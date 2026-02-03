Ripple heeft een grote stap gezet in Europa. Het bedrijf heeft officieel een EMI-licentie gekregen in Luxemburg. Dat staat centraal in het Ripple nieuws van vandaag en zet meteen de XRP koers in beweging. Wat gaat XRP doen nu Ripple volledig gereguleerd kan opereren binnen de EU?

Ripple nieuws bevestigt doorbraak in Europa

De aankondiging kwam van Cassie Craddock, verantwoordelijk voor Ripple in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Zij maakte bekend dat Ripple alle voorwaarden van de Luxemburgse toezichthouder CSSF heeft afgerond. De voorlopige goedkeuring is daarmee omgezet in een definitieve EMI licentie.

Some more exciting licensing news in Europe! 🇪🇺 A couple of weeks ago we heard from Luxembourg’s CSSF that @Ripple had received preliminary approval for its EU Electronic Money Institution (EMI) license. I can now share that we have fulfilled the conditions set by the CSSF,… — Cassie Craddock (@CraddockCJ) February 2, 2026

Dat betekent dat Ripple officieel elektronische gelddiensten mag aanbieden binnen de Europese Unie. Niet alleen in Luxemburg, maar in alle 27 lidstaten. Dit maakt snelle uitbreiding mogelijk zonder extra vergunningen per land. Voor een betalingsbedrijf is dat een groot voordeel. Dit komt tegelijk met het nieuws over de XRP Community Day op 11-12 februari waar de Ripple CEO de plannen deelt voor 2026.

XRP EU krijgt toegang tot Europese banken

Voor XRP EU is deze licentie cruciaal. Europese banken en fintechs mogen nu samenwerken met Ripple binnen een duidelijk juridisch kader. Dat verlaagt onzekerheid en versnelt besluitvorming. Veel instellingen wachten niet op mooie verhalen, maar op duidelijke regels. Die zijn er nu.

Europa staat bekend om strenge financiële wetgeving. Juist daarom telt deze goedkeuring zwaar. Ripple laat zien dat het niet om snelle winst gaat, maar om structurele aanwezigheid. Dat onderscheidt het bedrijf van veel andere partijen in crypto.

XRP koers reageert rustig op groot nieuws

De XRP koers reageerde positief, maar beheerst. Geen harde piek, wel een duidelijke beweging omhoog. Dat past bij fundamenteel nieuws. De markt lijkt dit te zien als een opstap voor later, niet als trigger voor euforie.

🔥.@Ripple has officially secured its full EMI license from Luxembourg! 🇱🇺 While others are still wondering WTF just happened, @Ripple now holds 75+ global licenses, including the two most critical financial hubs: London 🇬🇧 and Luxembourg 🇪🇺. With full "passporting" rights… pic.twitter.com/FUVGHjY98O — PaulBarron (@paulbarron) February 2, 2026

Beleggers willen bewijs zien. Niet alleen in aankondigingen, maar in gebruik. Zodra Europese partijen Ripple Payments echt inzetten, kan dat effect hebben op de vraag naar XRP. Tot die tijd blijft de reactie gematigd. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Wat gaat de XRP koers doen volgens de weekgrafiek?

De weekgrafiek van XRP laat zien dat de koers zich rond belangrijke niveaus beweegt. De EMA lijnen liggen dicht bij elkaar, wat wijst op twijfel in de markt. Er is geen duidelijke trend omhoog of omlaag.

De RSI staat laag, maar niet extreem. Dat laat zien dat de verkoopdruk afneemt. De MACD blijft negatief, al wordt het verschil tussen de lijnen kleiner. Dat kan een teken zijn dat de neerwaartse kracht zwakker wordt.

In de grafiek zie je ook de Fibonacci zones die eerder steun waren. Dit zijn gebieden waar kopers vaker instappen. Technisch staat XRP op een punt waar fundamenteel nieuws het verschil kan maken. Ondanks dat ziet de Ripple verwachting voor de lange termijn er positief uit.

Ripple nieuws draait ook om RLUSD

De EMI licentie is niet alleen belangrijk voor XRP. Ook RLUSD speelt een rol. Met deze vergunning mag Ripple elektronisch geld uitgeven binnen de EU. Dat is nodig voor het opschalen van stablecoin diensten.

RLUSD wordt gebruikt voor betalingen en afwikkeling. In combinatie met XRP als brugvaluta ontstaat een compleet systeem voor internationale betalingen. Snel, efficiënt en binnen de regels. Precies dat zoeken Europese instellingen.

XRP koers verwachting richting begin 2026

De XRP verwachting hangt vooral af van adoptie. Niet van hype, maar van gebruik. Als banken en fintechs Ripple Payments gaan inzetten, verandert de rol van XRP.

Koersdoelen zijn lastig te voorspellen. Wel is duidelijk dat deze licentie een barrière wegneemt. Ripple mag nu doen wat het al jaren wil doen in Europa. Dat vergroot de kans op institutionele instroom.

THE SAME BOTTOM STRUCTURE THAT SENT NVDA AND GOOGLE FLYING… IS SHOWING UP ON $XRP RIGHT NOW 👀 pic.twitter.com/LKRVv3GkKI — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) February 2, 2026

Richting de zomer van 2026 kan dit nieuws uitgroeien tot een belangrijke katalysator. Geen garantie op een bull run, maar wel een stevige basis.

