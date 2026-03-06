Ripple Prime integreert Coinbase crypto futures

Ripple maakte op 5 maart 2026 bekend dat institutionele klanten via Ripple Prime nu toegang hebben tot het volledige aanbod van Coinbase Derivatives. Het gaat om futures op Bitcoin, Ethereum, Solana en XRP. De contracten worden afgewikkeld via Nodal Clear, een Amerikaans clearinghouse onder toezicht van de CFTC.

Ripple Prime ontstond na de overname van Hidden Road Partners voor $1,25 miljard. Het platform verwerkte in 2025 meer dan $3 biljoen aan handelsvolume. Met deze integratie kunnen institutionele beleggers nu crypto futures verhandelen zonder het Ripple ecosysteem te verlaten.

Het aanbod bevat onder andere nano Bitcoin en nano Ethereum futures. Dit zijn kleinere contracten waarmee instellingen met minder kapitaal posities kunnen innemen. Dat verlaagt de drempel voor hedgefondsen en vermogensbeheerders om in te stappen.

🚨 JUST IN: RIPPLE INTEGRATES COINBASE CRYPTO FUTURES INTO RIPPLE PRIME Institutional clients on Ripple Prime can now trade crypto futures listed on Coinbase Derivatives, including Bitcoin, Ethereum, Solana, and XRP, as Ripple expands its institutional brokerage. pic.twitter.com/YJy3zxDins — Coin Bureau (@coinbureau) March 6, 2026

Wat betekent dit Ripple nieuws voor de XRP koers?

De XRP koers staat op 6 maart 2026 rond $1,35. Dat is ruim 60% lager dan de piek van $3,65 in juli 2025. Ondanks positief Ripple nieuws blijft de koers onder druk door zwak marktsentiment en macro economische onzekerheid.

Toch kan de Coinbase integratie op termijn een positief effect hebben. Meer gereguleerde futures handel trekt institutioneel kapitaal aan. Dat vergroot de liquiditeit en kan bijdragen aan een stabielere XRP rally. Wie overweegt in te stappen kan kijken naar welke crypto gaat stijgen op basis van fundamentele ontwikkelingen.

De XRP ETF’s trokken in de eerste dagen van maart 2026 al bijna $7 miljoen aan instroom. In februari was dat $58 miljoen. Die groei wijst erop dat grote partijen XRP niet hebben afgeschreven, ondanks de dalende koers.

ChatGPT voorspelt XRP koers: haalt Ripple de $2?

ChatGPT schat de XRP koers voor eind maart 2026 in op $1,60 tot $1,85. De psychologische grens van $2 blijft daarmee voorlopig buiten bereik. Voor heel 2026 is het AI model optimistischer: in het basisscenario verwacht ChatGPT een koers tussen $2,50 en $3,50.

Twee factoren zijn volgens ChatGPT cruciaal voor een doorbraak boven $2:

Aanhoudende instroom in de XRP ETF van institutionele beleggers

Een bredere opleving van de crypto markt richting een risk on omgeving

Zonder die katalysatoren blijft XRP waarschijnlijk vastzitten in een smalle bandbreedte. Het is belangrijk om te benadrukken dat AI voorspellingen geen garantie bieden. De crypto markt blijft onvoorspelbaar en beleggers moeten altijd eigen onderzoek doen.

Wat kunnen beleggers verwachten van XRP?

De integratie van Coinbase futures op Ripple Prime is een concrete stap richting institutionele adoptie. Het vergroot de toegankelijkheid van gereguleerde crypto exchanges voor professionele handelaren. Of dit voldoende is om de XRP koers richting $2 te duwen, hangt af van het bredere marktsentiment en de ETF instroom in de komende weken.

Beleggers die de XRP verwachting volgen, doen er goed aan zowel de macro ontwikkelingen als Ripple’s groeiende infrastructuur in de gaten te houden. De fundamenten worden sterker, maar de markt moet meewerken voor een echte XRP rally.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in crypto.