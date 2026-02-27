XRP rally aangedreven door explosieve koopactiviteit

De XRP koers maakte op 25 februari 2026 een sprong van 6% naar $1,42. De aanleiding: een explosie in retail koopactiviteit. Exchange Bitrue meldde dat het koopvolume van particuliere beleggers tussen 23 en 24 februari met 212% steeg. Kopers waren meer dan twee keer zo actief als verkopers.

Die verhouding is opvallend. In de spotmarkt overtrof de vraag het aanbod met een ratio van 2:1. Dit wijst op echte accumulatie en niet op speculatie via hefbomen. De stijging kwam nadat traders in midden februari voor $1,93 miljard aan verliezen realiseerden. Dat soort “shakeouts” gaat historisch vaak vooraf aan een sterker herstel. Bekijk de uitgebreide XRP verwachting voor meer context.

As long-time #XRP supporters, we sat down with @Coindesk to share our observations on a sharp surge in XRP spot activity between Feb. 23–24, with retail purchase volumes rising 212% and outpacing sell orders by more than two-to-one Stay tuned as we continue to gear up for our… pic.twitter.com/aa83osmilC — Bitrue (@BitrueOfficial) February 27, 2026

Ripple nieuws: XRP ETF trekt $1,1 miljard aan

Een belangrijk signaal in het laatste Ripple nieuws is de groei van XRP ETF’s. Sinds de lancering medio november 2025 trokken deze fondsen ruim $1,1 miljard aan netto vermogen aan. Dat is opmerkelijk, want Bitcoin ETF’s laten juist uitstroom zien dit jaar.

Dit duidt op een rotatie binnen crypto allocaties. Institutionele beleggers verschuiven kapitaal richting XRP, terwijl ze Bitcoin posities afbouwen. De combinatie van sterke retail vraag en institutionele instroom kan de beschikbare hoeveelheid XRP op exchanges verkleinen. Bitrue voorspelt zelfs een mogelijke “supply squeeze” in Q2 2026.

Waarom stijgt Ripple in een dalende markt? De reden ligt in deze samenloop van factoren:

Retail koopvolume steeg 212% in twee dagen

Spot kopers overtreffen verkopers met 2:1

XRP ETF instroom van $1,1 miljard sinds november

XRP whales en institutionele partijen accumuleren stil

Claude AI analyse: XRP koers verwachting maart 2026

Op basis van de huidige marktdata schat Claude AI de kans op een XRP koers boven $2 in maart op gematigd positief, maar een directe doorbraak naar $3 vereist meerdere factoren. De steun rond $1,40 moet standhouden. Een doorbraak boven de weerstand van $1,45 opent de weg naar $1,60 tot $1,80 op korte termijn.

Voor $3 in maart moet er een bredere marktomkeer plaatsvinden, gecombineerd met positief regelgevingsnieuws zoals de CLARITY Act. De kans hierop is reëel maar niet gegarandeerd. XRP whales verminderden hun uitstroom van 33,5 miljoen XRP in december naar bijna nul recent, wat duidt op positionering voor een grotere beweging.

Belangrijk: koersverwachtingen bieden geen zekerheid. Crypto blijft een volatiele markt en een terugval onder $1,37 zou het huidige patroon ongeldig maken.

Meme coins als aanvulling: Maxi Doge ($MAXI)

Terwijl beleggers de XRP markt in de gaten houden, groeit ook de interesse in speculatieve tokens. Maxi Doge ($MAXI) haalde inmiddels meer dan $4,5 miljoen op in de presale. Het project richt zich op de meme cultuur met een gespierde Doge mascotte en biedt staking met een APY van 67%.

MAXI is een token met een hoog risicoprofiel en geen traditionele functionaliteit. Het is puur gericht op community en speculatie. Alleen geschikt voor beleggers die bewust risico nemen met een klein deel van hun portefeuille.

