De renteverlaging van afgelopen week deed nog weinig goeds voor de Bitcoin (BTC) koers, maar historisch gezien is een bullish patroon zichtbaar. Volgens bekend crypto-analist Whale.Guru, zit Bitcoin momenteel in de zogenaamde “bear trap” van de huidige bull run cycle. Een doorbraak uit de bear trap brengt volgens de expert een explosie van een rally op gang. Deze rally wordt mogelijk aangesterkt door de recente renteverlagingen. Kan de BTC koers een vergelijkbare stijging maken als de vorige keer?

Bullish Bitcoin: Historisch patroon BTC koers wijst op explosie

Via een post op X deelde crypto expert Whale.Guru deze week een interessante post met zijn 417K volgers. Volgens de analist duurt een Bitcoin bull run cycle historisch gezien zo’n 9 maanden. Zo duurde de cycli in 2011, 2013, 2017 en 2021 allemaal 9 maanden. Het opvallende is echter dat er in maand zes altijd een flinke dip te zien is. Dit wordt een bear trap genoemd en volgens de crypto-analist is dat waar Bitcoin nu precies in zit.

We’re in month 6 now pic.twitter.com/7zAn2ukw9m — Whale.Guru (@Whale_Guru) September 22, 2025

Bitcoin kwam hier tijdens de huidige cyclus in te zitten nadat het op 14 augustus piekte op de all-time high van $124,4k. De grafiek van Whale.Guru laat echter zien dat Bitcoin normaal gesproken flink pumpt na de bear trap door hernieuwd optimisme, gevolgd door FOMO. Vervolgens wordt er een nieuwe piek bereikt tot de crypto weer corrigeert.

Ook crypto analist CryptoJelleNL denkt dat de huidige dip tijdelijk is. Hij verwacht een comeback na een korte retest van de $112K.

Extra optimisme door Fed renteverlaging – Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin bull run cycli uit het verleden signaleren dus dat de Bitcoin koers nog een flinke stijging tegemoet gaat de komende tijd. Dit optimisme wordt extra aangesterkt door de renteverlagingen van de Fed in Amerika. Zo vond vorige week al de eerste verlaging plaats en wordt er ook komende maand een nieuwe verlaging verwacht.

Verlagingen zorgen historisch gezien ook voor een boost van de Bitcoin koers. Zoals ook deze maand, zijn er vaak eerst enige schommelingen te zien, maar ontstaat er daarna vaak een rally. De laatste verlagingen vonden plaats in 2024, namelijk in september, november en december. De Bitcoin koers steeg in de eerste maand met 10%, maar midden december was de stijging in totaal al 71%.

Bitcoin handelt momenteel $131.131 en als BTC zo uit de bear trap van zijn huidige cyclus komt, dan staat er met behulp van de renteverlagingen mogelijk een extra sterke pump voor de deur. Als Bitcoin dan een vergelijkbare beweging maakt als vorig jaar na de verlagingen, dan zou de BTC koers de $155K aantikken. Een stijging van 71% duidt zelfs op een hoogte van $190K.

Dit lijkt een grote sprong, maar het is ondenkbaar voor het einde van dit jaar. Als de ATH doorbroken wordt, dan wakkert dat het optimisme immers extra aan. Zo zegt ook crypto analist Ted (@TedPillows). Hij waarschuwt daarbij wel voor een korte correctie van 10% tot 15%, maar heeft daarna zijn pijlen op $150K gezet voor het einde van Q4.

Bitcoin always follows Gold’s rally. Gold has been hitting a new ATH every week, which means $BTC will be next. But before that, I think there could be a 10%-15% correction, which will flush out all greedy longs. Once that happens, $150K BTC will happen by Q4 end. pic.twitter.com/WbC8gnlk81 — Ted (@TedPillows) September 21, 2025

Zie de eerste L2 op Bitcoin niet over het hoofd

Het bestuderen van historische patronen kan soms veel opleveren, maar het is belangrijk om ook de ogen open te houden voor verdere ontwikkelingen op de blockchain van Bitcoin. Bitcoin gerelateerde projecten kunnen immers extra kracht achter de bull run zetten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is echter niet alleen gerelateerd aan Bitcoin, het is ook de allereerste Layer 2 solution op het netwerk en brengt daarmee een snelle smart contract engine naar Bitcoin.

Om smart contracts mogelijk te maken heeft deze eerste L2 op Bitcoin de Solana Virtual Machine (SVM) geïntegreerd. Hiermee kan het project gebruikmaken van de voordelen van Solana. Bitcoin Hyper en Bitcoin zelf kunnen daardoor profiteren van supersnelle en goedkope transacties. Met het Proof-of-Work protocol van Bitcoin en de snelheid van Solana, heeft Bitcoin Hyper dus alles in huis om een groot succes te worden.

Laat je niet afleiden door het oranje pakje van Bitcoin Hyper, want dit project is veel meer dan een grappige meme coin. Dit project is een belangrijke toevoeging aan het ecosysteem van Bitcoin. Er zijn al vele vroege investeerders die dat maar al te goed begrijpen, want het project heeft al $18 miljoen opgehaald. Wacht daarom niet langer en investeer in deze crypto voordat de presale straks voorbij is en Bitcoin begint aan de laatste fase van de huidige bull run cyclus.