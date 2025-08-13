De Ripple koers is sinds november met 550% gestegen. De koers staat op $3,28, na een stijging van 5,28% sinds gisteren. Analisten Gert van Lagen en Patrick Riley zien zelfs een koersdoel van $30 tot $34 in 2026. Zij baseren zich op een technisch patroon en de toenemende institutionele adoptie van XRP.

Technisch patroon wijst op lange termijn doorbraak

Van Lagen ziet in de grafiek een zogeheten double bottom die zich over zeven jaar heeft gevormd. Dit is een klassiek omkeerpatroon dat vaak leidt tot sterke koersstijgingen. In combinatie met de 2.00 Fibonacci-extension komt zijn koersdoel uit op $34 halverwege 2026. Hij vergelijkt de huidige fase met 2014–2017, toen XRP na een lange accumulatie periode een parabolische stijging maakte.

$XRP [2W] – Ripple is ready to rip. The 7-year double bottom has broken out at ❌

The neckline was successfully retested at 🔵 ATH cleared — first target near ~$34, at 2.00 fib. extension of double bottom. –> Compare with 2014-2017 setup pic.twitter.com/aVk0lxp03O — Gert van Lagen (@GertvanLagen) August 11, 2025

Ook Riley noemt XRP een “must-have” in deze bullmarkt en ziet $30 als een realistisch doel. Beiden wijzen op eerdere rally’s waarin XRP in korte tijd met meer dan 1.000% steeg. De huidige opwaartse trend past volgens hen in hetzelfde plaatje, zeker nu de markt meer richting institutionele investeerders beweegt. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

A Special Message for the $XRP community. pic.twitter.com/FvoeZVE5xH — Patrick L Riley (@Acquired_Savant) August 12, 2025

Institutionele adoptie versterkt Ripple verwachting

Een van de redenen voor de positieve Ripple verwachting is de groeiende rol van XRP in internationale betalingen. Steeds meer banken en betalingsverwerkers integreren de XRP Ledger voor snelle en goedkope grensoverschrijdende transacties.

🚨 On August 18th (In 5 days), the XRP Ledger will unlock $228 trillion in institutional real estate through the XRP Ledger Asset Program. RealFi’s institutional real estate solution enables organizations of all sizes to issue Real Estate Tokens directly on the XRP… pic.twitter.com/HisfypRwyw — RealFI (@RealFITeam) August 13, 2025

Daarnaast speelt het vooruitzicht van een spot XRP ETF in 2025 een belangrijke rol. Analisten verwachten dat een goedkeuring in de VS de vraag flink kan aanjagen. In Canada, Brazilië en Europa bestaan dergelijke producten al en in de VS is sinds kort een futures-ETF op XRP beschikbaar. Dit vergroot de toegang voor grote beleggers.

Kritiek op hoge waardering

Niet iedereen is overtuigd dat XRP zonder correctie richting $30 kan gaan. De XRP Ledger heeft momenteel een marktkapitalisatie van ongeveer $190 miljard, maar de totale waarde vergrendeld (TVL) is slechts $85 miljoen. Dit grote verschil kan volgens critici wijzen op overwaardering.

Bovendien staat ruim 95% van het totale aanbod in de plus. Historisch gezien leidt dat vaak tot winstnemingen en flinke terugvallen. Mocht de markt draaien, dan kan dat voor extra druk op de prijs zorgen.

Rol van regelgeving en rechtszaken

De recente afronding van de langdurige rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse SEC heeft veel onzekerheid weggenomen. Met de juridische horde achter zich kan Ripple zich volledig richten op uitbreiding en nieuwe samenwerkingen. Dit kan het vertrouwen van beleggers verder vergroten en de weg vrijmaken voor nieuwe koersdoelen.

Now that the SEC vs Ripple circus is finally over, it’s time to announce one of the 1700 NDAs, this one : pic.twitter.com/SwsM71cZjb — {x} (@unknowDLT) August 11, 2025

Regelgevende duidelijkheid is belangrijk. Als de VS en andere grote markten een stabiel kader neerzetten voor crypto, kan dat de institutionele instroom versnellen. Voor XRP kan dat het verschil maken tussen een zijwaartse fase en een nieuwe sterke stijging.

Vooruitblik Ripple koers

Met de huidige opwaartse trend, sterke technische signalen en toenemende adoptie lijkt de kans reëel dat de Ripple koers in de komende jaren nieuwe hoogtepunten bereikt. Toch blijft het risico op correcties aanwezig, vooral gezien de huidige waardering en het hoge percentage winstgevende posities.

Mocht een spot ETF in de VS worden goedgekeurd en de vraag vanuit banken en fintechs verder toenemen, dan kan de XRP koers inderdaad richting de $30 tot $34 gaan. Maar zonder nieuwe use cases of een toename in on-chain activiteit, kan het lastig worden om deze niveaus vast te houden.

Voor nu staat XRP er technisch en fundamenteel sterk voor, maar de komende kwartalen zullen bepalen of de huidige Ripple koersverwachting werkelijkheid wordt of dat beleggers eerst door een nieuwe correctie heen moeten.

Nieuwe altcoin met snelgroeiende community

Nu XRP volgens analisten Gert van Lagen en Patrick Riley klaar is voor een flinke pump is het een interessant moment om te kijken naar een nieuwe altcoin die een snel groeiende community heeft. Waar veel investeerders op zoek zijn naar snelle winsten bij coins met een unieke gebruikstoepassing is TOKEN6900 ($T6900) juist het tegenovergestelde.

new jeans advert looking fly pic.twitter.com/W0C2TofhAq — Token6900 (@Token_6900) August 12, 2025

Het project $T6900 zit nog in de presale, maar het heeft in een korte tijd al rond de $2 miljoen opgehaald. Het project belooft geen snelle winsten en is ook niet van plan om iets te ontwikkelen. Het richt zich op de investeerders die het financiële systeem, maar chaotisch vinden en daarvan genieten. Het enige wat vroege investeerders kunnen doen is hun $T6900 tokens staken.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $T6900 tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort ook weer een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de TOKEN6900 presale