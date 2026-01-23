De XRP koers beweegt vandaag rond een belangrijk punt. De zone tussen $1,90 en $2,00 wordt al weken gezien als cruciale steun. Zolang die standhoudt, blijft het grotere plaatje intact. Veel traders kijken daarom extra scherp naar wat Ripple hier laat zien.

Binnen het laatste Ripple nieuws valt op dat de verkoopdruk beperkt blijft. Ondanks onrust op de hele markt zakt XRP niet hard weg. Dat wijst erop dat kopers bereid blijven om deze niveaus te verdedigen.

XRP koers blijft hangen rond beslissende zone

De huidige price action voelt gespannen, maar niet zwak. De XRP koers test de onderkant van zijn recente range, zonder echt door te zakken. Dat gebeurt vaak in fases waarin de markt zich voorbereidt op een volgende beweging.

Whales spelen hier een duidelijke rol. Grote wallets blijven actief rond dit niveau en laten zien dat er interesse is. Dat zorgt voor rust, zelfs wanneer kleinere beleggers twijfelen. Met een market cap van $115,54B is er genoeg liquiditeit in de markt om zich staande te houden.

Ripple nieuws wijst op groeiende interesse

Kijk je naar het actuele Ripple nieuws, dan zie je dat de aandacht weer toeneemt. De juridische onzekerheid ligt achter ons en dat maakt ruimte voor nieuwe verhalen. Vooral institutionele partijen lijken Ripple opnieuw serieus te nemen.

Dat zie je terug in gesprekken over infrastructuur, betalingen en mogelijke ETF structuren. Ripple schuift steeds meer richting een volwassen positie binnen de markt.

Perplexity geeft aan dat XRP steeds vaker wordt gebruikt voor betalings- en liquiditeits oplossingen. Als deze adoptie blijft doorzetten kan dit voor meer volume zorgen die een stijging naar $10 mogelijk maakt.

XRP rally kan volgen bij overtuigende bounce

Gegevens van Cryptorank laten zien dat een stevige bounce vanaf deze zone het startschot kan zijn voor een nieuwe XRP rally. Veel technische traders zien $1,90 als het punt waar het sentiment kantelt.

Blijft XRP erboven, dan wordt het vertrouwen snel groter. Bij eerdere cycli zorgden dit soort fases vaak voor snelle bewegingen omhoog. Niet in één rechte lijn, maar wel met duidelijke hogere toppen.

XRP ETF blijft gespreksonderwerp

De mogelijke komst van een XRP ETF blijft een terugkerend thema. Hoewel er recent uitstroom was bij bestaande producten, bleef de koers opvallend stabiel. Dat wijst erop dat het aanbod goed wordt opgevangen.

🚨 RUMOR WATCH 🚨 Sources suggest JPMorgan Chase may be quietly building exposure to $XRP ahead of potential spot ETF approvals. If confirmed, this would mark a major shift in institutional positioning toward crypto infrastructure. pic.twitter.com/m3fNZ7cupi — Molly Elmore (@evelyn20168) January 22, 2026

Bitcoin ETF whales bepalen markt in 2026 en data laat zien dat ook de XRP ETF whales een groot deel van de markt bepalen. ETF ontwikkelingen zorgen vaak voor een ander soort vraag. Minder gericht op korte trades, meer op langere posities. Dat past bij de fase waarin XRP zich nu bevindt.

Perplexity ziet ruimte richting 2026

Volgens Perplexity ligt het potentieel van XRP verder vooruit. In de analyse wordt gesproken over een koers rond $10 richting 2026. Niet als snelle hype, maar als gevolg van meer adoptie en een gunstig marktklimaat.

Dat soort vooruitzichten trekt aandacht, zeker nu de markt zoekt naar duidelijke verhalen met langere adem. Ook ziet Perplexity dat de rechtzaken nu klaar zijn en dat meer ruimte geeft voor ontwikkeling. Ook al blijven regels verschillen per regio.

Crypto AI verandert manier van voorspellen

De opkomst van crypto AI verandert hoe voorspellingen tot stand komen. Modellen kijken niet alleen naar charts, maar ook naar data, gedrag en nieuwe cryptomunten die stijgen.

Dat levert soms verrassende scenario’s op. Voor XRP betekent dat dat oude aannames worden losgelaten. De focus verschuift naar gebruik, schaal en positionering binnen het financiële systeem.

De vraag wat gaat Ripple doen speelt bij veel beleggers. Het bedrijf lijkt zich te richten op verdere samenwerking met financiële partijen. Dat soort stappen zie je vaak pas later terug in de koers. Tegen de tijd dat het zichtbaar wordt, is een groot deel van de beweging al geweest.

XRP voorspelling 2026 blijft onderwerp onder traders

De XRP voorspelling voor 2026 ligt nog niet vast, maar het sentiment is merkbaar veranderd. Twijfel maakt langzaam plaats voor optimisme en hogere verwachtingen.

Zeker als de markt van de beste altcoins als geheel weer aantrekt. Zolang de huidige steunzone standhoudt, blijft dat verhaal overeind met ruimte voor een stijging naar $10. Breekt die, dan wordt het plaatje opnieuw bekeken.

