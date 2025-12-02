Volgens handelsfirma QCP zakte de Bitcoin prijs vandaag binnen enkele uren van zo’n $91.000 naar $85.000, na onrust op Aziatische markten en schommelingen in Japanse staatsobligaties. Daardoor verdampte ongeveer $210 miljard aan cryptomarkt waarde en werd zo’n $700 miljoen aan BTC leverageposities geliquideerd. Hoe lang duurt het voordat de Bitcoin koers deze schok verwerkt en opnieuw boven de steun noteert?

Bitcoin koers: de macrodruk neemt toe

QCP wijst vooral naar Azië. De Bank of Japan koos voor een striktere lijn, terwijl nieuwe data uit China zwakte in de economie laten zien. Grote marktpartijen verlaagden daardoor hun blootstelling aan risicovolle activa, wat extra druk op de Bitcoin koers zette.

In de Verenigde Staten schat men de kans op een renteverlaging in december op 85%, maar de inflatie blijft hardnekkig en de arbeidsmarkt koelt af. De Fed leden zijn verdeeld, wat de macro-omgeving onzeker maakt. In de kredietmarkt lopen de spreads voor tech en AI bedrijven op.

Bedrijven als Nvidia melden stijgende vorderingen, hogere voorraden en langere betalingstermijnen, wat twijfels voedt over de houdbaarheid van de huidige AI investeringsgolf.

Technische signalen voor BTC koers

Volgens CryptoRank zakte de Bitcoin koers na een kort herstel weer richting $86.669, met de bulls duidelijk in de lead. De middelste Bollinger Band rond $91.000 fungeert nu als een stevige weerstand, met een bovenste band rond $99.900 en een onderste band rond $82.300.

Brede bands wijzen op hoge volatiliteit. De RSI staat rond 33. Deze indicator meet de snelheid van koersbewegingen en geeft signalen voor overbought of oversold. Een stand dicht bij 30 duidt op bijna-oversold omstandigheden, maar de huidige opleving blijft zwak door een beperkte vraag.

Whales, BTC miners en de Japanse rente

On-chain data laat zien dat de whales in deze fase ongeveer 375.000 BTC hebben gekocht. De BTC miners verlaagden hun maandelijkse verkoop van rond 23.000 BTC naar ongeveer 3.672 BTC, waardoor er minder nieuwe tokens op de Bitcoin markt komen.

Tegelijkertijd zien meerdere BTC ETF’s een netto uitstroom. Sommige producten handelen onder hun gemiddelde waarde van de afgelopen maand, wat wijst op voorzichtigheid bij institutionele partijen.

Een grote onderneming met een aanzienlijke Bitcoin treasury zit dicht tegen break-even aan, terwijl het aandeel op de waarschuwingslijst van MSCI staat. Verplichte verkopen door indexfondsen kunnen extra druk op de liquiditeit zetten rond de Bitcoin koers.

Crypto-analist Shanaka Anslem Perera legt de nadruk op de yen carry trade. Hogere rentes en meer volatiliteit in Japan veroorzaakten volgens hem margin calls, waardoor wereldwijd risicovolle posities, waaronder Bitcoin, gedwongen werden afgebouwd.

Hij ziet de BOJ vergadering van 18 december als kantelpunt en noemt een mogelijk bereik tussen ongeveer $75.000 en de regio rond $100.000 voor de Bitcoin koers, afhankelijk van het beleid.

BITCOIN DID NOT CRASH. It was executed. The weapon: Japanese Government Bonds. On December 1, 2025, Japan’s 10-year yield hit 1.877 percent. The highest since June 2008. The 2-year touched 1 percent. A level not seen since before Lehman fell. This triggered the unwinding of… pic.twitter.com/i9aWPhoIbm — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) December 1, 2025

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan Perera. Onze basis is dat de Bitcoin koers op korte termijn gevangen blijft tussen de steun rond $84.000 en $85.000 en de weerstand rond $88.000 en $89.000. Dit is in lijn met de 1-uurs downtrend analyse.

Zolang de prijszone tussen $84.000 en $85.000 standhoudt, achten wij een fase van consolidatie of een pullback richting de weerstandszone waarschijnlijk in de komende 2 tot 4 dagen. Dit is zonder een directe doorbraak naar de door Perera genoemde bandbreedte van ongeveer $75.000 tot de regio rond $100.000.

Aan de bovenkant blijven de aanhoudende BTC ETF uitstroom en de gemengde macrodata remmende factoren in het scenario voor de Bitcoin koers.

