Ripple heeft in Luxemburg een voorlopige EMI goedkeuring gekregen van toezichthouder CSSF. Monica Long noemt het weer een “licensing win”. En de markt kijkt meteen naar de XRP koers. Want wat gaat Ripple doen als Europa nu echt open ligt? En wat betekent dit voor de XRP verwachting op korte en lange termijn?

Monica Long zet de toon met licenties en schaalvergroting

Monica Long maakt het nieuws groter dan alleen “weer een vergunning” Ze zegt eigenlijk: Ripple bouwt al een jaar lang aan een stapel licenties in grote financiële hubs. Singapore, Dubai, de EU en het VK komen voorbij. En in de VS is er nog een traject dat loopt. Haar boodschap is dat met een groot licentie portfolio Ripple sneller nieuwe klanten kan aansluiten. Zij komen aan boord, Ripple regelt de rest.

The licensing wins continue! Over the past year, Ripple has secured new licenses across major financial hubs – Singapore, Dubai, the EU, and the UK — plus a pending U.S. OCC banking charter. Why does it matter? Our licensing portfolio of 75+ enables us to serve more customers,… https://t.co/LBY6fZaDNn — Monica Long (@MonicaLongSF) January 14, 2026

Dat klinkt als marketing, maar het raakt een echt pijnpunt. Banken en grote betaalpartijen willen geen vaag verhaal. Ze willen regels. Ze willen toezicht. En ze willen een partij die het proces al vaker heeft gedaan. Ook in de VS maakt Ripple stappen door een verzoek in te dienen bij de SEC na Clarity Act plannen.

Iedereen kijkt naar Europa, maar de XRP koers wil bewijs

Op de weekgrafiek zie je dat XRP nu rond de $2,09 beweegt. Dat niveau is belangrijk, omdat het vaak een kantelpunt is tussen ‘range’ en ’trend’. De koers heeft eerder hoger gestaan, maar is daarna weer teruggezakt. Dat betekent dat kopers nog niet volledig de controle hebben.

Qua momentum is het gemengd. De RSI staat rond 44. Dat is niet oververhit. Het voelt eerder als rustig herstel. De MACD staat nog onder nul en blijft negatief. Dat zegt meestal dat het lange momentum nog niet echt is omgedraaid. Het goede nieuws is dat zulke fases juist de basis kunnen zijn voor een nieuwe move, als er een trigger komt. Ondanks de zwakke MACD en RSI ziet de XRP verwachting voor de lange termijn er positief uit.

Wat gaat Ripple doen met de CSSF licentie in Luxemburg?

De CSSF goedkeuring gaat om een Electronic Money Institution licentie. In normale taal is dat een stap waarmee Ripple straks gereguleerde betaaldiensten kan aanbieden, binnen Europese regels. Dit is nog “voorlopig”, dus geen eindstation. Maar het is wel een duidelijke groene vlag richting een volledige licentie.

Luxemburg is hiervoor logisch. Het land is een grote financiële hub in Europa. En als Ripple daar straks volledig onder toezicht valt, kan het makkelijker uitbreiden binnen de EU. Dat is ook precies waar Ripple op hint. Het opschalen van Ripple Payments in Europa, met infrastructuur die past bij grote instellingen.

XRP koersverwachting draait om duidelijkheid en echte adoptie

De kans op institutionele adoptie groeit als regels duidelijk zijn. Dat is het hele punt van dit soort vergunningen. Grote partijen stappen pas in als ze weten waar ze aan toe zijn. Europa werkt al langer aan een strak kader voor crypto en digitale assets. Daardoor durven bedrijven sneller van een test naar echte uitrol te gaan.

Ripple koppelt dit nieuws ook aan schaal. Ze wijzen op 75+ licenties en registraties wereldwijd. En ze noemen een groot totaal volume dat ze al verwerkt hebben. Het idee is duidelijk: “we zijn niet nieuw, we draaien al mee.” Als dat vertrouwen groeit, kan dat op termijn ook het gebruik van XRP ondersteunen. Niet omdat het “moet”, maar omdat markten graag meebewegen met partijen die makkelijker mogen opereren. De komende tijd gaan we zien of XRP een plek krijgt in het lijstje met welke crypto’s gaan stijgen.

Hoeveel kan Ripple waard worden?

Op de Auto Fibonacci Extension staan een paar niveaus die traders vaak serieus nemen. Rond $3,59 ligt de 1.618 zone. Daarna komt rond $4,63 de 2.618 zone. En rond $5,67 zit de 3.618-zone. Dat maakt $5 technisch gezien een logisch doel tussen die hogere zones.

Maar er zit een voorwaarde aan. XRP moet eerst laten zien dat het weer omhoog kan blijven bouwen. De zone rond $2 is daarbij de basis. Daarboven ligt weerstand rond ongeveer $2,22 tot $2,27 op de chart. Pas als de koers daar doorheen breekt en daarna niet meteen terugvalt, wordt het pad richting $3,59 realistischer. En als dat lukt, dan wordt $5 ineens een scenario dat mensen serieus gaan prijzen.

