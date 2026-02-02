De wereldwijde XRP community komt op 11 en 12 februari bijeen tijdens XRP Community Day 2026. Het virtuele evenement staat volledig in het teken van adoptie, technologie en de toekomst van Ripple. Tijdens het tweedaagse programma schuiven onder meer Brad Garlinghouse en Ripple-president Monica Long aan om vooruit te kijken naar 2026 en verder. Voor traders en developers is het een belangrijk moment, omdat meerdere belangrijke thema’s samenkomen. Wat gaat Ripple verder doen in 2026?

Ripple nieuws focust op groei en regulering

XRP Community Day wordt dit jaar gespreid over twee dagen om verschillende regio’s te bedienen. Op 11 februari staan EMEA en Noord- en Zuid-Amerika centraal, gevolgd door APAC op 12 februari. Ripple zet hiermee duidelijk in op het internationale karakter en de community.

Volgens de aankondiging draait het programma om gereguleerde financiële producten, adoptie en nieuwe toepassingen op de XRPL. De aanwezigheid van belangrijke Ripple figuren wijst erop dat het niet alleen om community-engagement gaat, maar ook om strategische updates. Voor volgers van het XRP nieuws is dit een van de zeldzame momenten waarop Ripple zelf uitgebreid vooruitkijkt.

XRP Community Day 2026 is coming → https://t.co/V6ryXXYEM5 On Feb 11 and 12, XRP holders, builders, institutions, and Ripple leaders will come together across three live 𝕏 Spaces to unpack how XRP is being used today and where it’s headed next. Sessions will cover regulated… — Ripple (@Ripple) January 28, 2026

Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn XRP ETF’s. Nu in verschillende markten ETF’s steeds meer tractie krijgen, kijkt de community ook naar de rol van XRP. Ripple zelf heeft geen directe invloed op ETF-aanvragen, maar Garlinghouse heeft eerder aangegeven dat institutionele producten cruciaal zijn voor verdere adoptie.

Daarnaast komen wrapped XRP en DeFi use cases aan bod. Developers werken aan manieren om XRP breder inzetbaar te maken met smart contracts en structuren die multichain werken. Tijdens de Community Day laten builders zien hoe tokenisation, interoperabiliteit en on-chain infrastructuren zich ontwikkelen binnen het ecosysteem.

Ripple koers en internationale betalingen

De Ripple koers beweegt de laatste maanden vooral zijwaarts, terwijl de onderliggende infrastructuur wel blijft ontwikkelen. Tijdens het evenement staat opnieuw het oorspronkelijke gebruik van XRP centraal: internationale betalingen. Ripple blijft inzetten op snelle settlement en oplossingen voor financiële instellingen, vooral in regio’s waar traditionele banking traag en kostbaar is.

Ook RLUSD, de stablecoin van Ripple, krijgt aandacht. Die moet volgens Ripple een sterkere rol spelen bij liquiditeitsmanagement en on-chain afwikkeling. De combinatie van XRP en een stablecoin kan nieuwe use cases openen, vooral voor bedrijven die voorspelbaarheid nodig hebben bij transacties.

Wat gaat Ripple doen in 2026?

De centrale vraag voor veel communityleden blijft: wat gaat Ripple doen om relevant te blijven? Tijdens XRP Community Day wordt geen productlancering verwacht, maar wel richtinggevende uitspraken. De focus ligt op verdere institutionele integratie, regulering en het aantrekken van developers naar de XRPL.

Ripple positioneert XRP als schakel tussen TradFi en blockchain. Door onderwerpen als ETF’s, DeFi en stablecoins samen te brengen, schetst het bedrijf een beeld van een ecosysteem dat volwassen wordt en zich voorbereidt op bredere adoptie.

XRP Community Day 2026 fungeert daarmee minder als een korte marketingstunt en meer als een concrete statusupdate. Voor de community biedt het inzicht, voor traders extra context en hoop, en voor developers een blik op waar de XRPL zich de komende jaren naartoe beweegt.

Voordat altcoins weer stijgen, is het verstandig om te investeren in crypto presales. Deze jonge projecten bieden diverse voordelen en beloningen. Heb jij de pump van meme coins als DOGE en WIF gemist? Neem je wraak op de markt met Maxi Doge ($MAXI).

Beste alternatief voor Ripple?

Maxi Doge ($MAXI) is de ultieme persoonlijkheidsstoornis verpakt in een token. $MAXI fluistert niet over charts, hij schreeuwt en domineert ze. Gesmeed door leverage, grootgebracht op groene candles en aangedreven door cafeïne en waanzin. $MAXI is voor traders die DOGE, SHIB en PEPE misten en weigeren dat nog een keer te laten gebeuren.

Dit is de Maxi Doge presale. Geen logica, geen slaap, alleen overtuiging. MAXITREN 9000 ontgrendelt je green candle focus. Proof of Workout en Proof of Winning vervangen Proof of Whatever. Zoek je rust, ga weg. Zoek je chaos, memes en pure dopamine? Maxi Doge is al aan het liften zonder jou.

Nu naar de Maxi Doge presale