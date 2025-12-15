Coinspeaker

Ethereum analyse: koers kan onder $3k dalen door bearish momentum

Ethereum blijft kwetsbaar door zwakke volumes en een dalende RSI, waardoor analisten vrezen voor een daling onder $3000 als steun verder breekt.

De Ethereum koers blijft onder druk staan nu het bearish momentum aanhoudt. Ondanks een paar kleine herstelpogingen ontbreekt de kracht om door belangrijke weerstandszones heen te breken. Analisten waarschuwen dat een daling onder de grens van $3000 steeds reëler wordt als het handelsvolume laag blijft en het marktsentiment zwak. Wat gaat Ethereum doen richting het einde van 2025?

Zwakke volumes en neerwaartse trend

Ethereum schommelt momenteel rond $3100, onder zowel het 100-daags als het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Die gemiddelden, die zich tussen $3400 en $3500 bevinden, vormen een sterke weerstand die al weken standhoudt. Elke poging tot herstel strandt onder deze niveaus, wat de neerwaartse trend bevestigt.

De Ethereum koers van de afgelopen week

De Ethereum koers van de afgelopen week – Bron: CoinMarketCap

De technische analyse laat zien dat ETH gevangen zit in een dalende structuur sinds de piek van november. Het gebrek aan koopdruk zorgt ervoor dat de koers moeite heeft om dit patroon te doorbreken. Alleen een overtuigende sluiting boven $3300 – $3600 zou een trendomslag kunnen inluiden en de bearish structuur verhelpen.

Tot die tijd blijft het risico groot dat de Ethereum koers corrigeert richting $2600 – $2500. Deze zone is een belangrijk steunpunt waar eerder een sterke rally begon.

RSI en liquiditeitsdata

De RSI (Relative Strength Index) is de afgelopen dagen verder gedaald, wat erop duidt dat het koopmomentum afneemt. Volgens marktgegevens op Binance bevindt zich bovendien een concentratie van liquidatieniveaus boven de huidige koers, met name tussen $3400 en $3700.

Dit betekent dat veel shortposities daar wachten om geliquideerd te worden, maar dat Ethereum onvoldoende kracht heeft om deze niveaus te bereiken. Zolang het koopvolume laag blijft, ontbreekt de impuls om een short squeeze te veroorzaken.

Aan de bodem van de grafiek ligt minder liquiditeit, met de dichtstbijzijnde cluster rond $2700 – $2600. Dat maakt een neerwaartse beweging makkelijker, aangezien er minder kopers zijn die op dat niveau weerstand bieden.

Wat moet er gebeuren voor een herstel?

Om de neerwaartse trend te doorbreken, moet Ethereum overtuigend boven de dalende trendlijn sluiten. Daarvoor is niet alleen technische bevestiging nodig, maar ook sterkere marktbredere steun. Een positief macro-economisch signaal, zoals grotere versoepelingen van de Federal Reserve, zou investeerders opnieuw richting risicovolle assets zoals crypto kunnen trekken.

Zonder zulke impulsen blijft de kans groot dat ETH nog een correctie maakt. Analisten zien de koers tijdelijk onder $3000 zakken om liquiditeit op te halen, voordat een nieuwe poging tot herstel volgt.

Ethereum nieuws: wat gaat Ethereum doen richting Q1 2026?

De huidige markt laat zien dat de Ethereum verwachting lastig te bepalen is. Hoewel de fundamenten sterk blijven (vooral met de opkomst van Layer 2 netwerken en een groeiend gebruik van DeFi) reageren traders momenteel vooral op technische signalen.

Zolang Ethereum niet overtuigend boven $3300 sluit en het handelsvolume laag blijft, blijft het risico bestaan op verdere daling. Een terugval naar $2600 – $2500 blijft daarom reëel in het huidige patroon.

Pas wanneer ETH daar steun vindt en met kracht terugkeert boven de belangrijkste weerstandszones, kan gesproken worden van een duurzaam herstel. Momenteel lijkt de markt echter speculatief af te wachten voordat optimisme terugkeert.

Jobbe van Halteren
Jobbe van Halteren

