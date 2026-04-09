Ripple nieuws: Afrika groeit 52% in on-chain volume

Sub-Sahara Afrika ontving tussen juli 2024 en juni 2025 meer dan $205 miljard aan on-chain waarde. Dat is een groei van 52% ten opzichte van het jaar ervoor, waarmee de regio tot de snelst groeiende crypto markten ter wereld behoort. Nigeria alleen al was goed voor $92 miljard en vier Afrikaanse landen staan inmiddels in de top 20 van de Global Crypto Adoption Index.

Ripple publiceerde op 8 april een uitgebreide landenanalyse van de Afrikaanse cryptoregulering. Acht landen hebben inmiddels specifieke wetgeving ingevoerd. Zuid-Afrika loopt voorop sinds juni 2023, Nigeria classificeerde digitale assets formeel onder de Investments and Securities Act 2025 en Kenia tekende in oktober 2025 een VASP wet. Die regelgevende duidelijkheid maakt het continent aantrekkelijk voor partijen die zich afvragen welke crypto gaat stijgen door echte adoptie.

— Ripple (@Ripple) April 7, 2026

Wat gaat Ripple doen in Afrika? RLUSD en custody als speerpunt

Ripple is al actief op het continent via meerdere partnerschappen. De Ripple stablecoin RLUSD wordt gedistribueerd via Chipper Cash, VALR en Yellow Card, waarmee zowel retail als institutionele gebruikers in meer dan 20 landen worden bereikt. Daarnaast tekende Ripple een custody deal met Absa Bank, een van Afrika’s grootste financiële instellingen met activiteiten in 12 landen.

In Kenia loopt een pilot met Mercy Corps Ventures waarbij RLUSD wordt ingezet om droogtehulp sneller en transparanter te leveren dan via traditionele kanalen. Uit Ripple’s eigen onderzoek van 2026 blijkt dat 57% van financiële leiders de voorkeur geeft aan partners die custody, orkestratie en compliance als pakket aanbieden.

XRP koers verwachting: $500M treasury deal als katalysator

Voorlopig is Ripple’s Afrika strategie vooral een RLUSD en custody verhaal. Maar dat kan veranderen. Trident Digital Tech Holdings (NASDAQ: TDTH) kondigde aan tot $500 miljoen op te halen om een van de grootste zakelijke XRP treasuries ter wereld op te zetten. Het doel: liquiditeit bieden voor Afrikaanse grensoverschrijdende betalingen via Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL), met een uitrol gepland rond medio 2026.

“De gemiddelde kosten voor het versturen van $200 naar Sub-Sahara Afrika liggen op 8,9%. Dat is bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde,” aldus ons redactieteam. “ODL kan die kosten drastisch verlagen, maar dan moet er wel voldoende XRP liquiditeit beschikbaar zijn.”

Het continent verwerkt 70% van de wereldwijde $1 biljoen aan mobiel geld. Honderden miljoenen Afrikanen bewegen al dagelijks geld digitaal zonder bankrekening. Voor hen zijn stablecoins en crypto betalingen geen grote stap, maar simpelweg een snellere en goedkopere versie van wat ze al doen. Beleggers die via een crypto exchange willen inspelen op deze trend doen er goed aan de daadwerkelijke ODL uitrol in de gaten te houden.

Technische analyse: XRP koers test kritieke steun op $1,33

De weekgrafiek van XRP laat een duidelijk dalend trendkanaal zien sinds de piek rond $3,50 in juli 2025. De koers noteert op $1,3325 en bevindt zich ruim onder alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden. De 50 SMA staat op $2,23 en de 200 SMA op $1,81, wat een bearish structuur bevestigt.

Opvallend is dat XRP onder de Bull Market Support Band ($1,67 – $1,68) is gezakt. Historisch gezien fungeert deze band als scheidslijn tussen bull en bear territory. Zolang de koers hieronder sluit op weekbasis, blijft het technische plaatje zwak.

De gele trendlijnen vormen een dalende wig. Een uitbraak boven de bovenste lijn (rond $1,50 – $1,60) zou een eerste teken van herstel zijn. Aan de onderkant ligt directe steun rond $1,29 (het weeklow). Bij een doorbraak daaronder komt het $1,00 niveau in beeld als psychologisch en technisch steunniveau.

Positief is dat de koers de afgelopen weken een bodem lijkt te vormen rond $1,30 na een daling van meer dan 60% vanaf de top. Een eventueel herstel richting de 200 SMA op $1,81 zou een eerste serieuze weerstandstest worden. Pas daarboven opent de weg richting de $2,00 – $2,25 zone waar de 50 SMA als weerstand wacht.