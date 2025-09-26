Peter Schiff, bekend econoom en crypto criticus, deed gisteren opnieuw een bearish voorspelling voor de cryptomarkt. Hij verwacht een langdurige ice age voor de gehele cryptomarkt. Ondertussen daalt de cryptomarkt al, maar zijn er ook vele crypto analisten juist erg bullish over de komende periode. Wat houdt de crypto winter die Schiff voorspelt precies in? En hoe kunnen investeerders zich wapenen tegen deze mogelijke crash?

Peter Schiff’s crypto dump voorspelling – Geen crypto winter, maar crypto ice age

Via een post op X liet goudliefhebber Peter Schiff (@PeterSchiff) gisteren aan zijn 1,1 miljoen volgers weten dat de cryptomarkt een langdurige crash tegemoet gaat. Hij waarschuwt niet voor een crypto winter, want dat zou betekenen dat de periode snel wordt opgevolgd door de lente. Hij waarschuwt voor een crypto ‘ice age’.

We are not about to enter another crypto winter, as that implies another spring will soon follow. Get ready for a crypto ice age. Got gold? — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 25, 2025

Een crypto ice age zou betekenen dat er een lange periode komt van dalende koersen. De bullish verwachtingen van analisten, zouden dan voor langere tijd niet uitkomen.

Is de crypto crash al gaande?

De timing van zijn post is opmerkelijk, want het is momenteel een periode waarin de meeste cryptomunten in het rood staan. Zo daalde de Bitcoin (BTC) koers vandaag bijvoorbeeld met 6,8% en Ethereum (ETH) dook weer onder de $4000 met een daling van 13,8%.

Volgens gegevens van Coinglass zijn “in de afgelopen 24 uur 226.795 traders geliquideerd, met een totaal bedrag van $971,77 miljoen aan liquidaties”. Hiervan betrof $851 miljoen long positions en $120 miljoen short. Dat de heatmap met name groen laat zien, illustreert eveneens dat er met name long positions geliquideerd werden.

Crypto verwachting volgens andere analisten – Wat gaat crypto doen?

Terwijl Peter Schiff een langdurige bearish markt voorspelt, wijzen andere analisten juist op een mogelijke bull run. Whale.Guru deelde eerder deze week bijvoorbeeld zijn bevindingen over een bullish Bitcoin patroon. Volgens deze analist duurt een Bitcoin bull cyclus altijd 9 maanden en zitten we momenteel in maand 6. Historisch gezien is maand zes een bearish maand, maar de periode daarna is altijd erg bullish.

Ook bekend marktanalist Raoul Pal is bullish over Bitcoin. Waar de meesten echter uitgaan van een vierjarige Bitcoin cyclus, legt hij in een video (vanaf minuut 45:40) uit waarom hij dit keer verwacht dat het vijf jaar duurt. Volgens hem gaat Bitcoin pieken in het tweede kwartaal van 2026.

Waar Peter Schiff geen uitleg geeft over zijn bearish verwachting, geven deze bullish analisten een duidelijke onderbouwing van hun verwachtingen. Uiteraard zijn alle scenario’s in principe mogelijk en daarom is het goed om op alles voorbereid te zijn.

Hoe investeerders zich kunnen beschermen tijdens bear markt

Als de crypto winter er komt, betekent dat niet meteen dat investeerders nergens winsten kunnen maken. Schiff raadt zelf aan om in goud te investeren, maar er zijn ook andere manieren om je risico’s te beheren. Zo is het slim om je assets zoveel mogelijk te spreiden en je portfolio te diversifiëren.

