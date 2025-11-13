Belangrijk Ripple nieuws: nieuwe XRP ETF producten zijn toegevoegd aan het DTCC register. Ook Dogecoin ETF producten hebben een notering op de handelslijst ontvangen. Welke gevolgen zal de lancering van al deze beursproducten hebben op de Ripple koers en Dogecoin koers?

XRP ETF en Dogecoin ETF in DTCC register: belangrijk Ripple nieuws?

Vandaag werd bekend dat zowel een XRP ETF als een Dogecoin ETF (beiden van Grayscale) aan het DTCC register zijn toegevoegd. De Depository Trust & Clearing Corporation, zoals DTCC voluit heet, is een Amerikaans centraal register en afwikkelinstelling voor financiële transacties.

Een registratie in dit register is de laatste stap voordat publieke handel van een beursproduct, zoals een crypto ETF, in de Verenigde Staten mogelijk is. Dit geeft aan dat de release van de ETF’s rondom deze tokens in een zeer vergevorderd stadium is en eigenlijk elk moment zou kunnen plaatsvinden.

🚨XRP AND DOGE ETF INCOMING! Grayscale’s $XRP and $DOGE ETFs have been added to the DTCC registry. pic.twitter.com/o9q2Lpv2yK — Coin Bureau (@coinbureau) November 13, 2025

Een crypto ETF wordt op traditionele handelsbeurzen aangeboden, en kan worden omschreven als de mogelijkheid om in te stappen op de koers van een cryptomunt, zonder dat je deze munten zelf in beheer hebt. De ETF aanbieder (in het geval van deze Dogecoin ETF en XRP ETF dus Grayscale) zorgt voor het beheer van de tokens en zal indien gevraagd ook tot uitkering overgaan.

Niet alleen Grayscale heeft de ambitie om meerdere crypto ETFs te lanceren. Grote spelers als Bitwise, Franklin Templeton en 21Shares willen met eenzelfde product komen. XRPC, de XRP ETF van Canary Capital gaat vandaag al live: in totaal zitten er 11 verschillende XRP ETF aanvragen in de pijplijn.

Grote gevolgen voor Ripple koers?

Voor de Ripple koers en die van Dogecoin kan de komst van ETF producten grote gevolgen hebben. De eerdere release van de Bitcoin en Ethereum ETFs heeft al laten zien dat er dankzij deze nieuwe beursproducten veel institutioneel geld richting de crypto sector vloeit.

Zo hebben alle Bitcoin ETFs gezamenlijk voor een inflow van $140 miljard gezorgd. De ETF producten van Ethereum zijn tezamen goed voor een kapitalisatie van $21 miljard.

Hoe hoog de inflow bij de nieuwe XRP ETF en Dogecoin ETF zal zijn, valt lastig in te schatten. JPMorgan projecteert tot $8 miljard instroom in het eerste jaar.

JPMorgan projects up to $8B in inflows into future $XRP ETFs within the first year. With only 3–5B $XRP available on exchanges, analysts warn this could trigger a major supply shock, potentially pushing prices far beyond current levels. 💥Institutional demand is building💥 pic.twitter.com/GXgTBOXQoN — XRP Update (@XrpUdate) November 12, 2025

Gezien de $150 miljard marktkapitalisatie van Ripple zou dit gaan om ruwweg 5% van de huidige waarde dat erbij komt. Dit is echter slechts een deel van het plaatje: een officiële lancering van XRP ETF producten zorgt er namelijk ook voor dat het vertrouwen van institutionele investeerders toeneemt. Dit zou traders die nu alleen in Bitcoin en Ethereum zitten ook richting XRP kunnen trekken. Bullish Ripple nieuws dus!

Gaat ook Dogecoin koers stijgen?

Wat betreft de Dogecoin ETF producten lijken analisten het nog lastiger te vinden een realistische voorspelling van de instroom te geven. Dat heeft alles te maken met het volatiele karakter van de token. Institutionele investeerders hebben in het verleden de meme coin geregeld links laten liggen, waardoor het moeilijk te zeggen is of een Dogecoin ETF een succes zal worden.

Wel kan een succesvolle lancering van een dergelijk beursproduct een groter effect hebben op de Dogecoin koers: de marktkapitalisatie van deze token ($26,6 miljard) is immers een stuk kleiner dan die van bijvoorbeeld Ripple.

Desondanks is ook de Dogecoin XRP release bullish nieuws: ook deze lancering onderstreept de legitimiteit van cryptomunten.

Maxi Doge als alternatief voor Dogecoin koers

Met de komst van een Dogecoin ETF is de tijd van Doge als pure meme coin wel voorbij: de cryptomunt is in handen gevallen van durfkapitalisten, whales en institutionele investeerders. Enorme stijgingen, zoals in de begindagen van de token, zijn inmiddels voor de Dogecoin koers uitgesloten.

