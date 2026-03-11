Ripple koopt BC Payments voor Australische licentie

Ripple kondigde op 11 maart 2026 de overname aan van BC Payments Australia Pty Ltd. Het bedrijf verkrijgt hiermee een Australian Financial Services License (AFSL). De verwachte sluitingsdatum is 1 april 2026.

In plaats van zelf een vergunning aan te vragen bij toezichthouder ASIC koopt Ripple een bedrijf dat al een licentie heeft. Dat is sneller en geeft direct toegang tot de Australische markt. Met de AFSL kan Ripple Payments het volledige betalingsproces afhandelen: van onboarding en compliance tot valutawisseling en uitbetaling.

🚨 JUST IN: RIPPLE TO ACQUIRE BC PAYMENTS SECURING AUSTRALIAN FINANCIAL LICENSE Ripple will acquire BC Payments to obtain an Australian Financial Services License, enabling the firm to expand Ripple Payments platform and services across the Asia-Pacific region. pic.twitter.com/0isBtNraG4 — Coin Bureau (@coinbureau) March 11, 2026

Ripple werkt al samen met Australische bedrijven zoals Hai Ha Money Transfer, Caleb & Brown en Independent Reserve. Beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen houden dit soort ontwikkelingen scherp in de gaten.

Wat gaat Ripple doen in de regio?

De overname past in een bredere groeistrategie. Ripple meldde dat het betalingsvolume in de regio Azië en Stille Oceaan bijna verdubbelde in 2025. Het bedrijf verwerkte wereldwijd meer dan $100 miljard aan transacties over 60 markten.

Met deze deal stijgt het totaal aantal licenties van Ripple naar meer dan 75 wereldwijd. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf al goedkeuring voor een bankvergunning in de VS en een licentie in Luxemburg voor de EU. De Ripple stablecoin RLUSD heeft inmiddels een marktkapitalisatie van circa $1,6 miljard. Ripple neemt ook deel aan Project Acacia, een initiatief van de Reserve Bank of Australia gericht op digitale betaalinfrastructuur.

XRP koers: hoe reageert de markt?

Ondanks het positieve Ripple nieuws bleef de reactie op de XRP koers beperkt. XRP handelt op het moment van schrijven rond $1,38, een stijging van ongeveer 1% in 24 uur.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Technisch gezien zit XRP in een krappe zone. Steun ligt rond $1,30 en weerstand op $1,40. Een doorbraak boven $1,40 met volume zou ruimte geven richting $1,47 tot $1,50. Een daling onder $1,34 maakt een hertest van $1,30 waarschijnlijk. Wie de XRP verwachting voor eind maart wil inschatten moet ook rekening houden met macro factoren zoals de FOMC vergadering op 17 maart en het aanhoudende conflict in het Midden Oosten.

Wat kunnen XRP beleggers verwachten?

De overname van BC Payments versterkt de fundamentele positie van Ripple. Meer licenties betekent meer institutioneel vertrouwen en bredere adoptie van Ripple Payments. Toch vertaalt dit zich nog niet direct in koersbewegingen.

Voor eind maart hangt veel af van de bredere crypto markt. Ripple stijgt pas echt als het algehele sentiment draait. De CPI data van vandaag en de Fed vergadering volgende week worden daarin bepalend. Wie naast XRP ook andere kansen zoekt kan kijken naar opkomende crypto projecten die profiteren van een eventueel marktherstel.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Je kunt je inleg verliezen. Doe altijd zelf onderzoek.