De XRP koers staat al weken onder lichte druk. Dat zorgt bij veel traders voor twijfel, maar on-chain data schetst een ander beeld. Volgens recente cijfers van Santiment bevindt XRP zich op dit moment juist in een zone die historisch juist kansen biedt. Die conclusie is gebaseerd op de zogeheten MVRV ratio. Een indicator die vaker opduikt vlak voordat markten draaien.

Ethereum koers volgt hetzelfde patroon

Ook de Ethereum koers laat een vergelijkbare situatie zien. Ondanks een vlakke tot zwakke price action wijst de onderliggende data niet op uitputting, maar op onderwaardering.

Ethereum beweegt mee met het grotere sentiment, maar lijkt fundamenteel sterker te staan dan de koers daadwerkelijk laat zien. De huidige Ethereum verwachting laat zien dat met deze daadwerkelijke waardering de koers rond het gebied van $3300 beweegt.

Wat de MVRV ratio precies laat zien

De MVRV ratio vergelijkt de huidige marktwaarde met de waarde waarop coins voor het laatst zijn verplaatst. Makkelijk gezegd laat het zien of recente kopers gemiddeld winst of verlies hebben.

Wanneer de ratio negatief wordt, staan veel nieuwe beleggers onder water. Dat is historisch gezien vaak het moment waarop verkoopdruk afneemt.

30 dagen MVRV geeft duidelijk signaal

Een negatieve MVRV betekent dat de markt pijn voelt. Dat klinkt negatief, maar in eerdere cycli bleek dit juist een fase waarin sterke handen beginnen op te bouwen.

Zodra verkoopbereidheid afneemt en vraag toeneemt, kan een snelle verschuiving volgen. De 30 dagen MVRV voor zowel XRP als Ethereum staat momenteel onder nul. Dat plaatst beide coins in de zone die Santiment als ondergewaardeerd bestempelt.

Bij XRP ligt de ratio rond -5%. Ethereum zit daar zelfs nog iets onder. Dat wijst op meer capitulatie onder korte termijn kopers. Bij BTC zijn er vergelijkbare momenten gezien van stijgingen als de MVRV onder water stond.

Wat gaat Ethereum doen bij herstel

De vraag wat gaat Ethereum doen wordt steeds relevanter nu de markt stabiliseert. In eerdere gevallen leidde een negatieve MVRV vaak tot een herstel binnen een paar weken. Ethereum reageert snel zodra liquiditeit terugkeert.

Zeker richting het einde van een correctie neemt de volatiliteit toe. Naast data speelt ook Ripple nieuws een rol. De afgelopen maanden lag de focus minder op prijs en meer op adoptie en regelgeving.

🚨 BOOOOOOOOOOOOOOM 🚨 Ripple is partnering with Jeel Movement, the innovation arm of $130B Riyad Bank, to explore blockchain use cases. Bullish for #XRP 🚀 pic.twitter.com/VEWyhXfylh — Amonyx (@amonyx) January 26, 2026

Riyad Bank met $130 miljard kiest XRP en dat zorgt voor een sterker fundament. Wanneer sentiment draait, kan dat effect versterken en ervoor zorgen dat de XRP koers doorstijgt.

In eerdere marktfasen, waaronder begin 2023 en eind 2020, dook de MVRV ratio vergelijkbaar diep weg. In beide gevallen volgde binnen korte tijd een stevige rally voor de beste altcoins. Niet elke keer leidt dit direct tot een explosie, maar het is vaak het einde van een zwakke fase.

Crypto verwachting voor Q1

De hele crypto verwachting verschuift langzaam. In plaats van angst overheerst voorzichtig optimisme. Traders kijken minder naar dagbewegingen en meer naar positionering. Wanneer sentiment neutraal wordt en data positief blijft, ontstaat ruimte voor versnelling.

Op basis van eerdere cycli en huidige data van Santiment worden voorzichtig hogere niveaus genoemd. Voor XRP ligt een beweging richting $3 tot $4 opnieuw op tafel. Voor Ethereum wordt gekeken naar $4000 als eerste serieuze testzone.

BULLISH: Ethereum Transaction Fees Drop To Their Lowest Level Since May 2017 – Glassnode Median $ETH Transaction Fees Are Now Below $0.0002 For Comparison:

Solana: ~$0.001

Polygon: ~$0.01

BSC: ~$0.05 High Network Activity, Low Transaction Costs. pic.twitter.com/rUqSiskr09 — Crypto Patel (@CryptoPatel) January 27, 2026

Vooral wanneer de markt in februari aantrekt door de lage transactiekosten die nu concurreren met andere netwerken. Belangrijk is dat deze fase weinig spektakel kent. Dat is juist wat het interessant maakt. Grote bewegingen ontstaan eigenlijk nooit wanneer iedereen enthousiast is. Vaak begint het wanneer twijfel overheerst en data stilletjes verbetert.

