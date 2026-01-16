Ripple stopt $150 miljoen in LMAX Group en koppelt RLUSD dieper aan de institutionele markt. Dat is direct interessant voor de XRP koers. Wat gaat Ripple doen na deze stap en wat is de XRP verwachting richting eind januari.

Waarom dit Ripple nieuws positief is voor de XRP koers

Ripple en LMAX kondigen een meerjarige samenwerking aan. Daarbij wordt RLUSD een vaste bouwsteen binnen het handelsnetwerk van LMAX. Ripple legt daar $150 miljoen financiering bij om groei te versnellen. Dat is geen klein marketingpraatje, maar een echte deal met geld op tafel.

We’re partnering with @LMAX to accelerate institutional stablecoin adoption and cross-asset mobility.$RLUSD will be integrated as core collateral across LMAX’s global marketplace — unlocking cross-collateral efficiencies across crypto and traditional markets. https://t.co/5Q34wIbYZV — Ripple (@Ripple) January 15, 2026

Voor de markt is dat vaak een signaal. Ripple blijft niet alleen praten over “institutions”, maar bouwt ook echt routes waar instellingen op kunnen rijden. Als dat lukt, kan het sentiment rond XRP snel meebewegen. Zeker in een fase waarin de markt extra gevoelig is voor adoptie nieuws. Ook was er gisteren nog een grote doorbraak voor XRP dankzij hun nieuwe CSSF licentie.

RLUSD als onderpand bij LMAX is een praktische stap

LMAX is een handelsplatform waar vooral grote partijen zitten. Denk aan banken, brokers en buy side partijen. In deze samenwerking wordt RLUSD gebruikt als onderpand en settlement asset. Dus niet alleen “je kunt het traden”, maar “je kunt het gebruiken om posities te openen en af te rekenen”.

Dat gaat verder dan spot crypto. Het gaat ook om perpetual futures en CFD’s, en zelfs bepaalde FX producten. Het voordeel is duidelijk dat je met een stablecoin sneller kunt schakelen dan met traditionele fiat. Geen banktijden. Geen wachtrijen. Gewoon 24/7 kunnen bewegen, zoals de cryptomarkt al jaren werkt.

Zo komt adoptie Ripple stablecoin sneller op gang

Een stablecoin groeit niet door mooie woorden, maar door gebruik. Ripple kiest hier voor een slimme ingang. Niet eerst miljoenen retail gebruikers overtuigen, maar meteen een plek claimen waar instellingen al actief zijn.

JUST IN: Ripple will provide $150 million in financing as LMAX Group integrates RLUSD as collateral across its institutional trading venues. — WF (@WhaleFUD) January 15, 2026

LMAX krijgt er een stablecoin bij die als “core collateral” wordt neergezet. Dat helpt voor margin efficiency en snellere afwikkeling. Voor een institutionele partij is dat vaak belangrijker dan een hype op social media. Ook de custody kant wordt genoemd. RLUSD kan via LMAX Custody in gescheiden wallets worden bewaard. Dat is precies het soort zekerheid waar grote partijen op letten.

Ripple Prime maakt de brug compleet

De deal hangt ook samen met Ripple Prime. Dat is Ripple’s prime brokerage tak, met diensten zoals brokerage, krediet en custody. Door de koppeling met LMAX Digital kan een partij makkelijker handelen op een gereguleerde venue, met één set aan “rails” eromheen.

Dat kan marktfragmentatie verlagen. En het kan counterparty risk kleiner maken, omdat je niet telkens hoeft te schakelen tussen losse partijen. Dit is het soort infrastructuur waar instellingen warm voor lopen, juist omdat het saai en voorspelbaar is. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Hoeveel kan XRP koers waard worden?

LMAX rapporteerde voor 2025 een institutioneel handelsvolume van $8,2 biljoen. Dat betekent niet dat RLUSD dit volume ineens pakt. Maar het laat wel zien hoe groot de snelweg is waar RLUSD nu naast komt te liggen.

Als RLUSD op meerdere plekken als onderpand werkt, wordt het voor andere platforms ook interessanter. Dat netwerk-effect is waar de waarde op lange termijn zit. Niet in één koerspiek, maar in het feit dat “Ripple en RLUSD” een vaste optie wordt in institutionele workflows.

XRP koersverwachting: kan $3 eind januari realistisch zijn?

De vraag of XRP eind januari $3 aantikt, hangt vooral af van twee dingen. Pakt de markt dit nieuws op als start van een grotere adoptiegolf, of blijft het bij een headline? En hoe reageert de koers technisch rond $2,32 en $2,69.

Als XRP boven $2,32 uitbreekt met overtuigend volume, kan $3 snel dichterbij komen. Maar als de markt eerst wil zien dat RLUSD op LMAX echt tractie krijgt, kan XRP ook een periode zijwaarts gaan. Dit nieuws is bullish voor het verhaal, maar de koers wil bevestiging. Ondanks dat blijft de Ripple verwachting voor de lange termijn positief.

