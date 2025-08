De Bitcoin koers probeert vandaag weer licht te stijgen, maar staat op weekbasis nog steeds een aantal procent in de min. Hierdoor vragen investeerders zich af of dit een tijdelijk herstel zal zijn of het begin van een langere opwaartse beweging. Kan de Bitcoin koers binnenkort verder stijgen?

Bitcoin koers beïnvloed door longterm holders

Recente data van zogenaamde ‘spent output age bands’ laat zien dat langetermijninvesteerders minder Bitcoins verkopen. Tussen 23 juli en 1 augustus bewogen de wallets die 7 tot 10 jaar niet actief waren, hun tokens. Dit soort activiteiten gebeurde eerder tussen 10 en 19 juli. In die periode daalde de Bitcoin koers van $123.091 naar ongeveer $117.000.

De recente verkoopdruk was minder sterk dan de vorige keer. Bovendien bleef de koers, ondanks deze verkopen, dit keer boven $112.000. Dit geeft aan dat de markt de verkoopdruk aankon. Inmiddels bewegen deze oude wallets minder tokens, wat meestal betekent dat een periode van koersdaling bijna voorbij is.

De MVRV indicator ondersteunt stijging Bitcoin koers

De MVRV (Market Value to Realized Value) indicator geeft aan of Bitcoin momenteel duur of goedkoop is. Deze indicator staat nu op ongeveer 2,19. Dit niveau leidde in het verleden al meerdere keren tot sterke stijgingen van de Bitcoin koers.

In juni 2025 zorgde een vergelijkbaar niveau (2,16) er bijvoorbeeld voor dat de koers in zes dagen steeg van $101.000 naar $110.000. Ook in april steeg Bitcoin van $101.000 naar $119.000 na een MVRV waarde van 2,12. In november 2024 zorgde een MVRV van 2,04 voor een rally van $67.000 naar $98.000.

Ook traders worden positiever over Bitcoin. Dit blijkt uit de long/short ratio, een indicator die meet hoeveel traders inzetten op koersstijging (long) tegenover koersdaling (short). Deze ratio steeg recent van 0,89 naar 1,02. Hoewel klein, toont dit duidelijk dat meer traders verwachten dat de Bitcoin koers omhoog gaat.

$117.000: belangrijk prijsniveau voor Bitcoin koers

Technisch gezien ligt er belangrijke steun rond het Fibonacci niveau van $113.600. Daaronder bevinden zich steunniveaus op $111.900 en $110.000. Als deze steunen breken, kan de koers verder dalen naar $107.000. Dit niveau is belangrijk om de huidige positieve trend intact te houden.

Het belangrijkste weerstandsniveau ligt op $117.000. Dit niveau is eerder vaak getest en vormt een duidelijke grens tussen een koersdaling en -stijging. Als Bitcoin erin slaagt om boven $117.000 te komen, dan kan dit een nieuwe rally starten. Lukt dat niet, dan blijft de Bitcoin koers waarschijnlijk zijwaarts bewegen of volgt een nieuwe prijsdaling.

