Ripple nieuws: nieuwe funding structuur voor 2026

Ripple kondigde op 26 februari 2026 een grote verandering aan in de manier waarop het XRPL ecosysteem wordt gefinancierd. Het bedrijf heeft sinds 2017 meer dan $550 miljoen geïnvesteerd in het XRP Ledger. Dit geld ging naar subsidies, hackathons, partnerships en groeiprogramma’s. In totaal kregen bijna 200 projecten wereldwijd steun.

Tot nu toe liep het grootste deel van de funding via Ripple zelf, zoals de XRPL Grants. Vanaf 2026 verschuift dat model. Onafhankelijke organisaties, regionale hubs en venture partners krijgen nu een grotere rol. Benieuwd welke crypto gaat stijgen door dit soort ontwikkelingen? Het draait steeds meer om ecosystemen met echte toepassingen.

The XRP Ledger builder ecosystem is entering a new phase. Learn what’s changing and how to get involved: https://t.co/BMg1LRAHZe Since 2017, more than $550M has been deployed into XRP Ledger ecosystem initiatives supporting projects worldwide. In 2026, the focus expands to a… — Ripple (@Ripple) February 26, 2026

Wat zijn de nieuwe programma’s?

Ripple lanceert meerdere initiatieven om het ecosysteem breder te ondersteunen:

FinTech Builder Program – gericht op startups die financiële toepassingen bouwen op XRPL. Denk aan stablecoin betalingen, kredietinfrastructuur en gereguleerde diensten. Deelnemers krijgen begeleiding van productontwerp tot marktlancering.

– gericht op startups die financiële toepassingen bouwen op XRPL. Denk aan stablecoin betalingen, kredietinfrastructuur en gereguleerde diensten. Deelnemers krijgen begeleiding van productontwerp tot marktlancering. XAO DAO – een gedecentraliseerde organisatie waar de community zelf beslist over de verdeling van middelen via microsubsidies en stemrondes.

– een gedecentraliseerde organisatie waar de community zelf beslist over de verdeling van middelen via microsubsidies en stemrondes. XRP Asia – een nieuwe regionale hub voor de groeiende builder community in de regio Azië Pacific.

– een nieuwe regionale hub voor de groeiende builder community in de regio Azië Pacific. UDAX uitbreiding – het University Digital Asset Xcelerator breidt in 2026 uit naar de University of Oxford en Fundação Getulio Vargas in São Paulo, na een succesvolle start bij UC Berkeley.

Grote venture capital partijen zoals Pantera, Dragonfly en Franklin Templeton steunen het ecosysteem ook steeds actiever. Zij investeren in startups en verbinden XRPL bouwers met wereldwijde netwerken. Wie overweegt om te handelen op een betrouwbare crypto broker doet er goed aan deze ontwikkelingen in de gaten te houden.

Hoeveel kan Ripple waard worden door ecosysteemgroei?

De grote vraag is: kan deze investering de XRP koers beïnvloeden? Op het moment van schrijven schommelt XRP rond de $1,40. De munt verloor de afgelopen maand zo’n 28% in waarde na een piek van $3,66 eind 2025.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Ecosysteemgroei vertaalt zich niet direct naar een hogere koers. Maar meer bouwers, meer toepassingen en meer institutionele betrokkenheid vergroten wel het langetermijn nut van het netwerk. Een XRP ETF heeft inmiddels ruim $1,1 miljard aan instroom aangetrokken sinds medio november. Dat wijst op groeiend institutioneel vertrouwen.

Toch zijn er risico’s. Exchange reserves van XRP stegen recent met ruim 10%, wat kan duiden op verkoopdruk. Tegelijkertijd daalde de uitstroom van grote wallets flink. De markt bevindt zich in een onzekere fase. Bekijk de XRP verwachting voor een uitgebreidere analyse.

Wat kan de XRP koers verwachten?

Ripple zet met deze gedistribueerde funding structuur een duidelijke stap richting een volwassener ecosysteem. Het bedrijf geeft de controle deels uit handen aan de community en onafhankelijke partners. Dat is positief voor de geloofwaardigheid van het netwerk op lange termijn.

Of de XRP koers hier op korte termijn van profiteert, hangt af van bredere marktomstandigheden en de snelheid waarmee nieuwe projecten daadwerkelijk live gaan. Voor beleggers die geloven in de fundamenten van XRPL biedt deze ontwikkeling een interessant signaal. De komende maanden zullen uitwijzen of het ecosysteem deze belofte ook waarmaakt.