verkoopdruk leidt.

Opvallend is dat deze uitstroom niet gelijk staat aan de brede kapitaalvlucht uit crypto. Terwijl de BTC ETF’s kapitaal verliezen, zien andere producten juist een instroom. De SOL ETF’s trokken ongeveer $1,5 miljoen aan nieuw geld aan en de XRP ETF’s ontvingen bijna $12 miljoen. Dit verschil laat zien dat kapitaal selectief beweegt en niet simpelweg de cryptomarkt verlaat.

En regionale rotatie beïnvloedt de Bitcoin koers

Naast de BTC ETF data valt er ook een duidelijke regionale verschuiving op. De Verenigde Staten zijn op dit moment een netto verkoper, terwijl de Aziatische markten juist meer Bitcoin kopen. Dit is een omkering van eerdere BTC cycli, waarin de westerse instellingen vaak de accumulatiefase leidden.

Deze rotatie dempt de neerwaartse druk. De verkoop vanuit de Verenigde Staten wordt deels opgevangen door vraag uit Azië. Daardoor blijft de Bitcoin koers relatief stabiel, ondanks de negatieve BTC ETF cijfers.

🚨 U.S. IS DUMPING BTC (FOR NOW)$BTC ETFs have saw $825M in outflows over the last 5 trading days, including $175M on Christmas Eve. What’s driving it:

• Tax-loss harvesting

• Year-end positioning

• Large options expiry hitting risk appetite Data also shows the Coinbase… pic.twitter.com/HozStCebdw — Wise Advice (@wiseadvicesumit) December 25, 2025

On-chain signalen wijzen op een afkoeling bij de whales

On-chain data laat daarnaast zien dat de whales nu minder actief zijn aan de verkoopkant. De grote Bitcoin stortingen naar exchanges zijn in december bijna gehalveerd, van ongeveer $7,9 miljard naar $3,9 miljard. Minder BTC stortingen betekent een minder directe verkoopbereidheid.

Er waren nog wel losse pieken te ontdekken, vooral bij de wallets tussen de 100 en 10.000 BTC, maar het algemene beeld is dat de whales momenteel terughoudender zijn. Dit verlaagt de structurele verkoopdruk in de Bitcoin markt.

Bitcoin koers beweegt los van traditionele markten

Bitcoin laat steeds minder samenhang met de traditionele activa zien. De correlatie met de Nasdaq is vrijwel nul geworden en de relatie met goud is zelfs negatief. Waar goud en zilver stijgen door geopolitieke onzekerheid en lagere reële rentes, blijft Bitcoin nu zijwaarts bewegen.

Dit bevestigt dat Bitcoin op dit moment vooral als een high beta asset wordt gezien en minder als een veilige haven. In perioden van risicomijding stroomt het kapitaal nu dus eerst naar goud en staatsobligaties, niet naar Bitcoin.

Vooruitblik richting 2026 en de rol van een nieuwe Bitcoin infrastructuur

Op korte termijn laat de data een zwakke vraag zien, terwijl de lange termijn relevant blijft. Sommige crypto-analisten verwachten dat Bitcoin richting 2026 opnieuw meer aandacht krijgt, mede door een mogelijke inhaalslag ten opzichte van edelmetalen. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor oplossingen die Bitcoin praktisch bruikbaarder maken.

