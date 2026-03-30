Ripple nieuws: Garlinghouse ziet doorbraak met stablecoins

Ripple CEO Brad Garlinghouse verklaarde afgelopen vrijdag in een interview met FOX Business dat stablecoins het “ChatGPT moment” voor bedrijfsfinanciën worden. Volgens Garlinghouse vragen bestuurders en CFO’s van Fortune 500 bedrijven hun treasurers actief wat ze met stablecoins kunnen doen. Hij noemde het een fundamentele verschuiving van experimenteren naar echte strategie.

Great to join @FIIKSA and @MariaBartiromo this week to discuss the crypto landscape. We’ve seen a shift in the perception of the industry from "rat poison" → "pet rock" → rewiring the financial system. Fast forward to today and some of the biggest companies around the world… https://t.co/dh8N0aLkwR — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 29, 2026

Die woorden komen niet uit het niets. Ripple’s eigen stablecoin RLUSD staat inmiddels op de tiende plek qua marktkapitalisatie met ongeveer $1,4 miljard in omloop. Daarnaast kocht Ripple eerder dit jaar prime broker Hidden Road voor $1,25 miljard en treasury platform GTreasury voor $1 miljard.

Garlinghouse sprak dan ook van een "recordkwartaal" voor het bedrijf.

RLUSD groei en de CLARITY Act als aanjager

De Ripple stablecoin past in een bredere trend. Stablecoins verwerkten vorig jaar meer dan $33 biljoen aan handelsvolume, waarvan 90% via Tether en USDC liep. Bloomberg Intelligence verwacht dat stablecoin stromen tegen 2030 kunnen oplopen tot $56,6 biljoen.

Regulering speelt hierbij een sleutelrol. Garlinghouse verwacht dat de CLARITY Act mogelijk al in mei door het Congres komt. Die wet zou een federaal kader scheppen voor stablecoin uitgevers, wat het voor bedrijven als Ripple makkelijker maakt om RLUSD aan te bieden aan risicomijdende klanten. Voor beleggers die kijken naar opkomende crypto projecten is deze ontwikkeling relevant.

XRP koers verwachting voor Q2 2026

De XRP koers staat vandaag rond $1,35. Onze Coinspeaker analisten lopen uiteen in hun verwachtingen:

Conservatieve schattingen plaatsen XRP tussen $1,30 en $1,80 in Q2

Meer optimistische modellen mikken op $2,20 tot $2,60 als de markt aantrekt

Standard Chartered houdt vast aan een koersdoel van $2,80 of hoger voor eind 2026

Uit onze verdere analyse zien we ook dat XRP technisch gezien handelt boven het 200 daags voortschrijdend gemiddelde van $1,38. De MACD is positief. Toch signaleert de RSI op 77 dat de munt op korte termijn overbought is. Een terugval richting $1,30 is mogelijk voordat een eventuele stijging inzet. Wat gaat Ripple doen om de koers verder te stuwen? Dat hangt grotendeels af van verdere institutionele adoptie en goedkeuring van de CLARITY Act.

Wat kunnen beleggers verwachten van Ripple?

De combinatie van groeiende RLUSD adoptie, miljardenovernames en mogelijke regelgeving maakt Q2 2026 een belangrijk kwartaal voor Ripple. Als de CLARITY Act erdoor komt en institutionele instroom aanhoudt, kan XRP kopen aantrekkelijk zijn voor wie gelooft in de langetermijnstrategie van Ripple.

Tegelijkertijd blijft volatiliteit een risico, zeker nu de bredere cryptomarkt onder druk staat.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in cryptovaluta.