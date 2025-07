De Amerikaanse miljardair en econoom Ray Dalio heeft zijn advies voor Bitcoin allocaties drastisch aangescherpt. Waar hij in 2022 nog pleitte voor een conservatieve 1-2% crypto exposure, adviseert hij nu beleggers om tot 15% van hun portfolio in Bitcoin en goud te steken. De aanleiding ligt vooral bij escalerende Amerikaanse schuldencrisis en de toenemende dreiging van valuta devaluatie.

40% meer uitgaven dan inkomsten

Volgens de laatste cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën geeft de federale overheid momenteel ongeveer 40% meer uit dan er binnenkomt. De nationale schuld is inmiddels opgelopen tot ruim $36,7 biljoen. Alleen al in Q3 van 2025 verwacht de VS $1 biljoen aan extra schuldfinanciering, een stijging van $453 miljard ten opzichte van eerdere prognoses. Voor Q4 staat nog eens $590 miljard aan nieuwe leningen gepland.

⚡️ LATEST: Billionaire Ray Dalio suggests holding 15% of your money in gold or Bitcoin as a hedge against devaluation of fiat. pic.twitter.com/UrhMvUehOi — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 28, 2025

Dalio waarschuwt dat dit leidt tot een “debt doom loop”. Dit is een vicieuze cirkel van lenen, renteverplichtingen en inflatie, die de koopkracht van fiatvaluta ondermijnt. Hij noemt de situatie in de VS een blauwdruk voor wat ook in andere westerse landen speelt, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

Bitcoin als strategische hedge

In een podcast op 28 juli benadrukte Dalio dat Bitcoin, ondanks zijn beperkingen, een nuttige rol kan spelen als hedge tegen macro-economische onzekerheid. Samen met goud biedt het volgens hem een aantrekkelijk risicoprofiel in tijden van fluctuerende valuta’s.

Bitcoin noteert momenteel rond $119.000, ongeveer 3% onder het all-time high van $123.230 dat eerder deze maand werd bereikt. Dalio stelt dat deze koersprestaties aantonen dat de crypto zich heeft bewezen als digitaal schaarste instrument. Goud (normaal gesproken de veilige haven tijdens crises) blijft ook sterke prestaties neerzetten.

Toch blijft Dalio voorzichtig, hij ziet Bitcoin niet als vervanging voor de dollar of als toekomstige reservevaluta. De transparantie van de blockchain, waardoor transacties openbaar zijn, zou overheden kunnen afschrikken. Ook maakt hij zich zorgen over mogelijke kwetsbaarheden in de Bitcoin code.

Institutionele impact

Dalio’s uitspraken hebben mogelijk bredere implicaties voor institutionele adoptie. Zijn fonds, Bridgewater Associates, is een toonaangevend voorbeeld voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders wereldwijd. Een allocatie advies van 15% naar activa zoals Bitcoin en goud kan invloed hebben op portefeuillestrategieën binnen de hele sector.

Zijn strategie past in een breder patroon waarin traders en beleggers steeds vaker kijken naar activa die niet afhankelijk zijn van overheidsgaranties. In een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en economische instabiliteit, biedt Bitcoin volgens Dalio een buffer tegen monetaire problemen.

Een wake-up call voor het financiële systeem

Ray Dalio zijn herziening van de allocatie strategie is een duidelijk signaal. De oude zekerheden van fiat en staatsobligaties brokkelen af. Terwijl centrale banken blijven worstelen met inflatiedoelstellingen en overheden steeds dieper in de schulden raken, groeit de behoefte aan alternatieven. Bitcoin past steeds beter in dat plaatje.

Voor beleggers en beleidsmakers houdt dit in dat er een heroverweging gemaakt moet worden van de risicospreiding. Of Bitcoin ooit een echte wereldreserve wordt, blijft de vraag. Maar als hedge tegen het falende fiatstelsel? Daarover is Ray Dalio duidelijk. Volgens hem is de tijd rijp.

