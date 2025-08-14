Kan de goedkeuring van een Ripple ETF de koers van Ripple eindelijk naar nieuwe hoogten stuwen? Die vraag houdt de cryptomarkt de laatste weken flink bezig. Terwijl de juridische strijd met de Amerikaanse toezichthouder SEC inmiddels is beslecht, groeit de verwachting dat een exchange traded fund (ETF) voor XRP niet lang meer op zich laat wachten. Kan de Ripple koers stijgen naar $5 in 2025?

Ripple ETF speculatie geeft Ripple koersverwachtingen vleugels

De huidige Ripple koers schommelt tussen $3,11 en $3,29. Analisten zien echter ruimte voor een stijging naar $5–$5,50 tegen het einde van 2025, mits de Ripple ETF daadwerkelijk wordt goedgekeurd. De recent door NASDAQ, NYSE en CBOE gepubliceerde noteringsvoorwaarden wijzen erop dat XRP in aanmerking kan komen zodra de gereguleerde Amerikaanse futuresmarkt voor de cryptomunt zes maanden actief is.

Steven McClurg, CEO van Canary Capital is een van de partijen die een XRP ETF aanvraag heeft ingediend. Hij acht goedkeuring zelfs al dit jaar mogelijk. Volgens hem zou een instroom van $5 miljard in de eerste handelsmaand de Ripple koers in theorie richting $26 kunnen duwen, al is dat een scenario dat door veel marktkenners als extreem optimistisch wordt gezien.

Bemoedigende patronen Ripple koers aankopen actieve whales brengen $5 in zicht

Naast de Ripple ETF speculatie vertonen de grafieken van de XRP koers bemoedigende patronen. De cryptomunt is hersteld van een dip naar $2,80 en houdt stand boven de $3,20. Patronen zoals een bullish falling wedge wijzen op mogelijke stijgingen richting $3,65–$4,00 op korte termijn. Als XRP vervolgens boven $3,80 weet te blijven, komt het door velen genoemde $5 niveau in zicht.

Ook on-chain data laat zien dat grote investeerders hun posities uitbreiden en de verkoopdruk afneemt. Dat vergroot de kans op een gunstige koersontwikkeling, zeker als institutioneel kapitaal via een XRP ETF instroomt.

Ripple nieuws vandaag: risico’s ondanks aantrekkelijke vooruitzichten voor Ripple koers

Hoewel de XRP verwachtingen op papier aantrekkelijk zijn, is het belangrijk om te beseffen dat er ook onzekerheden meespelen. Een Ripple ETF koersdoel van $5 is niet zomaar gegarandeerd. Het hangt af van een combinatie van factoren die buiten de controle van individuele beleggers liggen.

Ten eerste is er het besluit van de toezichthouders. Een officiële goedkeuring van een XRP ETF kan de markt een enorme impuls geven, maar uitstel of strengere voorwaarden kunnen het tegenovergestelde effect hebben.

Daarnaast speelt het marktsentiment een grote rol. Cryptomarkten reageren vaak sterker op emoties en verwachtingen dan op fundamentele cijfers. Een periode van negatieve berichtgeving, economische schokken of bredere wereldwijde onzekerheden kan het enthousiasme snel temperen.

Ook de vraag vanuit institutionele beleggers is belangrijk. Zelfs als de Ripple ETF wordt goedgekeurd, is het de instroom van groot kapitaal die echt een substantiële prijsbeweging kan veroorzaken. Zonder voldoende interesse van deze grote spelers blijft de impact beperkt.

Tot slot is het circulerende aanbod van XRP met circa 59,31 miljard tokens een belangrijke factor. Hoe groter het aanbod, hoe meer kapitaal nodig is om de Ripple ETF koers significant te laten stijgen. Zelfs sterke vraag kan verdeeld worden over een enorme hoeveelheid tokens, waardoor grote sprongen in de koers minder waarschijnlijk zijn.

Whales en Ripple ETF: kan de Ripple koers stijgen naar $5 in 2025?

De combinatie van technische signalen, toenemende whale activiteit en de reële mogelijkheid van een XRP ETF schept een optimistisch plaatje voor de komende maanden. Toch blijft de weg naar $5 verre van gegarandeerd. Beleggers doen er goed aan de ontwikkelingen rond de Ripple ETF aanvraag scherp te volgen en de marktdynamiek in een bredere context te plaatsen, met beide voeten op de grond, maar het vizier op de kansen die 2025 kan brengen.

Blijf het Ripple nieuws vandaag volgen om op de hoogte te blijven van ETF updates, whale activiteit en andere marktontwikkelingen.

Ook andere crypto’s in beweging: Maxi Doge maakt indruk

Niet alleen XRP staat in de schijnwerpers. Ook nieuwe cryptomunten zoals Maxi Doge ($MAXI) trekken steeds meer aandacht van speculatieve beleggers. De cryptomunt, herkenbaar aan zijn spierbundel Doge mascotte, wist tijdens de presale binnen 24 uur meer dan $100.000 op te halen. Voor liefhebbers van meme coins en high-risk trading is dit een opvallende ontwikkeling.

Met een combinatie van staking, leverage en wekelijkse community challenges beloont Maxi Doge een actieve deelname. Net als bij Ripple hangt de toekomstige koersontwikkeling hier sterk af van de interesse van de community en de instroom van kapitaal. Waar een XRP ETF potentieel institutionele aandacht kan aantrekken, focust Maxi Doge op snelle, speelse en high-energy participatie.

Beide projecten laten zien hoe verschillend de cryptomarkt kan reageren op speculatie en hype. Terwijl XRP wordt gedreven door regulatoire vooruitzichten en institutionele kansen, bouwt Maxi Doge momentum via humor, staking beloningen en een actieve community.