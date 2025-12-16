Recente gegevens van CoinShares tonen aan dat de BTC ETF stromen significant verschillen tussen handelsuren, terwijl de on-chain activiteit op het Bitcoin netwerk zich steeds meer richt op toepassingen buiten enkel opslag. Tegelijkertijd staat de Bitcoin koers onder druk vanwege afnemende liquiditeit tijdens de reguliere handelsuren. Kan deze ontwikkeling leiden tot een structurele verandering in de Bitcoin koers?

Bitcoin koers onder druk door veranderend gebruik

De Bitcoin koers beweegt in een markt waarin steeds duidelijker wordt dat het netwerk tegen praktische grenzen aanloopt. De BTC transacties blijven relatief traag en de kosten lopen op bij piekbelasting. On-chain data laat zien dat gebruikers alternatieven zoeken om Bitcoin actiever in te zetten, zonder van het hoofdnetwerk afhankelijk te zijn.

Deze ontwikkeling valt samen met een periode waarin institutionele vraag via BTC ETF producten vooral buiten de reguliere handelsuren zichtbaar is. Dit wijst op terughoudendheid bij traditionele partijen overdag, terwijl de langetermijn allocatie doorgaat. Het gevolg is een markt waarin gebruik en infrastructuur belangrijker worden dan korte termijn sentiment.

Since the iShares Bitcoin ETF $IBIT began trading, had you only owned it after hours (buy the close, sell the next open), it’s up 222%. Had you only owned intraday (buy the open, sell the close), it’s down 40.5%. (Past performance is no guarantee of future results.) pic.twitter.com/AQEiUaLj1r — Bespoke (@bespokeinvest) December 9, 2025

Schaalbaarheid wordt belangrijker voor de Bitcoin koers

De Bitcoin koers is historisch sterk gekoppeld aan schaarste, maar de huidige fase draait steeds meer om bruikbaarheid. Layer-2 oplossingen spelen hierin een belangrijke rol. Ze verplaatsen transacties weg van het hoofdnetwerk en maken snelle en goedkope overdrachten mogelijk, zonder de veiligheid van Bitcoin op te offeren.

Binnen deze ontwikkeling ontstaat ruimte voor ecosystemen waarin Bitcoin niet alleen wordt gehold, maar ook actief wordt gebruikt. Denk aan toepassingen zoals DeFi, NFT’s, RWA’s en experimentele meme coins. Dit soort gebruik vergroot de economische activiteit rond Bitcoin, wat op langere termijn relevant is voor de Bitcoin koers.

There we go. Bounce back upwards, clear rejection at $90K and the support couldn’t hold as everything corrects; Gold, Nasdaq and #Bitcoin. New low made, and therefore, a few important things to look at: – Break back above $88K would be a strong signal and the end of the… pic.twitter.com/IhnjpR9xTr — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 15, 2025

Bitcoin Hyper koppelt gebruik aan het Bitcoin netwerk

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Layer-2 oplossing die bovenop Bitcoin is gebouwd. Het netwerk maakt snelle transacties mogelijk tegen lage kosten en haalt daarmee belangrijke beperkingen van het Bitcoin-hoofdnetwerk weg. Gebruikers kunnen hun BTC inzetten binnen een breder ecosysteem, zonder hun blootstelling aan Bitcoin te verliezen.

Binnen dit ecosysteem draait alles om het $HYPER token. Dit token zorgt voor netwerkwerking en geeft gebruikers stemrecht over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast kunnen tokens gestaked worden om beloningen te ontvangen, wat een actieve deelname stimuleert in plaats van enkel passief holden.

